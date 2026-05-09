Kisné Portik Irén lesz a gyergyószentmiklósi múzeum vendége

Az ismeretterjesztő előadássorozat májusi meghívottja a közismert néprajzkutató, néprajzi szakíró és szakoktató, aki A magyar népi kultúra prehisztorikus gyökerei címmel tart előadást május 12-én, kedden 18 órától.

Amint a szervezők is írják, Kisné Portik Irén néprajzkutató, néprajzi szakíró, szakoktató szerteágazó munkássága a Gyergyószéken élők számára nem szorul bemutatásra. Előadásában a magyar népi kultúra, népi tudás ősi, különböző területeken fellehető gyökereit fogja a hallgatók elé tárni.

Hirdetés

A szervezők minden hónap második keddjén várják a múzeumbarátokat és az érdeklődőket egy-egy tartalmas estére, ahol különböző szakterületek kutatási eredményeit és a térséghez kapcsolódó érdekességeket ismerhetik meg a résztvevők.