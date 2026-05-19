Nyilvánosságra hozták a kegyelmi ügy igazságügyi tárcánál lévő dossziéját

Nyilvánosságra hozták a kormany.hu oldalon kedden a kegyelmi ügy azon dossziéját, amely az Igazságügyi Minisztériumban található.

Az iratokhoz fűzött tájékoztatásban azt írták, a dokumentumok közzétételének oka, hogy a magyar társadalomnak joga van megismerni, miként „születhetett meg az a kegyelmi döntés, amely egy pedofil bűncselekmény eltussolásában közreműködő személy számára biztosított kegyelmet”.

A kormany.hu/igazsagtetel oldalon többek között az Igazságügyi Minisztérium Kegyelmi Főosztályának előterjesztése található meg, egy irat arról, hogy a kegyelem gyakorlását Répássy Róbert parlamenti államtitkár nem javasolja, valamint Varga Judit igazságügyi miniszter Novák Katalin köztársasági elnöknek írt levele.

Magyar Péter: Varga Judit nem támogatta K. Endre kegyelmét

A kegyelmi ügy Igazságügyi Minisztériumnál lévő, kedden nyilvánosságra hozott dossziéjának dokumentumaiból kiderül, hogy Varga Judit nem támogatta K. Endre kegyelmét – jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök rendkívüli, a dokumentumokat bemutató sajtótájékoztatóján.

A miniszterelnök azt mondta: az ügyben, amelyben K. Endre kegyelmi kérvénye is volt, 49 terhelt 48 ügye volt.