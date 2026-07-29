Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Megemelik a várfal egy részét és elköltöztetik az árusokat

Bérelhető faházikókat helyeznek el a várfal elé • Fotó: Haáz Vince

Bérelhető faházikókat helyeznek el a várfal elé

Fotó: Haáz Vince

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Megemelik és szigetelik a marosvásárhelyi vár falának egyik szakaszát, átalakítják a Vársétány felőli bejáratot, és új, egységes arculatú faházakat telepítenek az árusok számára. A költségvetésről a helyi képviselő-testület csütörtöki ülésén döntenek.

Simon Virág

2026. július 29., 14:002026. július 29., 14:00

Marosvásárhelyen több mint tíz éve uniós pénzalapokból újították fel a várat, de nem mindenhol szigetelték megfelelően a várfalat, ezért egyes részei folyamatosan áznak és rongálódnak. Erre keresett megoldást a városvezetés, ugyanakkor más változtatásokat is terveznek a műemléknél.

Hirdetés

Kisebb átalakítások lesznek

Soós Zoltán, Marosvásárhely polgármestere a Székelyhonnak elmondta, három éve készülnek a tervek, és most már a műemlékvédelmi hivataltól is megkapták az engedélyeket, így hamarosan nekilátnak a várat és környékét érintő munkálatoknak.

Részben megemelik és szigetelik az északi, Vársétányra néző várfalat.

A szigetelés a korábbi felújítás alkalmával nem történt meg, ezért a fal nincs megfelelően konzerválva. Ezenkívül átalakítják a Vársétány felőli bejáratot is, a kapunál egy kis hidat építenek.

A Bolyai Alkotótáborban évekkel ezelőtt készült téralkotás • Fotó: Haáz Vince Galéria

A Bolyai Alkotótáborban évekkel ezelőtt készült téralkotás

Fotó: Haáz Vince

A bejárat mellett felállítják az egyik téralkotást, amely a Csegzi Sándor által szervezett Bolyai Alkotótáborban készült. Kiss Levente és Gheorghe Mureșan munkáját jelenleg a várban tárolják.

Elköltöztetik az árusokat

Marosvásárhely polgármestere elmondta, első körben a vár bejáratánál látnak munkához, ezért elköltöztetik onnan a fagyis-, hamburgeres és büfékocsikat, bódékat. A projekt részeként

a várfal elé, ahol vásárokat szoktak szervezni, faházakat telepítenek, amelyeket a kereskedők kibérelhetnek,

és ezáltal egységessé válik a vár előtti látkép.

A vár előtti részt teljesen átalakítják • Fotó: Haáz Vince Galéria

A vár előtti részt teljesen átalakítják

Fotó: Haáz Vince

Az átalakítás és a faházikók telepítésének költségvetéséről az önkormányzati képviselő-testület csütörtöki ülésén szavaznak. A tanácsosoknak két lehetséges változatról kell dönteniük: az egyik kilencmillió, a másik tizenegymillió lejes költségekkel számol. Mindkettő tartalmazza a várfalon és a bejáratnál tervezett módosításokat, a téralkotás elhelyezését és a faházikók megvásárlását.

Marosszék Marosvásárhely
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Egy ember meghalt a homoródfürdői balesetben, egy sérültet helikopterrel vittek kórházba
Baleset történt Sósrétnél, egy autó felborult a mezőn – videóval
A stadionban kevesen, a tévék előtt a legtöbben követték az FK Csíkszereda–FCSB meccset
Medveexport: először telepítenek külföldre nagyvadakat Romániából
Új edzővel, átalakuló kerettel kezdi a szezont a Gyergyói VSK
Negyedszázad a moldvai magyar oktatásban
Egy ember meghalt a homoródfürdői balesetben, egy sérültet helikopterrel vittek kórházba
Székelyhon

Egy ember meghalt a homoródfürdői balesetben, egy sérültet helikopterrel vittek kórházba
Baleset történt Sósrétnél, egy autó felborult a mezőn – videóval
Székelyhon

Baleset történt Sósrétnél, egy autó felborult a mezőn – videóval
A stadionban kevesen, a tévék előtt a legtöbben követték az FK Csíkszereda–FCSB meccset
Székely Sport

A stadionban kevesen, a tévék előtt a legtöbben követték az FK Csíkszereda–FCSB meccset
Medveexport: először telepítenek külföldre nagyvadakat Romániából
Krónika

Medveexport: először telepítenek külföldre nagyvadakat Romániából
Új edzővel, átalakuló kerettel kezdi a szezont a Gyergyói VSK
Székely Sport

Új edzővel, átalakuló kerettel kezdi a szezont a Gyergyói VSK
Negyedszázad a moldvai magyar oktatásban
Nőileg

Negyedszázad a moldvai magyar oktatásban
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. július 28., kedd

Szénabálák gyulladtak ki egy Maros megyei faluban, a tűz átterjedt két melléképületre is

Tűz ütött ki Mezősályi községben kedden este: szénabálák gyulladtak ki, és fennállt a veszélye, hogy átterjed egy gazdasági épületre is.

Szénabálák gyulladtak ki egy Maros megyei faluban, a tűz átterjedt két melléképületre is
Szénabálák gyulladtak ki egy Maros megyei faluban, a tűz átterjedt két melléképületre is
2026. július 28., kedd

Szénabálák gyulladtak ki egy Maros megyei faluban, a tűz átterjedt két melléképületre is
Hirdetés
2026. július 28., kedd

Elektromos autó ütközött egy kisteherautóval Marosvásárhelyen

Közlekedési baleset történt Marosvásárhelyen kedden, ahol egy elektromos személygépkocsi és egy furgon ütközött össze. A balesetet szenvedett elektromos autó sofőrjét kórházba is szállították.

