Újraélesztési maraton Gyergyószentmiklóson

Több mint 1800 diák és számos felnőtt sajátíthatta el az újraélesztés alapjait azon a tizenkét órás képzésmaratonon, amelyet Gyergyószentmiklóson szerveztek meg pénteken. Megtanulhatták, miként kell cselekedni szívleállás esetén az első, válságos percekben.

Gergely Imre 2026. május 15., 18:312026. május 15., 18:31

Széleskörű összefogásban mozdultak meg vöröskeresztes önkéntesek, hivatásos tűzoltók, hegyimentők, mentősök és más egészségügyi szakemberek, hogy egy egész napon át tartó képzéssorozaton minél több embernek megtanítsák, hogy mi a teendő egy hirtelen szívleállás esetén, amíg a mentők a helyszínre érkeznek. Immár elmondható, lényegesen megnőtt az esély arra, hogy ha valaki ilyen helyzetbe kerül, akkor lesz olyan személy a közelben, aki meg tudja tenni az életmentő lépéseket. A Basilides Tibor Sportcsarnokban hetven önkéntes és huszonkilenc gyakorlóbábu segítségével zajlott az oktatás. A délelőtti és kora délutáni órákban szervezett keretek között az 5–8., illetve 9–12. osztályos tanulók vettek részt a képzésen nemcsak Gyergyószentmiklósról, hanem a környező településekről is. A diákok negyvenperces blokkokban sajátíthatták el az újraélesztés és a mellkaskompresszió helyes kivitelezésének alaplépéseit.

Amint dr. Horváth-Kovács Renáta szervező elmondta, azt tapasztalják, hogy sok fiatal, de a tanáraik is most találkoztak először az életmentés alapjaival. Korábban sem az iskolában, sem máshol nem találkozhattak ezekkel az ismeretekkel.

Keringésleállás esetén maximum öt percünk van arra, hogy a mellkaskompresszió által újraindítsuk a vérkeringést, hogy az agy oxigénhez jusson, és ne maradjon maradandó károsodás

– tudhatták meg az érdeklődők A szervezők szerint a kisebb korosztály különösen érdeklődőnek bizonyult, de a kamaszok, középiskolások körében is sokan nagyon komolyan vették a képzést, igyekeztek megtanulni a teendőket. Mint mondták, már az is óriási eredménynek számítana, ha az 1600 résztvevő diák fele helyesen megtanulja a mellkaskompressziót, de ha csak akár egyetlen fiatal is elsajátítja a tennivalókat, már az is életbe vágó lehet adott esetben.

Délután négy órától a rendezvény megnyílt a nagyközönség előtt is. Ekkor már felnőttek is csatlakozhattak a képzéshez, és gyakorlatban tanulhatták meg, mit kell tenni, ha valaki a környezetükben szívleállást szenved.