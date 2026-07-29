Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Van az a pénz? Kiadják az első helyi engedélyt egy szerencsejáték-teremre

A tanácsosok csütörtökön döntenek a szerencsejáték-terem működéséről • Fotó: Borbély Fanni

A tanácsosok csütörtökön döntenek a szerencsejáték-terem működéséről

Fotó: Borbély Fanni

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Kérvényezte a működési engedélye meghosszabbítását az egyik marosvásárhelyi szerencsejáték-terem, és erről a helyi önkormányzati képviselő-testület fog dönteni csütörtökön. Az engedély évi díja csaknem négyszázezer lej.

Simon Virág

2026. július 29., 18:082026. július 29., 18:08

A kormány nemrég lehetővé tette, hogy a helyi önkormányzatok döntsenek a szerencsejáték-termek működéséről, helyileg korlátozva az engedélyek kibocsátását. Marosvásárhelyen a Kovács Mihály Levente alpolgármester által beterjesztett határozat alapján a város szélére, kijelölt helyekre szorítják ki a félkarú rablóknak is nevezett gépek felállítását és a játéktermek működését.

Nem új a helyszín

A marosvásárhelyi képviselő-testület csütörtöki ülésének napirendjén szerepel az első, ilyen típusú működési engedély meghosszabbítására vonatkozó kérelem. A Jászvásáron bejegyzett, játékgépek működtetésével és fogadásokkal foglalkozó cég eddig is a város Koronka felőli bejáratánál lévő nagy bevásárlóközpontban működtetett egy termet.

Az engedélye meghosszabbítását kéri ugyanazon a helyen, ugyanazon feltételek között, a nyitvatartása pedig alkalmazkodik a bevásárlóközpontéhoz, vagyis 22 óráig fogadja a vendégeket.

A helyszín a város szélén van, és szerepel a korábban elfogadott tanácsi határozatban, amely megszabja, hogy hol lehetnek szerencsejáték-termek.

Négyzetméterenként ezerötszáz lej a díj

A játéktermek működését szabályozó korábbi határozatban az áll, hogy a helyi tanács minden évben megszabja, mennyi díjat kell befizetniük a helyi költségvetésbe a város területén működő cégeknek. Idénre ez a díj négyzetméterenként 1500 lej.

Hirdetés

A beterjesztett határozattervezet szerint a játékterem 258 négyzetméteres helyszínt bérel, vagyis összesen 387 ezer lejes díjat kell kifizetnie. Noha szó volt arról, hogy az így befolyó pénzeket szenvedélybetegek kezelését célzó központ létrehozására fordítják, esetleg megelőző, tájékoztató tevékenységekre, erről egyelőre nem döntöttek.

korábban írtuk

A város peremére szorítják a játéktermeket, jelentős adót is a nyakukba varrva
A város peremére szorítják a játéktermeket, jelentős adót is a nyakukba varrva

Néhány hónap alatt teljesen kikerülnek a játéktermek Marosvásárhely belvárosából, lakónegyedeiből, miután pénteken rendkívüli tanácsülésen elfogadták az erre vonatkozó határozatot. Az érintettek szerint a magas adó ellehetetleníti a munkájukat.

Marosszék Marosvásárhely
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Egy ember meghalt a homoródfürdői balesetben, egy sérültet helikopterrel vittek kórházba
Baleset történt Sósrétnél, egy autó felborult a mezőn – videóval
A stabilitás a legfontosabb cél a Székelyudvarhelyi FC-nél
Romániai abszurdum: minden vonatnak külön igazgatója lesz
Foci-BL, vívóvébé és női kézilabda – szerdán a tévében
Negyedszázad a moldvai magyar oktatásban
Egy ember meghalt a homoródfürdői balesetben, egy sérültet helikopterrel vittek kórházba
Székelyhon

Egy ember meghalt a homoródfürdői balesetben, egy sérültet helikopterrel vittek kórházba
Baleset történt Sósrétnél, egy autó felborult a mezőn – videóval
Székelyhon

Baleset történt Sósrétnél, egy autó felborult a mezőn – videóval
A stabilitás a legfontosabb cél a Székelyudvarhelyi FC-nél
Székely Sport

A stabilitás a legfontosabb cél a Székelyudvarhelyi FC-nél
Romániai abszurdum: minden vonatnak külön igazgatója lesz
Krónika

Romániai abszurdum: minden vonatnak külön igazgatója lesz
Foci-BL, vívóvébé és női kézilabda – szerdán a tévében
Székely Sport

Foci-BL, vívóvébé és női kézilabda – szerdán a tévében
Negyedszázad a moldvai magyar oktatásban
Nőileg

Negyedszázad a moldvai magyar oktatásban
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. július 29., szerda

Lesodródott az úttestről egy autó, egy ember a roncsok közé szorult

Egy személy a járműbe szorult, miután a gépkocsi lesodródott az úttestről szerda délután Szászkézd közelében. A baleset miatt áll a forgalom mindkét irányban a 13-as jelzésű országúton.

Lesodródott az úttestről egy autó, egy ember a roncsok közé szorult
Lesodródott az úttestről egy autó, egy ember a roncsok közé szorult
2026. július 29., szerda

Lesodródott az úttestről egy autó, egy ember a roncsok közé szorult
Hirdetés
2026. július 29., szerda

Jogosítvány nélkül, ittasan balesetezett – őrizetbe vették a 19 éves sofőrt

Őrizetbe vettek a segesvári közlekedési rendőrök egy 19 éves, héjjasfalvi fiatalembert, aki jogosítvány nélkül és alkoholos befolyásoltság alatt vezetve balesetet szenvedett.

