Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

A nyár kezdetének időjárásába is betekintést nyújt a négyhetes előrejelzés

• Fotó: Pixabay

Fotó: Pixabay

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Többnyire a sokéves átlagnak megfelelő hőmérsékletekre számíthatunk az előttünk álló egy hónapban, nagyobb mennyiségű csapadék az első héten várható – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) május 18. és június 15. közötti időszakra érvényes előrejelzéséből.

Székelyhon

2026. május 19., 10:442026. május 19., 10:44

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Május 18. és 25. között a hőmérsékleti értékek az ország északi, keleti és középső régióiban kissé magasabbak lesznek az erre a hétre jellemző átlagnál, míg máshol a megszokott értékek közelében alakulnak. A csapadékmennyiség az ország keleti, délkeleti és déli részén az átlagosnál nagyobb lesz, más térségekben viszont elmarad a szokásostól.

Május 25. és június 1. között az átlaghőmérsékletek az időszakra jellemző értékek körül alakulnak, az északnyugati régiókban esetleg kissé magasabbak lehetnek. A csapadékmennyiség az ország délkeleti részén megközelíti a normális szintet, más térségekben viszont hiány mutatkozik, különösen nyugaton és északnyugaton.

Hirdetés

Június 1. és 8. között az átlagos léghőmérséklet az ország legnagyobb részén közel lesz az erre az időszakra jellemző értékekhez. A csapadék mennyisége országszerte a megszokott szint körül alakul.

Június 8. és 15. között az átlaghőmérsékletek az ország nyugati felében kissé meghaladják az erre a hétre jellemző értékeket, míg máshol a normális szint közelében maradnak. A csapadékmennyiség minden régióban az időszakra jellemző átlag körül alakul

Belföld Időjárás
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Nicușor Dan addig egyeztet a pártokkal, amíg kirajzolódik egy szilárd kormánytöbbség
Órákon át több egység kereste az eltűnt gyergyószentmiklósi kisfiút
Agyagfalva nyerte a fordulatos rangadót, utolérte a szentsimoniakat
Ismét pokollá válhat az utazás Erdély és Magyarország között
Tavaly kiejtette a Sepsi OSK-t az élvonalból, idén helyet cserél vele a 2. Ligában
Az öltözködés a játszótere: György Eszter ruhái mesélnek
Nicușor Dan addig egyeztet a pártokkal, amíg kirajzolódik egy szilárd kormánytöbbség
Székelyhon

Nicușor Dan addig egyeztet a pártokkal, amíg kirajzolódik egy szilárd kormánytöbbség
Órákon át több egység kereste az eltűnt gyergyószentmiklósi kisfiút
Székelyhon

Órákon át több egység kereste az eltűnt gyergyószentmiklósi kisfiút
Agyagfalva nyerte a fordulatos rangadót, utolérte a szentsimoniakat
Székely Sport

Agyagfalva nyerte a fordulatos rangadót, utolérte a szentsimoniakat
Ismét pokollá válhat az utazás Erdély és Magyarország között
Krónika

Ismét pokollá válhat az utazás Erdély és Magyarország között
Tavaly kiejtette a Sepsi OSK-t az élvonalból, idén helyet cserél vele a 2. Ligában
Székely Sport

Tavaly kiejtette a Sepsi OSK-t az élvonalból, idén helyet cserél vele a 2. Ligában
Az öltözködés a játszótere: György Eszter ruhái mesélnek
Nőileg

Az öltözködés a játszótere: György Eszter ruhái mesélnek
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. május 19., kedd

Pont lejár búcsúkezdésre a most kiadott időjárási riasztás

Az ország régióinak többsége szombat reggelig légköri instabilitásra, jelentős mennyiségű csapadékra és megerősödő szélre vonatkozó figyelmeztetés alatt áll, amelyet kedden adott ki a Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).

Pont lejár búcsúkezdésre a most kiadott időjárási riasztás
Pont lejár búcsúkezdésre a most kiadott időjárási riasztás
2026. május 19., kedd

Pont lejár búcsúkezdésre a most kiadott időjárási riasztás
Hirdetés
2026. május 19., kedd

Búcsús szentmise a Madarasi Hargitán

Idén is tartanak búcsús szentmisét pünkösdvasárnap, május 24-én a Madarasi Hargitán.

Búcsús szentmise a Madarasi Hargitán
Búcsús szentmise a Madarasi Hargitán
2026. május 19., kedd

Búcsús szentmise a Madarasi Hargitán
2026. május 19., kedd

Nyilvánosságra hozták a kegyelmi ügy igazságügyi tárcánál lévő dossziéját

Nyilvánosságra hozták a kormany.hu oldalon kedden a kegyelmi ügy azon dossziéját, amely az Igazságügyi Minisztériumban található.

