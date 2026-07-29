Atomerőművek reaktorait állítják le a Duna alacsony vízállása miatt

A Duna vízszintjének további csökkenésétől függően szerda este vagy csütörtök reggel ellenőrzött módon leállítják és leválasztják az országos energiarendszerről a cernavodai atomerőmű 2-es reaktorát is – jelentette be a Nuclearelectrica. Magyarországon a paksi atomerőmű 3-as blokkját is ugyanebből az okból állították le.

Tamás Attila 2026. július 29., 20:342026. július 29., 20:34 2026. július 29., 20:362026. július 29., 20:36

Közleményében a vállalat emlékeztetett arra, hogy ha a folyam vízszintje eléri a kritikus minimumot, és nem biztosítható a teljes kapacitással működő erőmű hűtése, a biztonsági előírásoknak megfelelően azonnal megteszik a szükséges lépéseket. Ezek közé tartozhat

egy reaktor vagy akár mindkét reaktor leállítása is, ha a helyzet nem változik.

Hirdetés A Nuclearelectrica hangsúlyozta, hogy az intézkedések megelőző jellegűek, és a nukleáris biztonság, valamint a berendezések megbízható működésének védelmét szolgálják – írja az Agerpres.

A cernavodai atomerőmű 1-es reaktorát kedden állították le.

A közlemény szerint a Nuclearelectrica folyamatosan nyomon követi a Duna vízállását, és az illetékes intézményekkel közösen dönt majd arról, mikor kapcsolhatják vissza biztonságosan a cernavodai atomerőművet az országos hálózatra. Az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA) előrejelzése szerint július 29. és augusztus 5. között a Duna vízhozama a folyam országba való belépési pontjánál, Báziásnál enyhén csökken, és másodpercenként 1500 köbméterre csökken. Ez az érték

jóval elmarad a 4700 köbméter/másodperces júliusi és az 3900 köbméter/másodperces augusztusi sokéves átlagtól.

A Vaskapu alatt a vízhozam szintén enyhén csökken. A Román Vízügyi Igazgatóság korábbi közlése szerint a Duna eddigi legalacsonyabb romániai vízhozamát 1985-ben regisztrálták: akkor a belépési pontnál, Báziásnál másodpercenként mindössze 1400 köbmétert mértek. Leállították a paksi atomerőmű 3-as blokkját Leállították a paksi atomerőmű 3-as blokkját a Duna alacsony vízállása miatt – jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter Facebook-bejegyzésben szerdán. Kapitány István az MTI szemléje szerint közölte:

keddhez képest a Duna vízszintje tovább csökkent, és újabb, korábban soha nem látott negatív rekordot ért el.

Az előre meghatározott szabályok alapján, további átmeneti teljesítménycsökkentésre volt szükség a paksi atomerőműben. Ennek érdekében leállították a 3-as blokkot - tette hozzá. Mint írta: a leállítás nem egy váratlan esemény, hanem a gondosan előkészített szakmai terv része. Pontosan ez a garancia arra, hogy minden lépés kiszámítható legyen, és minden lépésnél az üzembiztonság az első. Ennek érdekében a tárca folyamatosan kapcsolatban áll az atomerőművel, a Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányítóval (MAVIR) és az MVM-mel. Közlése szerint, Magyarország energiaellátásának biztosítása érdekében

a kieső villamos energia mennyiséget a hazai erőművekkel, megújuló energiával és megnövelt importtal pótolják.

A szükséges intézkedéseknek köszönhetően Magyarország energiaellátása továbbra is biztosított – zárta bejegyzését a politikus. Korábban az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. a honlapján arról tájékoztatott, hogy megkezdik a paksi atomerőmű 3. blokkjának leállítását szerdán 15 órakor a Duna vízszintjének folyamatos csökkenése miatt. Azt írták, hogy a Duna vízszintje az elmúlt napokban tovább csökkent, több szakaszon negatív rekordot döntve.

A jelenlegi vízállás Paksnál – 118 centiméter, a kialakult helyzetre való tekintettel a szakemberek megkezdik a 3. blokk leállítását.