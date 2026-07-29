Elfogadta a képviselőház: nem hozzák teljes egészében nyilvánosságra a köztisztviselők vagyon- és érdekeltségi nyilatkozatait

Képünk illusztráció
Fotó: Borbély Fanni
Elfogadta szerdán a képviselőház a köztisztégviselők feddhetetlenségre vonatkozó jogszabályok módosításáról és kiegészítéséről szóló törvénytervezetet.
2026. július 29., 17:162026. július 29., 17:16
2026. július 29., 17:172026. július 29., 17:17
A jogszabályjavaslatot 222 támogató és két ellenszavazattal, 59 tartózkodás mellett fogadták el – ismerteti az Agerpres.
A tervezet szerint az Országos Feddhetetlenségi Ügynökség (ANI) jogi személyiséggel rendelkező önálló közigazgatási hatóság. Fő feladata
az intézményi korrupció megelőzése,
a vagyonnyilatkozatok, az összeférhetetlenségi helyzetek és az érdekellentétek vizsgálata,
a közbeszerzési eljárások előzetes ellenőrzése, valamint a közérdekű bejelentők védelme révén.
A képviselőházban több módosítással elfogadott tervezet előírásai szerint a vagyon- és érdekeltségi nyilatkozatokat nem hozzák teljes egészében nyilvánosságra.
Az ANI a nyilvános elektronikus nyilvántartásban csak bizonyos adatokat tehet közzé:
a nyilatkozattevő nevét,
tisztségét,
az intézményt,
a nyilatkozat típusát,
a benyújtás vagy javítás dátumát,
valamint azt, hogy a nyilatkozatot határidőben, késve, javítva nyújtották-e be, illetve nem nyújtották be.
A nyilvántartás nem tartalmazhat konkrét javakat (ingatlanokat, járműveket, bankszámla-egyenlegeket, jövedelmeket), címeket, bankszámla-, bankbetét- vagy digitális tárcaazonosítókat, családtagokra vagy harmadik személyekre vonatkozó adatokat.
A nyilatkozatokhoz kizárólag a felhatalmazott személyek férhetnek hozzá a munkaköri feladataik ellátásához szükséges mértékben. A hozzáféréseket elektronikus naplóban rögzítik, és rendszeresen ellenőrzik. Az ANI évente összesített és anonimizált statisztikákat tesz közzé a nyilatkozatok benyújtásáról, javításáról és értékeléséről.
Az ANI 43 köztisztségviselői kategória vagyon- és érdekeltségi nyilatkozatai alapján úgynevezett
Ide tartozik többek között az államfő, a parlamenti képviselők és szenátorok, a helyi és megyei tanácsosok, a megyei tanácselnökök, a polgármesterek, a miniszterelnök és a kormánytagok, az alkotmánybírák, a számvevőszék tagjai, az ombudsman és helyettesei, a hírszerző szolgálatok vezetői, a nagykövetek, főkonzulok, a Román Nemzeti Bank vezetői, valamint a választásokon induló jelöltek.
A tervezet az összeférhetetlenség és az érdekütközés jogi következményeit is pontosítja.
Az összeférhetetlenségi vagy érdekütközési helyzetben lévő személy három évig nem lehet választott vagy kinevezett köztisztségviselő.
Egy elfogadott módosítás szerint a helyi tanácsosok vagy polgármesterek nem vádolhatók érdekütközéssel csak azért, mert mindenkire vonatkozó, általános érvényű önkormányzati döntéseket hoznak vagy részt vesznek az elfogadásukban.
Egy másik módosítás szerint a helyi választott köztisztségviselő az összeférhetetlenséget okozó tisztség elfogadása előtt, vagy legfeljebb az ezt követő 30 napon belül lemondhat korábbi posztjáról.
A tervezet előírásai kizárólag a törvény hatálybalépése után elkövetett jogsértésekre alkalmazhatók. A korábbi esetekre a jelenleg hatályos jogszabályok maradnak érvényben.
A képviselőház első házként tárgyalta a tervezetet, a döntő ház a szenátus.
Kelemen Hunor RMDSZ-elnök szerint a jelenlegi bel- és külpolitikai helyzetben indokolt lenne egy „politikai fegyverszüneti” kormány megalakítása, ami azt jelentené, hogy valamennyi párt tárgyalóasztalhoz ül.
Elfogadta szerdán a képviselőház a területrendezési, településrendezési és építésügyi törvénykönyv tervezetét.
56 évesen, motorbalesetben hunyt el Glen Hansard ír énekes-dalszerző, akit a legtöbben a 2006-ban megjelent Egyszer (Once) című filmből ismerhetnek, aminek zenéjéért Oscar-díjat nyert.
A képviselőház szerdán elfogadta a törvénytervezetet, amely válsághelyzetet hirdet a kőolaj és kőolajtermékek piacán, és ideiglenes intézkedéssel csökkenti a gázolaj jövedéki adóját.
Mindössze egy nappal a július 28-án történt rongálás után helyreállították a medjugorjei Jelenések-hegyén álló Béke Királynője-szobrot.
Kiürítették szerdán a konstancai kikötő személyhajó-terminálját egy telefonos bombafenyegetés miatt – közölte Konstanca megye prefektusa.
A kormány kötelességének nevezte a határon túli magyarok jogainak képviseletét a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára szerdán Budapesten, a 29. Kárpát-medencei Nyári Egyetem és a Határon Túli Intézmények Fórumának megnyitóján.
Sárga jelzésű hőségriasztást adott ki szerdán az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) Románia hét nyugati megyéjére.
November 12-én érkezik a mozikba a rendszerváltás utáni legnépszerűbb film folytatása, a Hogyan tudnék élni nélküled? második része. A kedvcsináló plakát után szerdán megjelent az első előzetes.
Bezárja a Zsibón (Jibou) működő üzemét az amerikai autóipari biztonsági rendszereket fejlesztő és gyártó Joyson Safety Systems – írja Profit.ro a Szilágy megyei munkaerő-elhelyező ügynökség (AJOFM) közleménye alapján.
szóljon hozzá!