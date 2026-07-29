Van az a pénz? Kiadják az első helyi engedélyt egy szerencsejáték-teremre

A tanácsosok csütörtökön döntenek a szerencsejáték-terem működéséről
Fotó: Borbély Fanni
Kérvényezte a működési engedélye meghosszabbítását az egyik marosvásárhelyi szerencsejáték-terem, és erről a helyi önkormányzati képviselő-testület fog dönteni csütörtökön. Az engedély évi díja csaknem négyszázezer lej.
A kormány nemrég lehetővé tette, hogy a helyi önkormányzatok döntsenek a szerencsejáték-termek működéséről, helyileg korlátozva az engedélyek kibocsátását. Marosvásárhelyen a Kovács Mihály Levente alpolgármester által beterjesztett határozat alapján a város szélére, kijelölt helyekre szorítják ki a félkarú rablóknak is nevezett gépek felállítását és a játéktermek működését.
A marosvásárhelyi képviselő-testület csütörtöki ülésének napirendjén szerepel az első, ilyen típusú működési engedély meghosszabbítására vonatkozó kérelem. A Jászvásáron bejegyzett, játékgépek működtetésével és fogadásokkal foglalkozó cég eddig is a város Koronka felőli bejáratánál lévő nagy bevásárlóközpontban működtetett egy termet.
A helyszín a város szélén van, és szerepel a korábban elfogadott tanácsi határozatban, amely megszabja, hogy hol lehetnek szerencsejáték-termek.
A játéktermek működését szabályozó korábbi határozatban az áll, hogy a helyi tanács minden évben megszabja, mennyi díjat kell befizetniük a helyi költségvetésbe a város területén működő cégeknek. Idénre ez a díj négyzetméterenként 1500 lej.
A beterjesztett határozattervezet szerint a játékterem 258 négyzetméteres helyszínt bérel, vagyis összesen 387 ezer lejes díjat kell kifizetnie. Noha szó volt arról, hogy az így befolyó pénzeket szenvedélybetegek kezelését célzó központ létrehozására fordítják, esetleg megelőző, tájékoztató tevékenységekre, erről egyelőre nem döntöttek.
Néhány hónap alatt teljesen kikerülnek a játéktermek Marosvásárhely belvárosából, lakónegyedeiből, miután pénteken rendkívüli tanácsülésen elfogadták az erre vonatkozó határozatot. Az érintettek szerint a magas adó ellehetetleníti a munkájukat.
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