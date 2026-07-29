Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Baleset Csíkszentkirály és Csíkszentmárton között

Ketten sérültek meg, köztük az egyik kiskorú a szerda délutáni közúti balesetben, amely Csíkszentkirály és Csíkszentmárton közötti útszakaszon következett be. Mindkettejüket kórházba szállították.

Székelyhon

2026. július 29., 17:332026. július 29., 17:33

2026. július 29., 18:202026. július 29., 18:20

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

Ketten sérültek meg, köztük az egyik kiskorú a szerda délutáni közúti balesetben, amely Csíkszentkirály és Csíkszentmárton közötti útszakaszon következett be. Mindkettejüket kórházba szállították.

Székelyhon

2026. július 29., 17:332026. július 29., 17:33

2026. július 29., 18:202026. július 29., 18:20

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Közúti baleset történt a Csíkszentkirály és Csíkszentmárton között az 578-as európai úton szerda délután.

A balesetben két személy, egyikük kiskorú könnyebben megsérült

– közölte érdeklődésünkre a Hargita megyei tűzoltóság. Hozzátették a kiskorú sérültet a csíkszentmártoni mentőszolgálat szállította a csíkszeredai kórház sürgősségi betegellátó osztályára, a másik sérültet pedig a csíkszeredai rohammentő-egység (SMURD) vitte kórházba.

Hirdetés
Frissítés

A csíkszeredai rendőrséget szerdán 16:20 körül értesítették a balesetről, a helyszínen megállapították, hogy a balesetben három személygépkocsi volt érintett. Két ember orvosi ellátásra szorult, őket egy egészségügyi intézménybe szállították.
A gépkocsivezetőket alkoholszondával ellenőrizték, az eredmények minden esetben negatívak lettek – közölte érdeklődésünkre Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense. Hozzátették, a térségben a forgalom zavartalanul halad.

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

Csíkszék Baleset
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások

Ezek is érdekelhetik

Egy ember meghalt a homoródfürdői balesetben, egy sérültet helikopterrel vittek kórházba
Baleset történt Sósrétnél, egy autó felborult a mezőn – videóval
A stabilitás a legfontosabb cél a Székelyudvarhelyi FC-nél
Romániai abszurdum: minden vonatnak külön igazgatója lesz
Foci-BL, vívóvébé és női kézilabda – szerdán a tévében
Negyedszázad a moldvai magyar oktatásban
Egy ember meghalt a homoródfürdői balesetben, egy sérültet helikopterrel vittek kórházba
Székelyhon

Egy ember meghalt a homoródfürdői balesetben, egy sérültet helikopterrel vittek kórházba
Baleset történt Sósrétnél, egy autó felborult a mezőn – videóval
Székelyhon

Baleset történt Sósrétnél, egy autó felborult a mezőn – videóval
A stabilitás a legfontosabb cél a Székelyudvarhelyi FC-nél
Székely Sport

A stabilitás a legfontosabb cél a Székelyudvarhelyi FC-nél
Romániai abszurdum: minden vonatnak külön igazgatója lesz
Krónika

Romániai abszurdum: minden vonatnak külön igazgatója lesz
Foci-BL, vívóvébé és női kézilabda – szerdán a tévében
Székely Sport

Foci-BL, vívóvébé és női kézilabda – szerdán a tévében
Negyedszázad a moldvai magyar oktatásban
Nőileg

Negyedszázad a moldvai magyar oktatásban
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. július 29., szerda

Szorít a határidő, még nem érkeztek elektromos buszok  

Augusztus végére le kell zárni a csíkszéki tömegközlekedés átalakítását szolgáló elektromos buszok beszerzésének projektjét, azonban még egyetlen ilyen jármű sem érkezett meg Csíkszeredába. A gyártó ígér, de nem csak a buszok hiányoznak.

Szorít a határidő, még nem érkeztek elektromos buszok  
Szorít a határidő, még nem érkeztek elektromos buszok  
2026. július 29., szerda

Szorít a határidő, még nem érkeztek elektromos buszok  
Hirdetés
2026. július 28., kedd

Baleset történt Sósrétnél, egy autó felborult a mezőn – videóval

Felborult egy személyautó kedd este a 12-es országúton, Csíkrákos és Csíkmadaras között, Sósrét térségében.

Baleset történt Sósrétnél, egy autó felborult a mezőn – videóval
Baleset történt Sósrétnél, egy autó felborult a mezőn – videóval
2026. július 28., kedd

Baleset történt Sósrétnél, egy autó felborult a mezőn – videóval
2026. július 28., kedd

Tűzijáték nélkül, de megannyi programmal érkezik a Csíkszeredai Városnapok

Érkezik a Csíkszeredai Városnapok programsorozata: július 30. és augusztus 2. között hat helyszínen várják az érdeklődőket kulturális, zenei, gasztronómiai és sporteseményekkel. Az idei rendezvény egyik legfontosabb változása, hogy elmarad a tűzijáték.

