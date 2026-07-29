Baleset Csíkszentkirály és Csíkszentmárton között

Ketten sérültek meg, köztük az egyik kiskorú a szerda délutáni közúti balesetben, amely Csíkszentkirály és Csíkszentmárton közötti útszakaszon következett be. Mindkettejüket kórházba szállították.
2026. július 29., 17:332026. július 29., 17:33
2026. július 29., 18:202026. július 29., 18:20
Fotó: Pinti Attila
Ketten sérültek meg, köztük az egyik kiskorú a szerda délutáni közúti balesetben, amely Csíkszentkirály és Csíkszentmárton közötti útszakaszon következett be. Mindkettejüket kórházba szállították.
2026. július 29., 17:332026. július 29., 17:33
2026. július 29., 18:202026. július 29., 18:20
Közúti baleset történt a Csíkszentkirály és Csíkszentmárton között az 578-as európai úton szerda délután.
– közölte érdeklődésünkre a Hargita megyei tűzoltóság. Hozzátették a kiskorú sérültet a csíkszentmártoni mentőszolgálat szállította a csíkszeredai kórház sürgősségi betegellátó osztályára, a másik sérültet pedig a csíkszeredai rohammentő-egység (SMURD) vitte kórházba.
A csíkszeredai rendőrséget szerdán 16:20 körül értesítették a balesetről, a helyszínen megállapították, hogy a balesetben három személygépkocsi volt érintett. Két ember orvosi ellátásra szorult, őket egy egészségügyi intézménybe szállították.
A gépkocsivezetőket alkoholszondával ellenőrizték, az eredmények minden esetben negatívak lettek – közölte érdeklődésünkre Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense. Hozzátették, a térségben a forgalom zavartalanul halad.
Fotó: Pinti Attila
Fotó: Pinti Attila
Fotó: Pinti Attila
Fotó: Pinti Attila
Fotó: Pinti Attila
Fotó: Pinti Attila
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