Kevesebb mint egy hónap telt el azóta, hogy Gyergyószentmiklóson, egy Virág negyedi parkolóhely használata körül kialakult vita rendeződni látszott, most azonban újabb fordulat történt: valaki megrongálta a parkolásgátló szerkezetet.

Gergely Imre 2026. április 30., 10:352026. április 30., 10:35

Korábban többen is felszólító cédulákat találtak autójukon, miután Gyergyószentmiklóson egy Virág negyedi parkolóhelyen megálltak. A papírokat elhelyező személy saját bejárójaként tekintett a helyre, mivel a szomszédos tömbházban működő üzletének megközelítése és az árufeltöltés miatt fontos volt számára, hogy az szabad maradjon. Mint azonban kiderült,

erre nem volt jogi alapja.

Miután az erről szóló cikkünk megjelent, úgy tűnt, a helyzet rendeződik: az üzlet tulajdonosa alkalmazkodott a decemberben bevezetett fizetéses parkolási szabályzathoz, és hivatalosan kibérelte a parkolóhelyet. A szabályoknak megfelelően

egy automata parkolásblokkoló berendezést is felszereltek,

amely biztosítja, hogy más jármű ne foglalhassa el a helyet. A polgármesteri hivatal megerősítette: a parkolóhelyet kibérelték április elején, egyelőre egy hónapra, május 4-ig. Úgy tűnt, ezzel pont került a kis helyi konfrontálódás végére, ám a napokban újabb probléma merült fel. Az ACR iroda melletti parkolóhely bérlője azt panaszolta el a Székelyhonnak, hogy valaki megrongálta a parkolásblokkolóját:

a szerkezet a helyén van, de a fel- és lehajtható szerkezet már nem működik.