Újraélesztési maraton Gyergyószentmiklóson

Több mint 1800 diák és számos felnőtt sajátíthatta el az újraélesztés alapjait azon a tizenkét órás képzésmaratonon, amelyet Gyergyószentmiklóson szerveztek meg pénteken. Megtanulhatták, miként kell cselekedni szívleállás esetén az első, válságos percekben.
Széleskörű összefogásban mozdultak meg vöröskeresztes önkéntesek, hivatásos tűzoltók, hegyimentők, mentősök és más egészségügyi szakemberek, hogy egy egész napon át tartó képzéssorozaton minél több embernek megtanítsák, hogy mi a teendő egy hirtelen szívleállás esetén, amíg a mentők a helyszínre érkeznek. Immár elmondható, lényegesen megnőtt az esély arra, hogy ha valaki ilyen helyzetbe kerül, akkor lesz olyan személy a közelben, aki meg tudja tenni az életmentő lépéseket.
A Basilides Tibor Sportcsarnokban hetven önkéntes és huszonkilenc gyakorlóbábu segítségével zajlott az oktatás. A délelőtti és kora délutáni órákban szervezett keretek között az 5–8., illetve 9–12. osztályos tanulók vettek részt a képzésen nemcsak Gyergyószentmiklósról, hanem a környező településekről is. A diákok negyvenperces blokkokban sajátíthatták el az újraélesztés és a mellkaskompresszió helyes kivitelezésének alaplépéseit.
Amint dr. Horváth-Kovács Renáta szervező elmondta, azt tapasztalják, hogy sok fiatal, de a tanáraik is most találkoztak először az életmentés alapjaival. Korábban sem az iskolában, sem máshol nem találkozhattak ezekkel az ismeretekkel.
A szervezők szerint a kisebb korosztály különösen érdeklődőnek bizonyult, de a kamaszok, középiskolások körében is sokan nagyon komolyan vették a képzést, igyekeztek megtanulni a teendőket.
Mint mondták, már az is óriási eredménynek számítana, ha az 1600 résztvevő diák fele helyesen megtanulja a mellkaskompressziót, de ha csak akár egyetlen fiatal is elsajátítja a tennivalókat, már az is életbe vágó lehet adott esetben.
Délután négy órától a rendezvény megnyílt a nagyközönség előtt is. Ekkor már felnőttek is csatlakozhattak a képzéshez, és gyakorlatban tanulhatták meg, mit kell tenni, ha valaki a környezetükben szívleállást szenved.
A maraton különlegessége az összefogásban rejlett: részt vettek a gyergyószentmiklósi, csíkszeredai, székelyudvarhelyi és marosvásárhelyi hegyimentők, a Vöröskereszt, a Hargita megyei és a helyi mentőszolgálat, a katasztrófavédelem (ISU), a rendőrség, valamint a gyergyószentmiklósi kórház sürgősségi osztályának munkatársai is.
