Felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték Gálfi Árpádot

Székelyudvarhely volt polgármesterét, Gálfi Árpádot első fokon szabadságvesztésre ítélte a Hargita Megyei Törvényszék hivatali visszaélés miatt. A büntetés végrehajtását próbaidőre felfüggesztették, az ítélet nem jogerős.

Pénteken ítéletet hirdetett a Hargita Megyei Törvényszék abban a perben, amely alig több mint egy éve kezdődött a volt székelyudvarhelyi polgármester, Gálfi Árpád és négy volt városházi alkalmazott ellen hivatali visszaélés, illetve ebben való bűnrészesség miatt.

A vádat képviselő Országos Korrupcióellenes Ügyosztály (DNA) szerint

Gálfi 2019-ben törvénytelen módon írt alá egy szerződést egy ügyvédi irodával,

és öt alkalommal bízta meg jogi képviselettel az ügyvédet anélkül, hogy ezt az önkormányzati képviselő-testület jóváhagyta volna.

Az ügyvédnek 27 500 lejt fizetett ki a polgármesteri hivatal 2019 áprilisától az év decemberéig. Ezáltal a volt polgármester a büntető- és késedelmi kamatokkal együtt, amelyek összege eléri a 9818 lejt, összesen 37 318 lejjel károsította meg a várost – állította a DNA.

A négy, akkor a városházán dolgozó másik ember, H. Zsuzsanna, Sz. István, T. Izabella és V. Szabolcs az ügyvédi irodának történt kifizetések lebonyolításában vettek részt, ezért lettek ők is vádlottak.

A Hargita Megyei Törvényszéken kezdődött perben az előkészítő ülés után, amikor elfogadták a vád által bemutatott bizonyítékokat és a bizonyítás törvényességét, lezárult az elsőfokú tárgyalás, és pénteken ítéletet hirdettek. Ennek értelmében