Jogosítvány nélkül, ittasan balesetezett – őrizetbe vették a 19 éves sofőrt
Jogosítvány nélkül, ittasan balesetezett – őrizetbe vették a 19 éves sofőrt
2026. július 29., szerda

Jogosítvány nélkül, ittasan balesetezett – őrizetbe vették a 19 éves sofőrt
2026. július 29., szerda

Magántóból lophattak halat: öt személy ellen indult eljárás Maros megyében

Öt személyt őrizetbe vettek, kettőt közülük pedig 30 napos előzetes letartóztatásba helyeztek, miután a rendőrség felszámolt egy csoportot, amely a gyanú szerint hónapokon át rendszeresen halat lopott egy magántóból Maros megyében.

Magántóból lophattak halat: öt személy ellen indult eljárás Maros megyében
Magántóból lophattak halat: öt személy ellen indult eljárás Maros megyében
2026. július 29., szerda

Magántóból lophattak halat: öt személy ellen indult eljárás Maros megyében
2026. július 29., szerda

Megemelik a várfal egy részét és elköltöztetik az árusokat

Megemelik és szigetelik a marosvásárhelyi vár falának egyik szakaszát, átalakítják a Vársétány felőli bejáratot, és új, egységes arculatú faházakat telepítenek az árusok számára. A költségvetésről a helyi képviselő-testület csütörtöki ülésén döntenek.

Megemelik a várfal egy részét és elköltöztetik az árusokat
Megemelik a várfal egy részét és elköltöztetik az árusokat
2026. július 29., szerda

Megemelik a várfal egy részét és elköltöztetik az árusokat
Hirdetés
2026. július 28., kedd

Szénabálák gyulladtak ki egy Maros megyei faluban, a tűz átterjedt két melléképületre is

Tűz ütött ki Mezősályi községben kedden este: szénabálák gyulladtak ki, és fennállt a veszélye, hogy átterjed egy gazdasági épületre is.

Szénabálák gyulladtak ki egy Maros megyei faluban, a tűz átterjedt két melléképületre is
Szénabálák gyulladtak ki egy Maros megyei faluban, a tűz átterjedt két melléképületre is
2026. július 28., kedd

Szénabálák gyulladtak ki egy Maros megyei faluban, a tűz átterjedt két melléképületre is
2026. július 28., kedd

Elektromos autó ütközött egy kisteherautóval Marosvásárhelyen

Közlekedési baleset történt Marosvásárhelyen kedden, ahol egy elektromos személygépkocsi és egy furgon ütközött össze. A balesetet szenvedett elektromos autó sofőrjét kórházba is szállították.

Elektromos autó ütközött egy kisteherautóval Marosvásárhelyen
Elektromos autó ütközött egy kisteherautóval Marosvásárhelyen
2026. július 28., kedd

Elektromos autó ütközött egy kisteherautóval Marosvásárhelyen
2026. július 28., kedd

Alacsonyabb költségvetésből, de gazdag kínálattal jön a 13. Vásárhelyi Forgatag

Családi asztal köré ülve beszéltek hétfőn a Vásárhelyi Forgatag szervezői a sajtónak arról, hogy idén is lesz Marosvásárhelynek magyar közösségi rendezvénye augusztus végén, ahol mindenkinek jut egy hely a közös asztal körül.

Alacsonyabb költségvetésből, de gazdag kínálattal jön a 13. Vásárhelyi Forgatag
Alacsonyabb költségvetésből, de gazdag kínálattal jön a 13. Vásárhelyi Forgatag
2026. július 28., kedd

Alacsonyabb költségvetésből, de gazdag kínálattal jön a 13. Vásárhelyi Forgatag
Hirdetés
2026. július 28., kedd

Igazoltatták és figyelmeztették a rollereseket, kerékpárosokat

Kerékpárosokat, elektromos rollerrel közlekedőket és gyalogosokat igazoltattak, illetve ellenőriztek az elmúlt napokban a Maros megyei rendőrök, több büntetést is kiróva.

Igazoltatták és figyelmeztették a rollereseket, kerékpárosokat
Igazoltatták és figyelmeztették a rollereseket, kerékpárosokat
2026. július 28., kedd

Igazoltatták és figyelmeztették a rollereseket, kerékpárosokat
2026. július 27., hétfő

Túljelentkezés van a Bolyai iskola előkészítőjében, így indul el ősszel az osztály

Idén 34 diákot írattak be a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceum előkészítő osztályába, amely meghaladja a törvényben előírt legmagasabb létszámot. A tanfelügyelőség azonban határozott választ adott a kialakult helyzetre.

Túljelentkezés van a Bolyai iskola előkészítőjében, így indul el ősszel az osztály
Túljelentkezés van a Bolyai iskola előkészítőjében, így indul el ősszel az osztály
2026. július 27., hétfő

Túljelentkezés van a Bolyai iskola előkészítőjében, így indul el ősszel az osztály
2026. július 27., hétfő

Nyárádmente Fesztivál: mini változatban, de idén is megtartják

Kisebb költségvetéssel, de idén is megszervezik a Nyárádmente Fesztivál, amelynek fő helyszíne Nyárádszereda. A programok nagy része július 29. és augusztus 2. között zajlik.

Nyárádmente Fesztivál: mini változatban, de idén is megtartják
Nyárádmente Fesztivál: mini változatban, de idén is megtartják
2026. július 27., hétfő

Nyárádmente Fesztivál: mini változatban, de idén is megtartják
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!