A kontaktlencséről másképp – a kulcs a személyre szabásban rejlik

Ma már a legtöbb látáshiba kezelhető kontaktlencsével. A siker kulcsa azonban a személyre szabott kiválasztás
Fotó: GBodi
Sokan még mindig tartanak a kontaktlencséktől, pedig ma már a kisgyermekektől az idősekig szinte bárki számára megoldást jelenthetnek. Bódi György, a brassói Best Optic optometristája szerint a legtöbb tévhit ideje lejárt.
2026. július 24., 09:272026. július 24., 09:27
2026. július 24., 09:422026. július 24., 09:42
A kontaktlencsékről még ma is számos tévhit kering, miközben a technológia az elmúlt évtizedekben óriásit fejlődött.
A brassói Best Optic Európa-szerte egyedülálló módon kizárólag kontaktlencsékkel foglalkozik, és
Bódi György optometristával arról beszélgettünk, kiknek jelenthet valódi alternatívát a kontaktlencse, és miért nem csak a fiatalok privilégiuma.
A kontaktlencse-viselés korántsem életkor kérdése. Legfiatalabb páciensük egy Ukrajnából érkezett négy és fél éves kislány volt, akinek a két szeme között hét dioptria különbség alakult ki. A szakember szerint szemüveggel ezt nem lehetett megfelelően korrigálni, és fennállt a veszélye annak, hogy az egyik szem látása jelentősen romlik.
Döntésének prózai oka volt: rövid időn belül két multifokális szemüveget is elveszített kirándulás közben, a harmadik beszerzését pedig a családi kassza már nem támogatta.
Fotó: GBodi
Bódi György szerint ma már a legtöbb látáshiba kezelhető kontaktlencsével. A siker kulcsa azonban a személyre szabott kiválasztás. A megfelelő lencse kiválasztásánál nem csupán a dioptria számít: figyelembe veszik a páciens életmódját, a szemgolyó görbületét, átmérőjét, valamint azt is, hogy fennáll-e szárazszem-szindróma.
– hangsúlyozza a szakember.
Sokan meglepődnek, amikor megtudják, hogy ma már léteznek olyan modern kontaktlencsék, amelyeket akár 30 napon át folyamatosan lehet viselni, éjszakai kivétel nélkül. Bár ez sokak számára újdonságnak hangzik, a technológia valójában már több mint negyed évszázada létezik: az első ilyen alapanyagok 1999-ben jelentek meg. A havi költség típustól függően nagyjából 70–90 lej között mozog.
A kontaktlencse egyik legnagyobb előnye, hogy természetesebb látásélményt nyújt, mint a szemüveg.
Nem szűkíti a látóteret, nincs keret, amely korlátozná a perifériás látást, és nem jelent problémát a párásodás sem. Éppen ezért
A szakember ugyanakkor minden kontaktlencse-viselőnek javasolja, hogy tartson otthon tartalék szemüveget is arra az esetre, ha például egy szemgyulladás miatt átmenetileg nem használhatná a lencséit.
Fotó: BestOptic
Talán az egyik legismertebb városi legenda, hogy a kontaktlencse becsúszhat a szemgödörbe, és eltűnhet a szem mögött. Bódi György szerint erre anatómiailag nincs lehetőség. A szemhéjat és a szemgolyót borító kötőhártya ugyanis összefüggő rendszert alkot, így a lencse nem tud a szem mögé kerülni.
A szakember szerint a problémák jelentős része megelőzhető megfelelő oktatással. A kontaktlencsét kapó páciensek részletes betanításon vesznek részt, ahol megtanulják a helyes felhelyezést, kivételt, tisztítást és a sminkeléssel kapcsolatos szabályokat is. Akadnak ugyan kihívások – például a nagyon hosszú műkörmöt viselők számára a lencsék kezelése nehezebb lehet –, de a legtöbb páciens néhány nap alatt rutint szerez.
A kontaktlencse tehát ma már nem különleges vagy kockázatos megoldás, hanem egy kiforrott, személyre szabható látásjavító eszköz, amely sok esetben olyan embereknek is segíthet, akiknek a szemüveg önmagában nem nyújt megfelelő megoldást.
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