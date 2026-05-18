Órákon át több egység kereste az eltűnt gyergyószentmiklósi kisfiút

Rendőrök, csendőrök és nyomkövető kutya indult egy nyolcéves gyermek keresésére hétfő reggel Gyergyószentmiklóson, miután a fiú eltűnt otthonról.

Egy 28 éves, gyergyószentmiklósi férfi jelentette be nyolcéves fia eltűnését hétfő reggel Gyergyószentmiklóson. A Hargita megyei rendőrség közleménye szerint a gyermek reggel hat óra körül önként távozott otthonról, és hosszú órákon át nem tért vissza, ezért

a hatóságok azonnal nagyszabású keresést indítottak.

A fiú felkutatására rendőrök, csendőrök és nyomkövető kutyás egység is kivonult, akik Gyergyószentmiklóson és a környező területeken több lehetséges útvonalat és helyszínt átvizsgáltak. A gyermeket végül

délután fél egy körül találták meg a városban.