Órákon át több egység kereste az eltűnt gyergyószentmiklósi kisfiút

Képünk illusztráció • Fotó: Pinti Attila

Rendőrök, csendőrök és nyomkövető kutya indult egy nyolcéves gyermek keresésére hétfő reggel Gyergyószentmiklóson, miután a fiú eltűnt otthonról.

2026. május 18., 14:41

2026. május 18., 15:102026. május 18., 15:10

Egy 28 éves, gyergyószentmiklósi férfi jelentette be nyolcéves fia eltűnését hétfő reggel Gyergyószentmiklóson. A Hargita megyei rendőrség közleménye szerint a gyermek reggel hat óra körül önként távozott otthonról, és hosszú órákon át nem tért vissza, ezért

a hatóságok azonnal nagyszabású keresést indítottak.

A fiú felkutatására rendőrök, csendőrök és nyomkövető kutyás egység is kivonult, akik Gyergyószentmiklóson és a környező területeken több lehetséges útvonalat és helyszínt átvizsgáltak. A gyermeket végül

délután fél egy körül találták meg a városban.

A rendőrség közlése szerint nem vált bűncselekmény áldozatává, biztonságban került elő.

Gyergyószék Rendőrség
2026. május 18., hétfő

Forgalomkorlátozások lesznek Gyergyószentmiklóson

Folytatódnak a közműmunkálatok Gyergyószentmiklóson, ezért forgalmi korlátozások várhatók – tájékoztat a polgármesteri hivatal közösségi oldalán.

2026. május 18., hétfő

2026. május 15., péntek

Újraélesztési maraton Gyergyószentmiklóson

Több mint 1800 diák és számos felnőtt sajátíthatta el az újraélesztés alapjait azon a tizenkét órás képzésmaratonon, amelyet Gyergyószentmiklóson szerveztek meg pénteken. Megtanulhatták, miként kell cselekedni szívleállás esetén az első percekben.

2026. május 15., péntek

2026. május 12., kedd

Idősgondozásban dolgozók konferenciája Gyergyószentmiklóson

Új módszereket ismertek meg és hivatásuk fontosságáról hallgattak előadásokat az idősgondozásban dolgozók a Gyulafehérvári Caritas katolikus segélyszervezet konferenciáján Gyergyószentmiklóson, kedden.

2026. május 12., kedd

2026. május 11., hétfő

A kommunizmus traumáit idézi meg a Figura új bemutatója

Székely Csaba Szeretik a banánt, elvtársak? című monodrámáját a Figura Stúdió Színház. Az előadás a Ceaușescu-korszak mindennapjait idézi meg humorral és iróniával, miközben a kommunizmus máig ható következményeire is reflektál.

2026. május 11., hétfő

2026. május 10., vasárnap

Május 12–14. között osztják a fűtéstámogatást Gyergyószentmiklóson

Gyergyószentmiklós önkormányzata értesíti az érintetteket, hogy május 12–14. között kiosztják a fűtéstámogatást és az energia-kiegészítő juttatást.

2026. május 10., vasárnap

Színes programokkal várják az érdeklődőket Gyergyóremetén

Változatos kulturális és közösségi programokra kerül sor a következő időszakban Gyergyóremetén Az események között kiégésről szóló előadás, színházi produkció, kiállítás is szerepel, és készülnek a gyermeknapra is.

2026. május 10., vasárnap

2026. május 09., szombat

Kisné Portik Irén lesz a gyergyószentmiklósi múzeum vendége

A magyar népi kultúra ősi gyökereiről tart előadást Kisné Portik Irén a gyergyószentmiklósi Tarisznyás Márton Múzeum következő Tarisznyás-estjén.

2026. május 09., szombat

2026. május 07., csütörtök

Idén nem rendezik meg az Egyfesztet, a gyergyószentmiklósi fesztivált

Nem rendezik meg 2026-ban a gyergyószentmiklósi Egyfeszt összművészeti fesztivált – jelentette be csütörtökön a főszervező. A rendezvényt eredetileg a július 29. és augusztus 2. közötti időszakra tervezték.

2026. május 07., csütörtök

2026. május 06., szerda

Adománygyűjtés indult Gyergyóújfaluban, tűzkárt szenvedett családon segítenek

Hétfő hajnalban gyúlt ki és károsodott súlyosan egy családi ház Gyergyóújfaluban. A helyi közösség megmozdult, és mivel többen jelezték segítő szándékukat, adománygyűjtés is indult.

2026. május 06., szerda

2026. május 06., szerda

Változatos kínálat májusban is a Figuránál

Új bemutató jön, de kocsmaszínház, egyéni előadás és tantermi produkciók is műsoron vannek ebben a hónapban a gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színháznál.

2026. május 06., szerda

