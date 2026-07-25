A nap, amikor Orbán Viktor 16 év után ellenzéki pártvezetőként mond beszédet Tusványoson

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

Nagy várakozás előzi meg Orbán Viktor idei Tusnádfürdői beszédét, ugyanis a kormányzó Fidesz által elveszített parlamenti választások óta kevés megszólalása volt a nyilvánosságban.

Orbán Viktor legutóbb szerdán Budapesten tartott sajtótájékoztatót, amiben az alaptörvény 17. módosításáról azt mondta, hogy Magyarországon politikai önkényuralmi rendszer jött létre, és a Fidesz, mint ellenzéki párt ezzel szemben határozza meg magát.

korábban írtuk Orbán Viktor: Magyarországon önkényuralmi rendszer jött létre, és a Fidesz ezzel szemben határozza meg magát Az alaptörvény 17. módosításával Magyarországon politikai önkényuralmi rendszer jött létre, és a Fidesz, mint ellenzéki párt ezzel szemben határozza meg magát – jelentette ki Orbán Viktor szerdán Budapesten.

Mint a sajtóeseményen a Fidesz elnöke fogalmazott: „az alaptörvény-módosítással az ellenzéki pártok képviselőinek mintegy felét gyakorlatilag kizárják a politikai közéletből,