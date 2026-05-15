Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Újraélesztési maraton Gyergyószentmiklóson

• Fotó: Gergely Imre

Fotó: Gergely Imre

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Több mint 1800 diák és számos felnőtt sajátíthatta el az újraélesztés alapjait azon a tizenkét órás képzésmaratonon, amelyet Gyergyószentmiklóson szerveztek meg pénteken. Megtanulhatták, miként kell cselekedni szívleállás esetén az első, válságos percekben.

Gergely Imre

2026. május 15., 18:312026. május 15., 18:31

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Széleskörű összefogásban mozdultak meg vöröskeresztes önkéntesek, hivatásos tűzoltók, hegyimentők, mentősök és más egészségügyi szakemberek, hogy egy egész napon át tartó képzéssorozaton minél több embernek megtanítsák, hogy mi a teendő egy hirtelen szívleállás esetén, amíg a mentők a helyszínre érkeznek. Immár elmondható, lényegesen megnőtt az esély arra, hogy ha valaki ilyen helyzetbe kerül, akkor lesz olyan személy a közelben, aki meg tudja tenni az életmentő lépéseket.

A Basilides Tibor Sportcsarnokban hetven önkéntes és huszonkilenc gyakorlóbábu segítségével zajlott az oktatás. A délelőtti és kora délutáni órákban szervezett keretek között az 5–8., illetve 9–12. osztályos tanulók vettek részt a képzésen nemcsak Gyergyószentmiklósról, hanem a környező településekről is. A diákok negyvenperces blokkokban sajátíthatták el az újraélesztés és a mellkaskompresszió helyes kivitelezésének alaplépéseit.

• Fotó: Gergely Imre Galéria

Fotó: Gergely Imre

Amint dr. Horváth-Kovács Renáta szervező elmondta, azt tapasztalják, hogy sok fiatal, de a tanáraik is most találkoztak először az életmentés alapjaival. Korábban sem az iskolában, sem máshol nem találkozhattak ezekkel az ismeretekkel.

Keringésleállás esetén maximum öt percünk van arra, hogy a mellkaskompresszió által újraindítsuk a vérkeringést, hogy az agy oxigénhez jusson, és ne maradjon maradandó károsodás

– tudhatták meg az érdeklődők

A szervezők szerint a kisebb korosztály különösen érdeklődőnek bizonyult, de a kamaszok, középiskolások körében is sokan nagyon komolyan vették a képzést, igyekeztek megtanulni a teendőket.

Hirdetés

Mint mondták, már az is óriási eredménynek számítana, ha az 1600 résztvevő diák fele helyesen megtanulja a mellkaskompressziót, de ha csak akár egyetlen fiatal is elsajátítja a tennivalókat, már az is életbe vágó lehet adott esetben.

• Fotó: Gergely Imre Galéria

Fotó: Gergely Imre

Délután négy órától a rendezvény megnyílt a nagyközönség előtt is. Ekkor már felnőttek is csatlakozhattak a képzéshez, és gyakorlatban tanulhatták meg, mit kell tenni, ha valaki a környezetükben szívleállást szenved.

A maraton különlegessége az összefogásban rejlett: részt vettek a gyergyószentmiklósi, csíkszeredai, székelyudvarhelyi és marosvásárhelyi hegyimentők, a Vöröskereszt, a Hargita megyei és a helyi mentőszolgálat, a katasztrófavédelem (ISU), a rendőrség, valamint a gyergyószentmiklósi kórház sürgősségi osztályának munkatársai is.

Gyergyószék Oktatás Egészségügy
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Látványos az építkezés az A8-as autópályán, de kérdéses az év végi átadás
Felhőszakadások, jégeső és jelentős lehűlés – elromlik az idő hétvégére
Másodszor sem járt sikerrel, megvonták az élvonalbeli klub licencét
Kelemen megvédte az RMDSZ Fidesszel kapcsolatos álláspontját, Markó „hatalmas mulasztásról” beszélt
Elrajtol az utolsó forduló az NB I-ben – a pénteki sportműsor
Az öltözködés a játszótere: György Eszter ruhái mesélnek
Látványos az építkezés az A8-as autópályán, de kérdéses az év végi átadás
Székelyhon

Látványos az építkezés az A8-as autópályán, de kérdéses az év végi átadás
Felhőszakadások, jégeső és jelentős lehűlés – elromlik az idő hétvégére
Székelyhon

Felhőszakadások, jégeső és jelentős lehűlés – elromlik az idő hétvégére
Másodszor sem járt sikerrel, megvonták az élvonalbeli klub licencét
Székely Sport

Másodszor sem járt sikerrel, megvonták az élvonalbeli klub licencét
Kelemen megvédte az RMDSZ Fidesszel kapcsolatos álláspontját, Markó „hatalmas mulasztásról” beszélt
Krónika

Kelemen megvédte az RMDSZ Fidesszel kapcsolatos álláspontját, Markó „hatalmas mulasztásról” beszélt
Elrajtol az utolsó forduló az NB I-ben – a pénteki sportműsor
Székely Sport

Elrajtol az utolsó forduló az NB I-ben – a pénteki sportműsor
Az öltözködés a játszótere: György Eszter ruhái mesélnek
Nőileg

Az öltözködés a játszótere: György Eszter ruhái mesélnek
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. május 12., kedd

Idősgondozásban dolgozók konferenciája Gyergyószentmiklóson

Új módszereket ismertek meg és hivatásuk fontosságáról hallgattak előadásokat az idősgondozásban dolgozók a Gyulafehérvári Caritas katolikus segélyszervezet konferenciáján Gyergyószentmiklóson, kedden.

