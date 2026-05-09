Kisné Portik Irén lesz a gyergyószentmiklósi múzeum vendége

Fotó: Szent Miklós Napok Facebook oldala

A magyar népi kultúra ősi gyökereiről tart előadást Kisné Portik Irén a gyergyószentmiklósi Tarisznyás Márton Múzeum következő Tarisznyás-estjén.

Gergely Imre

2026. május 09., 14:302026. május 09., 14:30

Az ismeretterjesztő előadássorozat májusi meghívottja a közismert néprajzkutató, néprajzi szakíró és szakoktató, aki A magyar népi kultúra prehisztorikus gyökerei címmel tart előadást május 12-én, kedden 18 órától.

Amint a szervezők is írják, Kisné Portik Irén néprajzkutató, néprajzi szakíró, szakoktató szerteágazó munkássága a Gyergyószéken élők számára nem szorul bemutatásra. Előadásában a magyar népi kultúra, népi tudás ősi, különböző területeken fellehető gyökereit fogja a hallgatók elé tárni.

A szervezők minden hónap második keddjén várják a múzeumbarátokat és az érdeklődőket egy-egy tartalmas estére, ahol különböző szakterületek kutatási eredményeit és a térséghez kapcsolódó érdekességeket ismerhetik meg a résztvevők.

2026. május 07., csütörtök

Idén nem rendezik meg az Egyfesztet, a gyergyószentmiklósi fesztivált

Nem rendezik meg 2026-ban a gyergyószentmiklósi Egyfeszt összművészeti fesztivált – jelentette be csütörtökön a főszervező. A rendezvényt eredetileg a július 29. és augusztus 2. közötti időszakra tervezték.

2026. május 07., csütörtök

2026. május 06., szerda

Adománygyűjtés indult Gyergyóújfaluban, tűzkárt szenvedett családon segítenek

Hétfő hajnalban gyúlt ki és károsodott súlyosan egy családi ház Gyergyóújfaluban. A helyi közösség megmozdult, és mivel többen jelezték segítő szándékukat, adománygyűjtés is indult.

2026. május 06., szerda

2026. május 06., szerda

Változatos kínálat májusban is a Figuránál

Új bemutató jön, de kocsmaszínház, egyéni előadás és tantermi produkciók is műsoron vannek ebben a hónapban a gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színháznál.

2026. május 06., szerda

2026. május 06., szerda

Nem lesz víz csütörtökön Gyergyószentmiklós jelentős részén

A vízszolgáltatás kiesésére kell számítani csütörtökön Gyergyószentmiklós több városrészében.

2026. május 06., szerda

2026. május 06., szerda

Közeleg a 11. Erőss Zsolt-teljesítménytúra

Tizenegyedik alkalommal szervezik meg az Erőss Zsolt-teljesítménytúrát, amellyel a Himalája legmagasabb csúcsára első magyarként feljutó hegymászóra emlékezik az Erdélyi Kárpát-Egyesület gyergyószéki osztálya. Elindult a jelentkezés.

2026. május 06., szerda

2026. május 06., szerda

Tizenkét óra az életmentésért – újraélesztési maratont tartanak Gyergyószentmiklóson

Tizenkét órás újraélesztési maratont szerveznek május 15-én Gyergyószentmiklóson. Az eseményen több mint 1800 fiatal sajátíthatja el az életmentés alapjait, valamint felnőttek is megtanulhatják, mi a teendő szívleállás esetén.

2026. május 06., szerda

2026. május 02., szombat

A gyergyószentmiklósi köztéri garázsok közel egyharmadát bontották el mindeddig – a többség még áll

Közeleg a gyergyószentmiklósi Virág negyed déli részének korszerűsítése, ezért május 31-ig le kell bontani a területen álló, engedély nélkül épített garázsokat. Egy hónappal a határidő előtt 41 építményt számoltak fel, de a többség még áll.

2026. május 02., szombat

2026. május 01., péntek

Hídfőnek ütközött egy autó Gyergyószentmiklóson

Hídfőnek ütközött egy autó Gyergyószentmiklóson, a város Gyergyószárhegy felőli kijáratánál. A balesetben két személy megsérült, egyikük a roncsok közé szorult.

2026. május 01., péntek

2026. május 01., péntek

Időseink emlékei „a munkásosztály ünnepnapjáról” – videó

Fegyelmezettséget követelő felvonulások, egyszerű, de tartalmas kirándulások, kivonulások a szabadba, muzsikaszó kíséretében, gyöngyvirágot szedve – ilyenek voltak a régmúlt idők majálisai Székelyföldön.

2026. május 01., péntek

2026. április 30., csütörtök

Megrongálták a bérelt parkolóhely blokkolószerkezetét

Kevesebb mint egy hónap telt el azóta, hogy Gyergyószentmiklóson, egy Virág negyedi parkolóhely használata körül kialakult vita rendeződni látszott, most azonban újabb fordulat történt: valaki megrongálta a parkolásgátló szerkezetet.

2026. április 30., csütörtök

