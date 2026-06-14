Villámlással és jégesővel csaphat le a rossz idő Erdélyben

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Fotó: Pinti Attila
Erős szélre és zivatarokra figyelmeztető sárga jelzésű riasztásokat adott ki vasárnap az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).
Az előrejelzések szerint vasárnap déltől 21 óráig a Bánságban, Körösvidéken, Máramarosban, Erdélyben, Északnyugat-Olténiában és a hegyekben 50-80 km/órás, helyenként 90 km/órás sebességgel fújhat a szél.
A lehulló csapadék mennyisége meghaladhatja a 15-25, helyenként a 30-40 litert négyzetméterenként.
A második riasztás vasárnap 21 órától hétfő hajnali 3 óráig lesz érvényben a Bánságban, Dél-Erdélyben, Olténiában és Munténia északi területein.
A csapadék mennyisége általában 15-30 liter lesz négyzetméterenként, a szél sebessége átmenetileg elérheti az 50-70 kilométer/órát, helyenként a 80 km/órát is.
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