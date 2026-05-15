Felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték Gálfi Árpádot

Gálfi Árpád nyolc évig volt Székelyudvarhely polgármestere. Felfüggesztett szabadságvesztést kapott elsőfokon • Fotó: Csató Andrea

Székelyudvarhely volt polgármesterét, Gálfi Árpádot első fokon szabadságvesztésre ítélte a Hargita Megyei Törvényszék hivatali visszaélés miatt. A büntetés végrehajtását próbaidőre felfüggesztették, az ítélet nem jogerős.

2026. május 15., 19:18

2026. május 15., 19:362026. május 15., 19:36

Pénteken ítéletet hirdetett a Hargita Megyei Törvényszék abban a perben, amely alig több mint egy éve kezdődött a volt székelyudvarhelyi polgármester, Gálfi Árpád és négy volt városházi alkalmazott ellen hivatali visszaélés, illetve ebben való bűnrészesség miatt.

A vádat képviselő Országos Korrupcióellenes Ügyosztály (DNA) szerint

  • Gálfi 2019-ben törvénytelen módon írt alá egy szerződést egy ügyvédi irodával,

  • és öt alkalommal bízta meg jogi képviselettel az ügyvédet anélkül, hogy ezt az önkormányzati képviselő-testület jóváhagyta volna.

Az ügyvédnek 27 500 lejt fizetett ki a polgármesteri hivatal 2019 áprilisától az év decemberéig. Ezáltal a volt polgármester a büntető- és késedelmi kamatokkal együtt, amelyek összege eléri a 9818 lejt, összesen 37 318 lejjel károsította meg a várost – állította a DNA.

korábban írtuk

Vádat emelt a DNA Gálfi Árpád volt polgármester és négy munkatársa ellen

Az Országos Korrupcióellenes Ügyosztály (DNA) hivatali visszaélés miatt vádat emelt Gálfi Árpád volt székelyudvarhelyi polgármester és négy munkatársa ellen. A vád szerint Gálfi több alkalommal önkormányzati jóváhagyás nélkül fogadott ügyvédet.

A négy, akkor a városházán dolgozó másik ember, H. Zsuzsanna, Sz. István, T. Izabella és V. Szabolcs az ügyvédi irodának történt kifizetések lebonyolításában vettek részt, ezért lettek ők is vádlottak.

A Hargita Megyei Törvényszéken kezdődött perben az előkészítő ülés után, amikor elfogadták a vád által bemutatott bizonyítékokat és a bizonyítás törvényességét, lezárult az elsőfokú tárgyalás, és pénteken ítéletet hirdettek. Ennek értelmében

a bíróság Gálfi Árpádot hivatali visszaélés miatt két és fél év szabadságvesztésre ítélte, amelynek végrehajtását három év próbaidőre felfüggesztették.

Egyúttal három évre eltiltották a közügyektől is.

A hároméves próbaidő alatt az elítéltnek

  • rendszeresen meg kell jelennie a rendőrségen,

  • előzetesen köteles bejelenteni minden lakóhely- és munkahely-változtatást,

  • valamint minden öt napot meghaladó távollétet.

Ugyanakkor köteles 80 napos időtartamú közérdekű munkát végezni a városi kórháznál vagy a mentőszolgálatnál.

A bíróság kötelezte továbbá Gálfit 22 500 lej, valamint ennek kamatai kifizetésére Székelyudvarhely Megyei Jogú Város számára mint kártérítést.

A hivatali visszaélésben bűnrészességgel vádolt négy volt városházi alkalmazottat a Hargita Megyei Törvényszék felmentette. Az ítélet nem jogerős, ez ellen fellebbezés nyújtható be, amelynek tárgyalása a Marosvásárhelyi Ítélőtábla feladata.

2026. május 15., péntek

Két kiskorú és egy felnőtt sérült meg Máréfalvánál egy balesetben

Baleset történt péntek délután, Máréfalvánál, a helyszínre több mentőautó, a tűzoltóság és a rendőrség is kiszállt.

2026. május 15., péntek

A játéktermek többségét el kell költöztetni Székelyudvarhelyen

Szigorúbb feltételekhez köti a játéktermek működését Székelyudvarhely önkormányzata, és a lakónegyedekben működő létesítményeket a továbbiakban nem tolerálja. A döntés értelmében a legtöbb játékteremnek új helyre kell költöznie.

2026. május 14., csütörtök

Emlékművet állítanak a holokauszt székelyudvarhelyi áldozatainak

Elvesztett ismerőseink címmel szerveznek emlékműavatót a holokauszt helyi áldozatainak tiszteletére május 19-én, kedden.

2026. május 13., szerda

Újabb korszerű eszközzel fejlesztették a székelyudvarhelyi kórházat

Ismét nagy értékű eszközzel bővült a székelyudvarhelyi kórház felszereltsége a kórházi fertőzések visszaszorítását célzó pályázat részeként.

2026. május 12., kedd

Ketten megsérültek a Homoródfürdő és Kápolnásfalu közötti balesetben

Ketten sérültek meg egy közúti balesetben kedden délután Homoródfürdő és Kápolnásfalu között, amikor egy személygépkocsi és egy haszongépjármű ütközött össze.

2026. május 11., hétfő

Közel százmillió lejbe kerül az Eötvös József Szakközépiskola felújítása

Elfogadták hétfőn az életveszélyes állapotban lévő Eötvös József Szakközépiskola felújításához szükséges gazdasági mutatókat. 94 millió lejbe kerülhet az oktatási intézmény felújítása.

2026. május 11., hétfő

Készülnek az aszfaltozásra, hétfő reggel be is dugult Székelyudvarhely szejkefürdői kijárata

Forgalmi dugóval és hosszabb várakozási idővel kell számolnia annak, aki Székelyudvarhelyről Marosvásárhely felé tart és ehhez a Szejkefürdő felőli kijáratot választja.

2026. május 10., vasárnap

Többször is medve miatt adtak riasztást Korondon

Nem csendes a korondiak vasárnap délutánja. Kétszer is medvét láttak a faluban, mindkétszer Ro-Alert riasztást adtak ki. Hargita megyében egyébként megnőtt a medvék miatti figyelmeztetések száma.

2026. május 10., vasárnap

Párzási időszaka van a medvéknek, így gyakrabban találkozhatunk velük

Nem véletlen, hogy a megszokottnál több medvével lehet találkozni a természetben és az utak mentén, hiszen most van a párzási időszakuk. Ilyenkor nem agresszívabbak a megszokottnál a nagyvadak, de azért érdemes óvatosabbnak lenni.

2026. május 09., szombat

Lehetséges áradásokra figyelmeztetnek

Az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA) sárga jelzésű figyelmeztetést adott ki több erdélyi folyó vízgyűjtő medencéjére, amelyek Székelyföld egyes folyóira is érvényesek. A Nagy-Küküllő, az Olt és a Tatros folyókat is érinti.