Elektromos autó ütközött egy kisteherautóval Marosvásárhelyen
Elektromos autó ütközött egy kisteherautóval Marosvásárhelyen
2026. július 28., kedd

Elektromos autó ütközött egy kisteherautóval Marosvásárhelyen
2026. július 28., kedd

Alacsonyabb költségvetésből, de gazdag kínálattal jön a 13. Vásárhelyi Forgatag

Családi asztal köré ülve beszéltek hétfőn a Vásárhelyi Forgatag szervezői a sajtónak arról, hogy idén is lesz Marosvásárhelynek magyar közösségi rendezvénye augusztus végén, ahol mindenkinek jut egy hely a közös asztal körül.

Alacsonyabb költségvetésből, de gazdag kínálattal jön a 13. Vásárhelyi Forgatag
Alacsonyabb költségvetésből, de gazdag kínálattal jön a 13. Vásárhelyi Forgatag
2026. július 28., kedd

Alacsonyabb költségvetésből, de gazdag kínálattal jön a 13. Vásárhelyi Forgatag
2026. július 28., kedd

Igazoltatták és figyelmeztették a rollereseket, kerékpárosokat

Kerékpárosokat, elektromos rollerrel közlekedőket és gyalogosokat igazoltattak, illetve ellenőriztek az elmúlt napokban a Maros megyei rendőrök, több büntetést is kiróva.

Igazoltatták és figyelmeztették a rollereseket, kerékpárosokat
Igazoltatták és figyelmeztették a rollereseket, kerékpárosokat
2026. július 28., kedd

Igazoltatták és figyelmeztették a rollereseket, kerékpárosokat
Hirdetés
2026. július 27., hétfő

Túljelentkezés van a Bolyai iskola előkészítőjében, így indul el ősszel az osztály

Idén 34 diákot írattak be a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceum előkészítő osztályába, amely meghaladja a törvényben előírt legmagasabb létszámot. A tanfelügyelőség azonban határozott választ adott a kialakult helyzetre.

Túljelentkezés van a Bolyai iskola előkészítőjében, így indul el ősszel az osztály
Túljelentkezés van a Bolyai iskola előkészítőjében, így indul el ősszel az osztály
2026. július 27., hétfő

Túljelentkezés van a Bolyai iskola előkészítőjében, így indul el ősszel az osztály
2026. július 27., hétfő

Nyárádmente Fesztivál: mini változatban, de idén is megtartják

Kisebb költségvetéssel, de idén is megszervezik a Nyárádmente Fesztivál, amelynek fő helyszíne Nyárádszereda. A programok nagy része július 29. és augusztus 2. között zajlik.

Nyárádmente Fesztivál: mini változatban, de idén is megtartják
Nyárádmente Fesztivál: mini változatban, de idén is megtartják
2026. július 27., hétfő

Nyárádmente Fesztivál: mini változatban, de idén is megtartják
2026. július 27., hétfő

Hőszigetelés: hosszú a várólista, de a bürokrácia lassítja a folyamatot

Bár nem zökkenőmentes a tömbházak támogatott hőszigetelési folyamata, mégis hosszú a várólista Marosvásárhelyen. Akik nem kerültek be az uniós pénzekből támogatott programba, kérhetik az átcsoportosítást. Igaz, ehhez saját hozzájárulás is szükséges.

Hőszigetelés: hosszú a várólista, de a bürokrácia lassítja a folyamatot
Hőszigetelés: hosszú a várólista, de a bürokrácia lassítja a folyamatot
2026. július 27., hétfő

Hőszigetelés: hosszú a várólista, de a bürokrácia lassítja a folyamatot
Hirdetés
2026. július 24., péntek

Hétvégén startol a City in the Park nyári rendezvénysorozat

Kezdődik a City in the Park programsorozat Marosvásárhelyen a Cserealja Parkban, ahol egész nyáron, minden szombaton ingyenes programokkal várják a családokat és minden korosztályt.

Hétvégén startol a City in the Park nyári rendezvénysorozat
Hétvégén startol a City in the Park nyári rendezvénysorozat
2026. július 24., péntek

Hétvégén startol a City in the Park nyári rendezvénysorozat
2026. július 24., péntek

Forgalomkorlátozás lesz a 15-ös országúton Marosvásárhely és Szászrégen között

Forgalomkorlátozásra kell számítani szombaton és vasárnap a 15-ös országúton, Marosvásárhely és Szászrégen között, a sáromberki vasúti felüljárónál.

Forgalomkorlátozás lesz a 15-ös országúton Marosvásárhely és Szászrégen között
Forgalomkorlátozás lesz a 15-ös országúton Marosvásárhely és Szászrégen között
2026. július 24., péntek

Forgalomkorlátozás lesz a 15-ös országúton Marosvásárhely és Szászrégen között
2026. július 24., péntek

Ismét összegyűjtik a nagyméretű, textil- és veszélyes hulladékot Marosvásárhelyen

Minden városrészben három napig lesznek elérhetőek a speciális konténerek, ahová kivihetik a nagyméretű, textil- és veszélyes hulladékokat a lakók július 22-e és augusztus 31-e között.

Ismét összegyűjtik a nagyméretű, textil- és veszélyes hulladékot Marosvásárhelyen
Ismét összegyűjtik a nagyméretű, textil- és veszélyes hulladékot Marosvásárhelyen
2026. július 24., péntek

Ismét összegyűjtik a nagyméretű, textil- és veszélyes hulladékot Marosvásárhelyen
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!