Idősgondozásban dolgozók konferenciája Gyergyószentmiklóson
Idősgondozásban dolgozók konferenciája Gyergyószentmiklóson
2026. május 12., kedd

Idősgondozásban dolgozók konferenciája Gyergyószentmiklóson
Hirdetés
2026. május 11., hétfő

A kommunizmus traumáit idézi meg a Figura új bemutatója

Székely Csaba Szeretik a banánt, elvtársak? című monodrámáját a Figura Stúdió Színház. Az előadás a Ceaușescu-korszak mindennapjait idézi meg humorral és iróniával, miközben a kommunizmus máig ható következményeire is reflektál.

A kommunizmus traumáit idézi meg a Figura új bemutatója
A kommunizmus traumáit idézi meg a Figura új bemutatója
2026. május 11., hétfő

A kommunizmus traumáit idézi meg a Figura új bemutatója
2026. május 10., vasárnap

Május 12–14. között osztják a fűtéstámogatást Gyergyószentmiklóson

Gyergyószentmiklós önkormányzata értesíti az érintetteket, hogy május 12–14. között kiosztják a fűtéstámogatást és az energia-kiegészítő juttatást.

Május 12–14. között osztják a fűtéstámogatást Gyergyószentmiklóson
Május 12–14. között osztják a fűtéstámogatást Gyergyószentmiklóson
2026. május 10., vasárnap

Május 12–14. között osztják a fűtéstámogatást Gyergyószentmiklóson
2026. május 10., vasárnap

Színes programokkal várják az érdeklődőket Gyergyóremetén

Változatos kulturális és közösségi programokra kerül sor a következő időszakban Gyergyóremetén Az események között kiégésről szóló előadás, színházi produkció, kiállítás is szerepel, és készülnek a gyermeknapra is.

Színes programokkal várják az érdeklődőket Gyergyóremetén
Színes programokkal várják az érdeklődőket Gyergyóremetén
2026. május 10., vasárnap

Színes programokkal várják az érdeklődőket Gyergyóremetén
Hirdetés
2026. május 09., szombat

Kisné Portik Irén lesz a gyergyószentmiklósi múzeum vendége

A magyar népi kultúra ősi gyökereiről tart előadást Kisné Portik Irén a gyergyószentmiklósi Tarisznyás Márton Múzeum következő Tarisznyás-estjén.

Kisné Portik Irén lesz a gyergyószentmiklósi múzeum vendége
Kisné Portik Irén lesz a gyergyószentmiklósi múzeum vendége
2026. május 09., szombat

Kisné Portik Irén lesz a gyergyószentmiklósi múzeum vendége
2026. május 07., csütörtök

Idén nem rendezik meg az Egyfesztet, a gyergyószentmiklósi fesztivált

Nem rendezik meg 2026-ban a gyergyószentmiklósi Egyfeszt összművészeti fesztivált – jelentette be csütörtökön a főszervező. A rendezvényt eredetileg a július 29. és augusztus 2. közötti időszakra tervezték.

Idén nem rendezik meg az Egyfesztet, a gyergyószentmiklósi fesztivált
Idén nem rendezik meg az Egyfesztet, a gyergyószentmiklósi fesztivált
2026. május 07., csütörtök

Idén nem rendezik meg az Egyfesztet, a gyergyószentmiklósi fesztivált
2026. május 06., szerda

Adománygyűjtés indult Gyergyóújfaluban, tűzkárt szenvedett családon segítenek

Hétfő hajnalban gyúlt ki és károsodott súlyosan egy családi ház Gyergyóújfaluban. A helyi közösség megmozdult, és mivel többen jelezték segítő szándékukat, adománygyűjtés is indult.

Adománygyűjtés indult Gyergyóújfaluban, tűzkárt szenvedett családon segítenek
Adománygyűjtés indult Gyergyóújfaluban, tűzkárt szenvedett családon segítenek
2026. május 06., szerda

Adománygyűjtés indult Gyergyóújfaluban, tűzkárt szenvedett családon segítenek
Hirdetés
2026. május 06., szerda

Változatos kínálat májusban is a Figuránál

Új bemutató jön, de kocsmaszínház, egyéni előadás és tantermi produkciók is műsoron vannek ebben a hónapban a gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színháznál.

Változatos kínálat májusban is a Figuránál
Változatos kínálat májusban is a Figuránál
2026. május 06., szerda

Változatos kínálat májusban is a Figuránál
2026. május 06., szerda

Nem lesz víz csütörtökön Gyergyószentmiklós jelentős részén

A vízszolgáltatás kiesésére kell számítani csütörtökön Gyergyószentmiklós több városrészében.

Nem lesz víz csütörtökön Gyergyószentmiklós jelentős részén
Nem lesz víz csütörtökön Gyergyószentmiklós jelentős részén
2026. május 06., szerda

Nem lesz víz csütörtökön Gyergyószentmiklós jelentős részén
2026. május 06., szerda

Közeleg a 11. Erőss Zsolt-teljesítménytúra

Tizenegyedik alkalommal szervezik meg az Erőss Zsolt-teljesítménytúrát, amellyel a Himalája legmagasabb csúcsára első magyarként feljutó hegymászóra emlékezik az Erdélyi Kárpát-Egyesület gyergyószéki osztálya. Elindult a jelentkezés.

Közeleg a 11. Erőss Zsolt-teljesítménytúra
Közeleg a 11. Erőss Zsolt-teljesítménytúra
2026. május 06., szerda

Közeleg a 11. Erőss Zsolt-teljesítménytúra
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!