Tűzijáték nélkül, de megannyi programmal érkezik a Csíkszeredai Városnapok
Tűzijáték nélkül, de megannyi programmal érkezik a Csíkszeredai Városnapok
2026. július 28., kedd

Tűzijáték nélkül, de megannyi programmal érkezik a Csíkszeredai Városnapok
2026. július 28., kedd

Pályázati lehetőségekre várnak – messze még strandépítés Csíkszeredában

A város az újjáépítés előtt álló Jégpálya negyedi strand számára a műszaki terveket tudja elkészíttetni a következő évben – minden további lépés, ami az építkezést illeti, a pályázati lehetőségektől függ. Több mint 40 millió lejre van szükség.

Pályázati lehetőségekre várnak – messze még strandépítés Csíkszeredában
Pályázati lehetőségekre várnak – messze még strandépítés Csíkszeredában
2026. július 28., kedd

Pályázati lehetőségekre várnak – messze még strandépítés Csíkszeredában
Hirdetés
2026. július 27., hétfő

Kormánytámogatásból lehet szennyvízhálózat Csibában

A várakozások szerint a Környezetvédelmi Alap pályázata biztosítaná azt a finanszírozást, amelyre szükség van Csíkszereda peremterületén, Csibában a szennyvízhálózat kiépítésére. Ennek előkészületei most zajlanak.

Kormánytámogatásból lehet szennyvízhálózat Csibában
Kormánytámogatásból lehet szennyvízhálózat Csibában
2026. július 27., hétfő

Kormánytámogatásból lehet szennyvízhálózat Csibában
2026. július 26., vasárnap

Öt nap élménye sűrűsödött az idei utolsó tusványosi nagykoncertekbe

Az idei Tusványos talán legbarátságosabb estéjén már érezni lehetett, hogy közeleg a búcsú, de a nagyszínpad előtti hangulaton ennek nyoma sem látszott.

Öt nap élménye sűrűsödött az idei utolsó tusványosi nagykoncertekbe
Öt nap élménye sűrűsödött az idei utolsó tusványosi nagykoncertekbe
2026. július 26., vasárnap

Öt nap élménye sűrűsödött az idei utolsó tusványosi nagykoncertekbe
2026. július 25., szombat

Visszatérő zenekarok, ismerős dallamok, új élmények Tusványoson

Két olyan zenekar várta péntek este a tusványosi közönséget, amely nem először állt az itteni színpadon: a Maszkura és a tücsökraj, valamint a 4S Street egyaránt ismerősként tért vissza.

Visszatérő zenekarok, ismerős dallamok, új élmények Tusványoson
Visszatérő zenekarok, ismerős dallamok, új élmények Tusványoson
2026. július 25., szombat

Visszatérő zenekarok, ismerős dallamok, új élmények Tusványoson
Hirdetés
2026. július 24., péntek

Egy hamburger ára már egy teljes ebédével vetekszik: megnéztük, mennyibe kerül enni-inni Tusványoson

Egy limonádéért 15, egy hamburgerért akár 65 lejt is elkérnek a 35. Tusványoson. Körbejártuk a vendéglátósort és összegyűjtöttük, mennyibe kerülnek idén a legnépszerűbb ételek és italok.

Egy hamburger ára már egy teljes ebédével vetekszik: megnéztük, mennyibe kerül enni-inni Tusványoson
Egy hamburger ára már egy teljes ebédével vetekszik: megnéztük, mennyibe kerül enni-inni Tusványoson
2026. július 24., péntek

Egy hamburger ára már egy teljes ebédével vetekszik: megnéztük, mennyibe kerül enni-inni Tusványoson
2026. július 23., csütörtök

Tusványos bizonyította: a zene nemzetiségtől függetlenül összeköti az embereket

A zene képes hidakat építeni emberek között, nemzetiségtől és anyanyelvtől függetlenül összekötve a tömeget – bizonyította a csütörtök esti Horváth Tamás- és Holograf-koncert Tusványoson.

Tusványos bizonyította: a zene nemzetiségtől függetlenül összeköti az embereket
Tusványos bizonyította: a zene nemzetiségtől függetlenül összeköti az embereket
2026. július 23., csütörtök

Tusványos bizonyította: a zene nemzetiségtől függetlenül összeköti az embereket
2026. július 23., csütörtök

Néhány négyzetméter szabadság: így lesz egy sátorból otthon Tusványoson

A tusványosi kempingben van, ahol katonás rend fogad, máshol pokrócok, matracok és hátizsákok között próbálnak kényelmesen berendezkedni a lakók. Megnéztük, hogyan telnek a mindennapok ezekben az ideiglenes otthonokban.

Néhány négyzetméter szabadság: így lesz egy sátorból otthon Tusványoson
Néhány négyzetméter szabadság: így lesz egy sátorból otthon Tusványoson
2026. július 23., csütörtök

Néhány négyzetméter szabadság: így lesz egy sátorból otthon Tusványoson
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!