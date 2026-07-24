Kenőpénz elfogadásának gyanújával vettek őrizetbe három fegyvergyári vezetőt

Vesztegetés elfogadásának gyanúja miatt őrizetbe vette pénteken a korrupcióellenes ügyészség (DNA) a bukaresti fegyvergyár vezérigazgatóját, Mihai Rafiut, valamint a plopeni-i fegyvergyár vezérigazgatóját és kereskedelmi igazgatóját, Alexandru Tiberiu Pîrvut és Liliana Sorescut.

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Az ügyészek szerint Rafiu 48 ezer lejt, Pîrvu 25 900 lejt, Sorescu pedig 24 250 lejt és 3800 dollárt kapott azért, hogy bizonyos közbeszerzésekhez kapcsolódó megrendeléseket hagyjanak jóvá, kifizetéseket engedélyezzenek, illetve elősegítsék áruk átvételét. Az érintett szerződések főként karbantartási szolgáltatásokra, anyagbeszerzésre és egyéb szolgáltatásokra vonatkoztak – számolt be az Agerpres .

mintegy 500 ezer eurónak megfelelő összeget találtak az ügyészek lejben és valutában.

A pénzt lefoglalták és zár alá veszik.

Az ügyben őrizetbe vették V. M.-et is, aki több gazdasági társaság tényleges irányítója. Õt megvesztegetéssel és vesztegetésben való bűnsegédlettel gyanúsítják.

A DNA indítványozta a bukaresti törvényszéknél a négy gyanúsított előzetes letartóztatását.

Az ügyben más személyekkel szemben is nyomozás folyik.