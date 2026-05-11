Közel százmillió lejbe kerül az Eötvös József Szakközépiskola felújítása

Tavaly lezárták a székelyudvarhelyi iskola veszélyessé vált főépületét

Fotó: Csató Andrea

Elfogadták hétfőn az életveszélyes állapotban lévő Eötvös József Szakközépiskola felújításához szükséges gazdasági mutatókat. 94 millió lejbe kerülhet az oktatási intézmény felújítása.

Fülöp-Székely Botond

2026. május 11., 16:552026. május 11., 16:55

2026. május 11., 18:012026. május 11., 18:01

Fel szeretnék újítani, ugyanakkor földrengésbiztossá tennék a veszélyesnek ítélt Eötvös József Szakközépiskolát Székelyudvarhelyen, ezért nemrég határozatot hozott az önkormányzati képviselő-testület, hogy a beruházás bekerülhessen a fejlesztési minisztérium Biztonságos és egészséges iskolák elnevezésű programjába. Ennek részeként a műszaki és gazdasági mutatókról szóló határozattervezetet mutatta be Bărbulescu Alexandru városmenedzser hétfőn.

A megvalósítás 663 embert érint közvetlenül, akik közül 606-an diákok.

A projekt összértékét 77 millió lejre becsülik, ám ehhez kötelező módon hozzá kell számolni egy úgynevezett 25 százalékos tartalékkeretet. Így az összeg az áfával együtt 94 millió lejre nő. Ezt teljes egészében pályázatból biztosítanák.

A helyi költségvetésből idén mintegy 200 ezer lejt kell fordítani a beruházásra, ebből tanulmányokat készítenek, valamint kisebb közbeszerzési eljárásokat folytatnak le. A testület jóváhagyta a bemutatott dokumentumokat.

Hidat építenek előregyártott vasbeton elemekből

Terv készült arra, hogy előregyártott vasbeton elemekből összeállítható hidat építsenek a Bosnyák-patakon Kadicsfalván, amely összeköttetést teremt a Kicsi rét mező és a Török Ferenc utca között.

14 méter hosszú, 3,8 méter belmagasságú és 9,5 méter széles átkelőről van szó, amelynek kétsávos járható felületét leaszfaltozzák.

A hidat a telektulajdonosok kérték a városházától, hogy egyszerűbben megközelíthessék a területeiket. A beruházás része egy több mint fél kilométeres mezőgazdasági út korszerűsítése is, amely a helyszínen tervezett építkezések miatt fontos.

A fejlesztés a Török Ferenc utcát és a Kis rét utcákat érinti. Végig kövezett útról van szó, megfelelő vízelvezető árkokkal. Előbbi utcában lesz egy kétsávos útszakasz, máshol azonban csak egysávon lehet majd közlekedni. A 3,3 millió lej összértékű projekt dokumentációját is jóváhagyták a tanácsosok.

Udvarhelyszék Székelyudvarhely
A rovat további cikkei

2026. május 11., hétfő

Készülnek az aszfaltozásra, hétfő reggel be is dugult Székelyudvarhely szejkefürdői kijárata

Forgalmi dugóval és hosszabb várakozási idővel kell számolnia annak, aki Székelyudvarhelyről Marosvásárhely felé tart és ehhez a Szejkefürdő felőli kijáratot választja.

2026. május 10., vasárnap

Többször is medve miatt adtak riasztást Korondon

Nem csendes a korondiak vasárnap délutánja. Kétszer is medvét láttak a faluban, mindkétszer Ro-Alert riasztást adtak ki. Hargita megyében egyébként megnőtt a medvék miatti figyelmeztetések száma.

2026. május 10., vasárnap

Párzási időszaka van a medvéknek, így gyakrabban találkozhatunk velük

Nem véletlen, hogy a megszokottnál több medvével lehet találkozni a természetben és az utak mentén, hiszen most van a párzási időszakuk. Ilyenkor nem agresszívabbak a megszokottnál a nagyvadak, de azért érdemes óvatosabbnak lenni.

2026. május 09., szombat

Lehetséges áradásokra figyelmeztetnek

Az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA) sárga jelzésű figyelmeztetést adott ki több erdélyi folyó vízgyűjtő medencéjére, amelyek Székelyföld egyes folyóira is érvényesek. A Nagy-Küküllő, az Olt és a Tatros folyókat is érinti.

2026. május 08., péntek

Új székhelyet kapott a székelyudvarhelyi Vöröskereszt

Ünnepélyes keretek között adták át a székelyudvarhelyi Vöröskereszt új székhelyét, amelyet a városháza biztosított a szervezet számára. A felújítást vállalkozói adományok és közösségi összefogás tette lehetővé.

2026. május 08., péntek

Tisztább várost ígérnek olcsóbban Székelyudvarhelyen

Hangsúlyt fektetnek a járdák és a bicikliutak tisztítására, megszervezik a hóeltakarítást és ellenőrizni is fogják – ezért, valamint a költségek csökkentéséért ruházták át az Urbana Rt.-re a köztisztasági és hóeltakarítási feladatokat Székelyudvarhelyen.

2026. május 08., péntek

Filisnek lenni szívügy – idén is megrendezik a Filinapokat Szentegyházán

Szentegyházán idén is megünneplik a zenét május 8–9-én. A város legrangosabb zenei ünnepe összegyűjti az erdélyi ifjú zenészek legjavát, s velük azokat, akiknek az idén 44 éves Szentegyházi Gyermekfilharmónia nemcsak egy intézmény, hanem szívügy.

2026. május 08., péntek

Házhoz mennek: megkönnyítik Szentegyházán a traktorok törzskönyvezését

Szentegyházi traktortulajdonosok számára szervez törzskönyvezési akciót a polgármesteri hivatal együttműködésben a román autófelügyelettel (RAR).

2026. május 07., csütörtök

Azt hisszük, velünk nem történhet meg? Negyvenezer lejt csaltak ki egy székelyudvarhelyi nőtől

Kicsaltak 40 ezer lejt egy 50 éves székelyudvarhelyi nőtől telefonon keresztül: az egyik elkövető rendőrnek, a másik a Román Nemzeti Bank alkalmazottjának adta ki magát, és azt állították, hogy a pénze veszélyben van.

2026. május 07., csütörtök

Költségvetés hiányában maradtak helyben a megrongált táblák

Több forgalmi táblát is megrongáltak az elmúlt időszakban a nemrég felújított 137-es megyei úton, Székelyudvarhely és Székelykeresztúr között. Hargita Megye Tanácsa – lapunknak tett ígérete szerint – helyre fogja állítani a károkat.

