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Elfogadta a képviselőház: nem hozzák teljes egészében nyilvánosságra a köztisztviselők vagyon- és érdekeltségi nyilatkozatait

Képünk illusztráció • Fotó: Borbély Fanni

Képünk illusztráció

Fotó: Borbély Fanni

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Elfogadta szerdán a képviselőház a köztisztégviselők feddhetetlenségre vonatkozó jogszabályok módosításáról és kiegészítéséről szóló törvénytervezetet.

Székelyhon

2026. július 29., 17:162026. július 29., 17:16

2026. július 29., 17:172026. július 29., 17:17

A jogszabályjavaslatot 222 támogató és két ellenszavazattal, 59 tartózkodás mellett fogadták el – ismerteti az Agerpres.

A tervezet szerint az Országos Feddhetetlenségi Ügynökség (ANI) jogi személyiséggel rendelkező önálló közigazgatási hatóság. Fő feladata

  • az intézményi korrupció megelőzése,

  • a vagyonnyilatkozatok, az összeférhetetlenségi helyzetek és az érdekellentétek vizsgálata,

  • a közbeszerzési eljárások előzetes ellenőrzése, valamint a közérdekű bejelentők védelme révén.

A képviselőházban több módosítással elfogadott tervezet előírásai szerint a vagyon- és érdekeltségi nyilatkozatokat nem hozzák teljes egészében nyilvánosságra.

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Az ANI a nyilvános elektronikus nyilvántartásban csak bizonyos adatokat tehet közzé:

  • a nyilatkozattevő nevét,

  • tisztségét,

  • az intézményt,

  • a nyilatkozat típusát,

  • a benyújtás vagy javítás dátumát,

  • valamint azt, hogy a nyilatkozatot határidőben, késve, javítva nyújtották-e be, illetve nem nyújtották be.

A nyilvántartás nem tartalmazhat konkrét javakat (ingatlanokat, járműveket, bankszámla-egyenlegeket, jövedelmeket), címeket, bankszámla-, bankbetét- vagy digitális tárcaazonosítókat, családtagokra vagy harmadik személyekre vonatkozó adatokat.

A vagyon- és érdekeltségi nyilatkozatokat az ANI a tisztség betöltésének ideje alatt, valamint annak megszűnése után három évig tárolja a rendszerében, ezután archiválja őket.

A nyilatkozatokhoz kizárólag a felhatalmazott személyek férhetnek hozzá a munkaköri feladataik ellátásához szükséges mértékben. A hozzáféréseket elektronikus naplóban rögzítik, és rendszeresen ellenőrzik. Az ANI évente összesített és anonimizált statisztikákat tesz közzé a nyilatkozatok benyújtásáról, javításáról és értékeléséről.

Az ANI 43 köztisztségviselői kategória vagyon- és érdekeltségi nyilatkozatai alapján úgynevezett

pénzügyi érdekeltségi nyilatkozatokat állít össze, amelyeket a létrehozásukat követő legtöbb 60 napban közzétesz a honlapján.

Ide tartozik többek között az államfő, a parlamenti képviselők és szenátorok, a helyi és megyei tanácsosok, a megyei tanácselnökök, a polgármesterek, a miniszterelnök és a kormánytagok, az alkotmánybírák, a számvevőszék tagjai, az ombudsman és helyettesei, a hírszerző szolgálatok vezetői, a nagykövetek, főkonzulok, a Román Nemzeti Bank vezetői, valamint a választásokon induló jelöltek.

A tervezet az összeférhetetlenség és az érdekütközés jogi következményeit is pontosítja.

Ha az ANI elmarasztaló jelentése vagy a bírósági döntés jogerőssé válik, az érintett tisztsége vagy mandátuma azonnal megszűnik.

Az összeférhetetlenségi vagy érdekütközési helyzetben lévő személy három évig nem lehet választott vagy kinevezett köztisztségviselő.

Egy elfogadott módosítás szerint a helyi tanácsosok vagy polgármesterek nem vádolhatók érdekütközéssel csak azért, mert mindenkire vonatkozó, általános érvényű önkormányzati döntéseket hoznak vagy részt vesznek az elfogadásukban.

Nem számít érdekütközésnek az sem, ha a köztisztségviselő olyan, kizárólag az ő hatáskörébe tartozó döntést hoz, amely révén a házastársa vagy közeli rokona törvényben rögzített, nem befolyásolható előnyhöz jut.

Egy másik módosítás szerint a helyi választott köztisztségviselő az összeférhetetlenséget okozó tisztség elfogadása előtt, vagy legfeljebb az ezt követő 30 napon belül lemondhat korábbi posztjáról.

A tervezet előírásai kizárólag a törvény hatálybalépése után elkövetett jogsértésekre alkalmazhatók. A korábbi esetekre a jelenleg hatályos jogszabályok maradnak érvényben.

A képviselőház első házként tárgyalta a tervezetet, a döntő ház a szenátus.

Belföld
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