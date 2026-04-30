Fotó: Gergely Imre
Kevesebb mint egy hónap telt el azóta, hogy Gyergyószentmiklóson, egy Virág negyedi parkolóhely használata körül kialakult vita rendeződni látszott, most azonban újabb fordulat történt: valaki megrongálta a parkolásgátló szerkezetet.
Korábban többen is felszólító cédulákat találtak autójukon, miután Gyergyószentmiklóson egy Virág negyedi parkolóhelyen megálltak. A papírokat elhelyező személy saját bejárójaként tekintett a helyre, mivel a szomszédos tömbházban működő üzletének megközelítése és az árufeltöltés miatt fontos volt számára, hogy az szabad maradjon. Mint azonban kiderült,
Miután az erről szóló cikkünk megjelent, úgy tűnt, a helyzet rendeződik: az üzlet tulajdonosa alkalmazkodott a decemberben bevezetett fizetéses parkolási szabályzathoz, és hivatalosan kibérelte a parkolóhelyet. A szabályoknak megfelelően
amely biztosítja, hogy más jármű ne foglalhassa el a helyet. A polgármesteri hivatal megerősítette: a parkolóhelyet kibérelték április elején, egyelőre egy hónapra, május 4-ig.
Úgy tűnt, ezzel pont került a kis helyi konfrontálódás végére, ám a napokban újabb probléma merült fel. Az ACR iroda melletti parkolóhely bérlője azt panaszolta el a Székelyhonnak, hogy valaki megrongálta a parkolásblokkolóját:
Hozzátette, sejti, hogy kik közül kerülhet ki az elkövető. Szerinte olyan személyek állhatnak a háttérben, akik nem nézték jó szemmel, hogy a parkolóhelyet lefoglalta, pedig az számára az üzlet megközelítése miatt volt fontos. Az esetet jelentette a rendőrségen is.
A Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság megkeresésünkre válaszolva közölte, hogy április 21-én a gyergyószentmiklósi rendőrséget egy 55 éves helyi férfi értesítette arról, hogy ismeretlen személyek megrongálták a parkolóhoz való hozzáférést biztosító szerkezetet.
A rendőrség tájékoztatása szerint jelenleg is folyik a nyomozás az elkövető(k) azonosítása érdekében, és az ügyben rongálás bűncselekménye miatt indult büntetőeljárás.
