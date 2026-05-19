A nyár kezdetének időjárásába is betekintést nyújt a négyhetes előrejelzés

Többnyire a sokéves átlagnak megfelelő hőmérsékletekre számíthatunk az előttünk álló egy hónapban, nagyobb mennyiségű csapadék az első héten várható – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) május 18. és június 15. közötti időszakra érvényes előrejelzéséből.

Május 18. és 25. között a hőmérsékleti értékek az ország északi, keleti és középső régióiban kissé magasabbak lesznek az erre a hétre jellemző átlagnál, míg máshol a megszokott értékek közelében alakulnak. A csapadékmennyiség az ország keleti, délkeleti és déli részén az átlagosnál nagyobb lesz, más térségekben viszont elmarad a szokásostól.

Május 25. és június 1. között az átlaghőmérsékletek az időszakra jellemző értékek körül alakulnak, az északnyugati régiókban esetleg kissé magasabbak lehetnek. A csapadékmennyiség az ország délkeleti részén megközelíti a normális szintet, más térségekben viszont hiány mutatkozik, különösen nyugaton és északnyugaton.

Június 1. és 8. között az átlagos léghőmérséklet az ország legnagyobb részén közel lesz az erre az időszakra jellemző értékekhez. A csapadék mennyisége országszerte a megszokott szint körül alakul.

Június 8. és 15. között az átlaghőmérsékletek az ország nyugati felében kissé meghaladják az erre a hétre jellemző értékeket, míg máshol a normális szint közelében maradnak. A csapadékmennyiség minden régióban az időszakra jellemző átlag körül alakul