Nyilvánosságra hozták a kegyelmi ügy igazságügyi tárcánál lévő dossziéját

Nyilvánosságra hozták a kormany.hu oldalon kedden a kegyelmi ügy azon dossziéját, amely az Igazságügyi Minisztériumban található.
2026. május 19., 10:43
Az iratokhoz fűzött tájékoztatásban azt írták, a dokumentumok közzétételének oka, hogy a magyar társadalomnak joga van megismerni, miként „születhetett meg az a kegyelmi döntés, amely egy pedofil bűncselekmény eltussolásában közreműködő személy számára biztosított kegyelmet”.
A kormany.hu/igazsagtetel oldalon többek között az Igazságügyi Minisztérium Kegyelmi Főosztályának előterjesztése található meg, egy irat arról, hogy a kegyelem gyakorlását Répássy Róbert parlamenti államtitkár nem javasolja, valamint Varga Judit igazságügyi miniszter Novák Katalin köztársasági elnöknek írt levele.
A kegyelmi ügy Igazságügyi Minisztériumnál lévő, kedden nyilvánosságra hozott dossziéjának dokumentumaiból kiderül, hogy Varga Judit nem támogatta K. Endre kegyelmét – jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök rendkívüli, a dokumentumokat bemutató sajtótájékoztatóján.
A miniszterelnök azt mondta: az ügyben, amelyben K. Endre kegyelmi kérvénye is volt, 49 terhelt 48 ügye volt.
– írja az MTI a rendkívüli sajtótájékoztatón elhangzottakra hivatkozva.
A köztársasági elnöknek küldött dokumentumban, a minisztériumi javaslatnak megfelelően, három esetben javasolja az igazságügyi miniszter a kegyelem megadását, a további 46 személy – köztük K. Endre – 48 ügyét felterjeszti, ami azt jelenti, hogy ott nem javasolja a kegyelem megadását.
Magyar Péter soha nem látott esetnek nevezte, hogy a K. Endrének is megadott köztársasági elnöki kegyelmet ugyanazon a napon írta alá Novák Katalin, és jegyezte ellen az akkori igazságügyi miniszter.
