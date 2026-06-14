Villámlással és jégesővel csaphat le a rossz idő Erdélyben

Erős szélre és zivatarokra figyelmeztető sárga jelzésű riasztásokat adott ki vasárnap az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).

Székelyhon 2026. június 14., 11:412026. június 14., 11:41

Az előrejelzések szerint vasárnap déltől 21 óráig a Bánságban, Körösvidéken, Máramarosban, Erdélyben, Északnyugat-Olténiában és a hegyekben 50-80 km/órás, helyenként 90 km/órás sebességgel fújhat a szél.

Helyenként a fokozott légköri instabilitás miatt villámlással kísért záporokra és jégesőre lehet számítani.

A lehulló csapadék mennyisége meghaladhatja a 15-25, helyenként a 30-40 litert négyzetméterenként. Hirdetés A második riasztás vasárnap 21 órától hétfő hajnali 3 óráig lesz érvényben a Bánságban, Dél-Erdélyben, Olténiában és Munténia északi területein.

Az érintett térségekben felhőszakadások, villámlások és helyenként jégeső várható.