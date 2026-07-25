A nap, amikor Orbán Viktor 16 év után ellenzéki pártvezetőként mond beszédet Tusványoson

Fotó: Pinti Attila
Nagy várakozás előzi meg Orbán Viktor idei Tusnádfürdői beszédét, ugyanis a kormányzó Fidesz által elveszített parlamenti választások óta kevés megszólalása volt a nyilvánosságban.
Orbán Viktor legutóbb szerdán Budapesten tartott sajtótájékoztatót, amiben az alaptörvény 17. módosításáról azt mondta, hogy Magyarországon politikai önkényuralmi rendszer jött létre, és a Fidesz, mint ellenzéki párt ezzel szemben határozza meg magát.
Az alaptörvény 17. módosításával Magyarországon politikai önkényuralmi rendszer jött létre, és a Fidesz, mint ellenzéki párt ezzel szemben határozza meg magát – jelentette ki Orbán Viktor szerdán Budapesten.
Mint a sajtóeseményen a Fidesz elnöke fogalmazott: „az alaptörvény-módosítással az ellenzéki pártok képviselőinek mintegy felét gyakorlatilag kizárják a politikai közéletből,
Orbán Viktor azóta többször is posztolt arról, hogy elindult, majd megérkezett Tusványosra ahol információink szerint pénteken a határon túli magyar pártok vezetőivel is találkozott.
A szombati tusványosi nagyszínpadi előadás szombaton 10 óra 30 perctől kezdődik, ahol először Németh Zsolt, utána pedig Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke is szólalnak fel.
Őket követi Orbán Viktor előadása, amelyet ezúttal
Az eseményre előzetesen regisztrálni kellett, de a Hír TV élő közvetítésén keresztül és a közösségi médiás élőzésekben is követni lehet majd.
Fotó: Pinti Attila
Sokan regisztráltak, ezért feltorlódtak az emberek a beléptető kapunál Tusványoson, ahol hamarosan Németh Zsolt és Tőkés László után Orbán Viktort fog beszélni.
Fotó: Pinti Attila
Ismét drón hatolt be a román légtérbe. Egy F-16-os vadászgép pilótája iktatta ki a célpontot.
Két olyan zenekar várta péntek este a tusványosi közönséget, amely nem először állt az itteni színpadon: a Maszkura és a tücsökraj, valamint a 4S Street egyaránt ismerősként tért vissza.
A Padina térségében talált több fémdarab feltehetően abból a drónból származik, amelyet pénteken a román légierő egyik F-16-os vadászgépe lőtt le – közölte Buzău megye prefektusa.
A textiliparban végzett fogyasztóvédelmi ellenőrzések szerint az elemzett minták 67 százaléka nem felelt meg az előírásoknak: a címkéken feltüntetett összetétel nem egyezett meg a felhasznált anyagokkal – derül ki a hatóság féléves összesítéséből.
Komoly digitális biztonsági kockázatokat rejthet a kávézókban, repülőtereken vagy szállodákban elérhető ingyenes wifi használata – figyelmeztetett pénteken az Országos Kiberbiztonsági Igazgatóság (DNSC).
A védelmi minisztérium képviselői pénteken közölték, hogy mielőtt a román légierő F-16-os vadászgépe megsemmisítette a román légtérbe engedély nélkül behatolt drónt, az olasz légierő Eurofighter Typhoon gépe is rakétát indított rá, de nem találta el.
Négy férfi keveredett verekedésbe péntekre virradóra egy marosvásárhelyi vendéglátóegység teraszán, a konfliktus során egyikük fejsérülést szenvedett, ezért kórházba szállították.
Vesztegetés elfogadásának gyanúja miatt őrizetbe vette a DNA a bukaresti fegyvergyár vezérigazgatóját, Mihai Rafiut, valamint a plopeni-i fegyvergyár vezérigazgatóját és kereskedelmi igazgatóját, Alexandru Tiberiu Pîrvut és Liliana Sorescut.
A kiszámíthatóság, a megmaradás és a politikai érdekképviselet kérdései kerültek a középpontba a 35. Tusványos hagyományos nemzetpolitikai kerekasztalán, ahol magyar szervezetek vezetői értékelték közösségeik helyzetét és a jövő kihívásait.
Elfogadták a Barátok kertje és a Fűzhát övezeti rendezési terveit a csíkszeredai önkormányzati képviselők pénteki, rendkívüli ülésén. A városvezetés szerint ezzel hosszú távon új lakóövezetek kialakításának alapjait teremtették meg Csíksomlyón.
szóljon hozzá!