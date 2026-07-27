Hőszigetelés: hosszú a várólista, de a bürokrácia lassítja a folyamatot

Marosvásárhelyen több tömbháznál szigetelnek jelenleg is
Fotó: Haáz Vince
Bár nem zökkenőmentes a tömbházak támogatott hőszigetelési folyamata, mégis hosszú a várólista Marosvásárhelyen. Akik nem kerültek be az uniós pénzekből támogatott programba, kérhetik az átcsoportosítást. Igaz, ehhez saját hozzájárulás is szükséges.
Marosvásárhelyen kisebb-nagyobb megszakításokkal évek óta hőszigetelik a tömbházakat. Volt, amikor a lakók is hozzá kellett járuljanak a költségekhez, de olyan programok is elérhetők voltak, amelyekben országos vagy uniós alapokból, teljesen ingyenesen végezték el a korszerűsítést.
A marosvásárhelyi városháza szóvivője, Cristina Prutean a tömbházak hőszigetelése kapcsán a Székelyhonnak elmondta, a város négy fő finanszírozási forrásból valósított meg energiahatékonysági programokat:
részben a helyi, többéves program keretében, amelyet a 2009/18-as számú sürgősségi kormányrendelet alapján finanszíroznak – ebben 60 százalék az állam, 30 százalék az önkormányzat és 10 százalék a lakástulajdonosok hozzájárulása a költségekhez;
a 2014–2020-as Regionális Operatív Programban, amelyben a költségeket az európai uniós és állami források 60 százalékos arányban, a helyi költségvetés 15, a lakástulajdonosok pedig 25 százalékos arányban fedezték;
hőszigeteltek már az Országos Helyreállítási Terv (PNRR) programban kapott finanszírozásból is, amely a teljes költségeket fedezi;
a Központi Regionális Programból is kaptak e célra pénzt, ez utóbbi esetén a költségek 85 százalékát európai uniós forrásokból, 13 százalékát az állami költségvetésből és 2 százalékát a helyi költségvetésből biztosították.
Az illetékestől megtudtuk, az elmúlt években Marosvásárhelyen összesen 180 lakótömböt hőszigeteltek. Ez összesen 290 tömbházat jelent, ami
Ezekhez még hozzáadódnak azok az épületek, amelyeket a lakók kizárólag a saját költségükből újítottak fel.
A lakók hozzájárulásának mértéke több tényezőtől függ
Fotó: Haáz Vince
Cristina Pruteanu a Székelyhonnak elmondta, 2026-ban eddig 18 lakótömb felújítása készült el, amelyek közül 15 a PNRR, 3 pedig a helyi program keretében valósult meg.
2024 decemberében jóváhagyták 24 lakótömb hőszigetelésének finanszírozását, ezek közül 12 esetében már aláírták a kivitelezési szerződéseket, és már elkezdődött a munkaterületek átadása a kivitelezők részére.
A városnak vannak elbírálás alatt lévő pályázatai is. Többek között 2024. július 30-án töltöttek fel a fejlesztési minisztérium platformjára egy 11 lakótömbre (381 lakásra) vonatkozó pályázatot, amit még nem hagytak jóvá, tavaly júniusban egy újabb pályázatot nyújtottak be, ami 7 lakótömböt (372 lakást) érint, erre sem kaptak még választ.
A nyílászárók cseréje is fontos része a munkálatoknak
Fotó: Beliczay László
Pénzt igényeltek további 5 lakótömb hőszigetelésére a Központi Regionális Program keretében, ez jelenleg szerződéskötési szakaszban van. Ugyanakkor 69 lakótömb esetében elkészültek a szükséges szakmai dokumentációk, hogy azok korszerűsítésére is pályázni lehessen, amint megjelennek újabb kiírások.
A tömbházak hőszigetelése az iratok összeállításától, a pályázaton keresztül a tulajdonképpeni munkálatokig és azok befejezéséig nem zökkenőmentes. A városháza szóvivője szerint az évek során azt tapasztalták, hogy
amelyek közül a két legjelentősebb az, hogy a közbeszerzési eljárások és az azokkal kapcsolatos óvások nagyon sok ideig tartanak, és nagyon elhúzódik a minisztériumhoz benyújtott finanszírozási kérelmek elbírálása. De gyakran késnek a kivitelezési munkálatok is, a cégek nem tartják be a kitűzött határidőket.
Fotó: Haáz Vince
A sajtószóvivő elmondta, mivel a PNRR keretében rendelkezésre álló pénzösszegek elfogytak, azok a lakástulajdonosi társulások, amelyek 2022-ben ezen a programon keresztül nyújtottak be finanszírozási kérelmet, választhatják azt, hogy átsorolják őket a helyi programba, miközben a prioritási sorrendben megőrzik helyüket a PNRR-s finanszírozásból történő hőszigetelés esetében. Ehhez a társulások képviselői fel kell vegyék a kapcsolatot a városháza szakigazgatóságával.
a helyi hőszigetelési programban megvalósuló felújításokhoz. Az összeg a lakás alapterületétől és az adott lakásban elvégzett munkálatok függvényében változott.
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