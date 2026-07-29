Van az a pénz? Kiadják az első helyi engedélyt egy szerencsejáték-teremre

Kérvényezte a működési engedélye meghosszabbítását az egyik marosvásárhelyi szerencsejáték-terem, és erről a helyi önkormányzati képviselő-testület fog dönteni csütörtökön. Az engedély évi díja csaknem négyszázezer lej.

Simon Virág 2026. július 29., 18:082026. július 29., 18:08

A kormány nemrég lehetővé tette, hogy a helyi önkormányzatok döntsenek a szerencsejáték-termek működéséről, helyileg korlátozva az engedélyek kibocsátását. Marosvásárhelyen a Kovács Mihály Levente alpolgármester által beterjesztett határozat alapján a város szélére, kijelölt helyekre szorítják ki a félkarú rablóknak is nevezett gépek felállítását és a játéktermek működését. Nem új a helyszín A marosvásárhelyi képviselő-testület csütörtöki ülésének napirendjén szerepel az első, ilyen típusú működési engedély meghosszabbítására vonatkozó kérelem. A Jászvásáron bejegyzett, játékgépek működtetésével és fogadásokkal foglalkozó cég eddig is a város Koronka felőli bejáratánál lévő nagy bevásárlóközpontban működtetett egy termet.

Az engedélye meghosszabbítását kéri ugyanazon a helyen, ugyanazon feltételek között, a nyitvatartása pedig alkalmazkodik a bevásárlóközpontéhoz, vagyis 22 óráig fogadja a vendégeket.