Megemelik a várfal egy részét és elköltöztetik az árusokat

Bérelhető faházikókat helyeznek el a várfal elé
Fotó: Haáz Vince
Megemelik és szigetelik a marosvásárhelyi vár falának egyik szakaszát, átalakítják a Vársétány felőli bejáratot, és új, egységes arculatú faházakat telepítenek az árusok számára. A költségvetésről a helyi képviselő-testület csütörtöki ülésén döntenek.
Marosvásárhelyen több mint tíz éve uniós pénzalapokból újították fel a várat, de nem mindenhol szigetelték megfelelően a várfalat, ezért egyes részei folyamatosan áznak és rongálódnak. Erre keresett megoldást a városvezetés, ugyanakkor más változtatásokat is terveznek a műemléknél.
Soós Zoltán, Marosvásárhely polgármestere a Székelyhonnak elmondta, három éve készülnek a tervek, és most már a műemlékvédelmi hivataltól is megkapták az engedélyeket, így hamarosan nekilátnak a várat és környékét érintő munkálatoknak.
A szigetelés a korábbi felújítás alkalmával nem történt meg, ezért a fal nincs megfelelően konzerválva. Ezenkívül átalakítják a Vársétány felőli bejáratot is, a kapunál egy kis hidat építenek.
A Bolyai Alkotótáborban évekkel ezelőtt készült téralkotás
Fotó: Haáz Vince
A bejárat mellett felállítják az egyik téralkotást, amely a Csegzi Sándor által szervezett Bolyai Alkotótáborban készült. Kiss Levente és Gheorghe Mureșan munkáját jelenleg a várban tárolják.
Marosvásárhely polgármestere elmondta, első körben a vár bejáratánál látnak munkához, ezért elköltöztetik onnan a fagyis-, hamburgeres és büfékocsikat, bódékat. A projekt részeként
és ezáltal egységessé válik a vár előtti látkép.
A vár előtti részt teljesen átalakítják
Fotó: Haáz Vince
Az átalakítás és a faházikók telepítésének költségvetéséről az önkormányzati képviselő-testület csütörtöki ülésén szavaznak. A tanácsosoknak két lehetséges változatról kell dönteniük: az egyik kilencmillió, a másik tizenegymillió lejes költségekkel számol. Mindkettő tartalmazza a várfalon és a bejáratnál tervezett módosításokat, a téralkotás elhelyezését és a faházikók megvásárlását.
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