Nyilvánosságra hozták a kegyelmi ügy igazságügyi tárcánál lévő dossziéját
Nyilvánosságra hozták a kegyelmi ügy igazságügyi tárcánál lévő dossziéját
2026. május 19., kedd

Nyilvánosságra hozták a kegyelmi ügy igazságügyi tárcánál lévő dossziéját
2026. május 18., hétfő

Elindultak Csíksomlyóra a lovasok a Maros megyei magyarság imaszalagjaival, rajtuk Márton Áron gondolataival

A csíksomlyói búcsú előtt néhány nappal idén is hagyományos eseménynek adott otthont Harasztkerék: hétfő este a Maros megyei magyar közösségek képviselői átadták az imaszalagokat a lovas zarándoklatnak, hogy elvigyék az imákat Csíksomlyóra.

Elindultak Csíksomlyóra a lovasok a Maros megyei magyarság imaszalagjaival, rajtuk Márton Áron gondolataival
Elindultak Csíksomlyóra a lovasok a Maros megyei magyarság imaszalagjaival, rajtuk Márton Áron gondolataival
2026. május 18., hétfő

Elindultak Csíksomlyóra a lovasok a Maros megyei magyarság imaszalagjaival, rajtuk Márton Áron gondolataival
Hirdetés
2026. május 18., hétfő

Kamarazenei est lesz Székelyudvarhelyen

Ludwig van Beethoven hegedű és zongoraszonátáit játszák kedden délután Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatalának Szent István Termében.

Kamarazenei est lesz Székelyudvarhelyen
Kamarazenei est lesz Székelyudvarhelyen
2026. május 18., hétfő

Kamarazenei est lesz Székelyudvarhelyen
2026. május 18., hétfő

Ha a képviselőház is elfogadja, akkor évente kell nyilatkozniuk a civil szervezeteknek a bevételeikről az ANAF-nak

Elfogadta hétfőn a szenátus a Románok Egyesüléséért Szövetségnek (AUR) azt a törvénytervezetét, amely szerint az egyesületeknek, alapítványoknak és szövetségeknek évente nyilatkozniuk kell a finanszírozási forrásaikról az Országos Adóhatóságnak.

Ha a képviselőház is elfogadja, akkor évente kell nyilatkozniuk a civil szervezeteknek a bevételeikről az ANAF-nak
Ha a képviselőház is elfogadja, akkor évente kell nyilatkozniuk a civil szervezeteknek a bevételeikről az ANAF-nak
2026. május 18., hétfő

Ha a képviselőház is elfogadja, akkor évente kell nyilatkozniuk a civil szervezeteknek a bevételeikről az ANAF-nak
2026. május 18., hétfő

A mezőgazdaságból élők számára sem lesz kötelező az e-Factura rendszer

Elfogadták a pénzügyminisztérium módosító indítványát, amely mentesíti az e-Factura rendszer kötelező használata alól a szerzői jogdíjból és mezőgazdasági tevékenységből jövedelmet szerző magánszemélyeket.

A mezőgazdaságból élők számára sem lesz kötelező az e-Factura rendszer
A mezőgazdaságból élők számára sem lesz kötelező az e-Factura rendszer
2026. május 18., hétfő

A mezőgazdaságból élők számára sem lesz kötelező az e-Factura rendszer
Hirdetés
2026. május 18., hétfő

Megnégyszereződött a medvék miatti lakossági bejelentések száma Hargita megyében

Május 1. és 18. között 60 lakossági bejelentés érkezett a Hargita megyei csendőr-felügyelőséghez lakott területek közelében megjelent medvékről, ami jelentős növekedést jelent az egy évvel korábbi azonos időszakhoz képest.

Megnégyszereződött a medvék miatti lakossági bejelentések száma Hargita megyében
Megnégyszereződött a medvék miatti lakossági bejelentések száma Hargita megyében
2026. május 18., hétfő

Megnégyszereződött a medvék miatti lakossági bejelentések száma Hargita megyében
2026. május 18., hétfő

Kiengedték a kórházból a kisfiút, aki két napot töltött egyedül az erdőben

Kiengedték hétfőn a kórházból azt az ötéves Szeben megyei gyermeket, aki csaknem két napot töltött egyedül az erdőben, mielőtt megtalálták a keresésére indult hatóságok.

Kiengedték a kórházból a kisfiút, aki két napot töltött egyedül az erdőben
Kiengedték a kórházból a kisfiút, aki két napot töltött egyedül az erdőben
2026. május 18., hétfő

Kiengedték a kórházból a kisfiút, aki két napot töltött egyedül az erdőben
2026. május 18., hétfő

Hantavírus Aradon: a szakemberek szerint egy régebbi, krónikussá vált fertőzésről van szó

Az Arad megyei közegészségügyi igazgatóság (DSP) szakemberei a hantavírus-fertőzés hétfői bukaresti megerősítése után közölték, hogy a szerológiai vizsgálatok szerint régebbi, krónikussá vált fertőzésről van szó.

Hantavírus Aradon: a szakemberek szerint egy régebbi, krónikussá vált fertőzésről van szó
Hantavírus Aradon: a szakemberek szerint egy régebbi, krónikussá vált fertőzésről van szó
2026. május 18., hétfő

Hantavírus Aradon: a szakemberek szerint egy régebbi, krónikussá vált fertőzésről van szó
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!