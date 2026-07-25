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A nap, amikor Orbán Viktor 16 év után ellenzéki pártvezetőként mond beszédet Tusványoson

ÉLŐ
ÉLŐ

Legutóbb 2002-ben fordult elő, hogy Orbán Viktor a miniszterelnöki pozíció átadása után az ellenzék vezetőjeként tartott előadást Tusnádfürdőn. Ez most ismét megtörténik. Kövesse velünk élőben a Tusványos legfontosabb szombati történéseit!

• Fotó: Pinti Attila

A legfontosabb

12 perce
Érkeznek a regisztrált résztvevők Orbán Viktor előadására

Fotó: Pinti Attila

Nagy várakozás előzi meg Orbán Viktor idei Tusnádfürdői beszédét, ugyanis a kormányzó Fidesz által elveszített parlamenti választások óta kevés megszólalása volt a nyilvánosságban.

Orbán Viktor legutóbb szerdán Budapesten tartott sajtótájékoztatót, amiben az alaptörvény 17. módosításáról azt mondta, hogy Magyarországon politikai önkényuralmi rendszer jött létre, és a Fidesz, mint ellenzéki párt ezzel szemben határozza meg magát.

korábban írtuk

Orbán Viktor: Magyarországon önkényuralmi rendszer jött létre, és a Fidesz ezzel szemben határozza meg magát
Orbán Viktor: Magyarországon önkényuralmi rendszer jött létre, és a Fidesz ezzel szemben határozza meg magát

Az alaptörvény 17. módosításával Magyarországon politikai önkényuralmi rendszer jött létre, és a Fidesz, mint ellenzéki párt ezzel szemben határozza meg magát – jelentette ki Orbán Viktor szerdán Budapesten.

Mint a sajtóeseményen a Fidesz elnöke fogalmazott: „az alaptörvény-módosítással az ellenzéki pártok képviselőinek mintegy felét gyakorlatilag kizárják a politikai közéletből,

Idézet
felszámolták a jogállamot és kiiktatták az ellenőrzések és ellensúlyok rendszerét”.

Orbán Viktor azóta többször is posztolt arról, hogy elindult, majd megérkezett Tusványosra ahol információink szerint pénteken a határon túli magyar pártok vezetőivel is találkozott.

A szombati tusványosi nagyszínpadi előadás szombaton 10 óra 30 perctől kezdődik, ahol először Németh Zsolt, utána pedig Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke is szólalnak fel.

Őket követi Orbán Viktor előadása, amelyet ezúttal

nem kormányfőként, hanem ellenzési pártvezetőként mond el.

Az eseményre előzetesen regisztrálni kellett, de a Hír TV élő közvetítésén keresztül és a közösségi médiás élőzésekben is követni lehet majd.

12 perce • Tamás Attila

Érkeznek a regisztrált résztvevők Orbán Viktor előadására

 • Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

Sokan regisztráltak, ezért feltorlódtak az emberek a beléptető kapunál Tusványoson, ahol hamarosan Németh Zsolt és Tőkés László után Orbán Viktort fog beszélni.

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

Belföld Tusványos
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