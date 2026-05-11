Közel százmillió lejbe kerül az Eötvös József Szakközépiskola felújítása

Tavaly lezárták a székelyudvarhelyi iskola veszélyessé vált főépületét
Fotó: Csató Andrea
Elfogadták hétfőn az életveszélyes állapotban lévő Eötvös József Szakközépiskola felújításához szükséges gazdasági mutatókat. 94 millió lejbe kerülhet az oktatási intézmény felújítása.
2026. május 11., 16:55
Fel szeretnék újítani, ugyanakkor földrengésbiztossá tennék a veszélyesnek ítélt Eötvös József Szakközépiskolát Székelyudvarhelyen, ezért nemrég határozatot hozott az önkormányzati képviselő-testület, hogy a beruházás bekerülhessen a fejlesztési minisztérium Biztonságos és egészséges iskolák elnevezésű programjába. Ennek részeként a műszaki és gazdasági mutatókról szóló határozattervezetet mutatta be Bărbulescu Alexandru városmenedzser hétfőn.
A projekt összértékét 77 millió lejre becsülik, ám ehhez kötelező módon hozzá kell számolni egy úgynevezett 25 százalékos tartalékkeretet. Így az összeg az áfával együtt 94 millió lejre nő. Ezt teljes egészében pályázatból biztosítanák.
A helyi költségvetésből idén mintegy 200 ezer lejt kell fordítani a beruházásra, ebből tanulmányokat készítenek, valamint kisebb közbeszerzési eljárásokat folytatnak le. A testület jóváhagyta a bemutatott dokumentumokat.
