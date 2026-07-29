Baleset Csíkszentkirály és Csíkszentmárton között

A csíkszeredai rendőrséget szerdán 16:20 körül értesítették a balesetről, a helyszínen megállapították, hogy a balesetben három személygépkocsi volt érintett. Két ember orvosi ellátásra szorult, őket egy egészségügyi intézménybe szállították.

A gépkocsivezetőket alkoholszondával ellenőrizték, az eredmények minden esetben negatívak lettek – közölte érdeklődésünkre Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense. Hozzátették, a térségben a forgalom zavartalanul halad.