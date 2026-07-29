Megemelik a várfal egy részét és elköltöztetik az árusokat

Megemelik és szigetelik a marosvásárhelyi vár falának egyik szakaszát, átalakítják a Vársétány felőli bejáratot, és új, egységes arculatú faházakat telepítenek az árusok számára. A költségvetésről a helyi képviselő-testület csütörtöki ülésén döntenek.

Simon Virág 2026. július 29., 14:002026. július 29., 14:00

Marosvásárhelyen több mint tíz éve uniós pénzalapokból újították fel a várat, de nem mindenhol szigetelték megfelelően a várfalat, ezért egyes részei folyamatosan áznak és rongálódnak. Erre keresett megoldást a városvezetés, ugyanakkor más változtatásokat is terveznek a műemléknél. Hirdetés Kisebb átalakítások lesznek Soós Zoltán, Marosvásárhely polgármestere a Székelyhonnak elmondta, három éve készülnek a tervek, és most már a műemlékvédelmi hivataltól is megkapták az engedélyeket, így hamarosan nekilátnak a várat és környékét érintő munkálatoknak.

Részben megemelik és szigetelik az északi, Vársétányra néző várfalat.

A szigetelés a korábbi felújítás alkalmával nem történt meg, ezért a fal nincs megfelelően konzerválva. Ezenkívül átalakítják a Vársétány felőli bejáratot is, a kapunál egy kis hidat építenek.

A Bolyai Alkotótáborban évekkel ezelőtt készült téralkotás Fotó: Haáz Vince

A bejárat mellett felállítják az egyik téralkotást, amely a Csegzi Sándor által szervezett Bolyai Alkotótáborban készült. Kiss Levente és Gheorghe Mureșan munkáját jelenleg a várban tárolják. Elköltöztetik az árusokat Marosvásárhely polgármestere elmondta, első körben a vár bejáratánál látnak munkához, ezért elköltöztetik onnan a fagyis-, hamburgeres és büfékocsikat, bódékat. A projekt részeként

a várfal elé, ahol vásárokat szoktak szervezni, faházakat telepítenek, amelyeket a kereskedők kibérelhetnek,

és ezáltal egységessé válik a vár előtti látkép.

A vár előtti részt teljesen átalakítják Fotó: Haáz Vince