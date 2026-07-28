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Elektromos autó ütközött egy kisteherautóval Marosvásárhelyen

Képünk illusztráció • Fotó: Tuchiluș Alex

Képünk illusztráció

Fotó: Tuchiluș Alex

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Közlekedési baleset történt Marosvásárhelyen kedden, ahol egy elektromos személygépkocsi és egy furgon ütközött össze. A balesetet szenvedett elektromos autó sofőrjét kórházba is szállították.

Székelyhon

2026. július 28., 18:532026. július 28., 18:53

Az Arató utcában történt balesethez a Maros megyei tűzoltóság vonult ki egy tűzoltóautóval, illetve egy SMURD rohammentőautót is riasztottak.

Az ütközés következtében további két parkoló autó is megrongálódott.

Két férfi sérült meg a helyszínen,

mindkettőjük könnyebb sérülést szenvedett – közölte a Maros megyei tűzoltóság sajtóosztálya.

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Az 52 éves férfit, az elektromos autó vezetőjét a marosvásárhelyi kórház sürgősségi osztályára szállították további kivizsgálásra, míg a 22 éves férfi, a kishaszongépjármű vezetője megtagadta a kórházi szállítást.

A tűzoltók biztosították a szükséges tűzmegelőzési és -oltási intézkedéseket, a beavatkozás idejére lezárták az Arató utcán a forgalmat mindkét irányban – adja hírül a Maros megyei tűzoltóság.

Marosszék
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