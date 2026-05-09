Lehetséges áradásokra figyelmeztetnek

Az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA) sárga jelzésű figyelmeztetést adott ki több erdélyi folyó vízgyűjtő medencéjére, amelyek Székelyföld egyes folyóira is érvényesek. A Nagy-Küküllő, az Olt és a Tatros folyókat is érinti.

A sárga jelzésű riasztás a szombaton déltől vasárnap délig tartó időszakra szól. A szakemberek szerint az elkövetkező huszonnégy órában jelentős, hirtelen kialakuló áradások fordulhatnak elő, különösen a hegyvidéki patakokon és kisebb vízfolyásokon.

egyes szakaszokon pedig a vízszint elérheti vagy akár meg is haladhatja a figyelmeztetési küszöböt.

Hirdetés

Az érintett folyók között szerepel a Nagy-Küküllő felső szakasza és mellékfolyói, de figyelmeztetés van érvényben az Olt-folyó Sepsiszentgyörgy alatti mellékfolyóin, illetve ugyanez érvényes a Tatros felső szakaszán és mellékfolyóin, valamint a Kisbesztercén is számítani lehet villámárvizekre.