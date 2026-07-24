A kontaktlencséről másképp – a kulcs a személyre szabásban rejlik

Ma már a legtöbb látáshiba kezelhető kontaktlencsével. A siker kulcsa azonban a személyre szabott kiválasztás

A cikk a Best Optic szakmai együttműködésével jött létre. Sokan még mindig tartanak a kontaktlencséktől, pedig ma már a kisgyermekektől az idősekig szinte bárki számára megoldást jelenthetnek. Bódi György, a brassói Best Optic optometristája szerint a legtöbb tévhit ideje lejárt.

Nagy Lilla 2026. július 24., 09:272026. július 24., 09:27 2026. július 24., 09:422026. július 24., 09:42

A kontaktlencsékről még ma is számos tévhit kering, miközben a technológia az elmúlt évtizedekben óriásit fejlődött. A brassói Best Optic Európa-szerte egyedülálló módon kizárólag kontaktlencsékkel foglalkozik, és

tavaly év végéig több mint négyezer viselő fordult meg náluk.

Bódi György optometristával arról beszélgettünk, kiknek jelenthet valódi alternatívát a kontaktlencse, és miért nem csak a fiatalok privilégiuma. A 4 éves kislánytól a 78 éves nagypapáig A kontaktlencse-viselés korántsem életkor kérdése. Legfiatalabb páciensük egy Ukrajnából érkezett négy és fél éves kislány volt, akinek a két szeme között hét dioptria különbség alakult ki. A szakember szerint szemüveggel ezt nem lehetett megfelelően korrigálni, és fennállt a veszélye annak, hogy az egyik szem látása jelentősen romlik.

A legidősebb páciensük ezzel szemben 78 éves volt, első kontaktlencséjét pedig 67 éves korában kapta.

Döntésének prózai oka volt: rövid időn belül két multifokális szemüveget is elveszített kirándulás közben, a harmadik beszerzését pedig a családi kassza már nem támogatta.

Fotó: GBodi

Szinte minden látáshiba korrigálható Bódi György szerint ma már a legtöbb látáshiba kezelhető kontaktlencsével. A siker kulcsa azonban a személyre szabott kiválasztás. A megfelelő lencse kiválasztásánál nem csupán a dioptria számít: figyelembe veszik a páciens életmódját, a szemgolyó görbületét, átmérőjét, valamint azt is, hogy fennáll-e szárazszem-szindróma.

Nem létezik univerzális kontaktlencse. A jó választás mindig személyre szabott”

– hangsúlyozza a szakember. Akár 30 napig a szemben maradhat Sokan meglepődnek, amikor megtudják, hogy ma már léteznek olyan modern kontaktlencsék, amelyeket akár 30 napon át folyamatosan lehet viselni, éjszakai kivétel nélkül. Bár ez sokak számára újdonságnak hangzik, a technológia valójában már több mint negyed évszázada létezik: az első ilyen alapanyagok 1999-ben jelentek meg. A havi költség típustól függően nagyjából 70–90 lej között mozog. Olyan érzés, mintha nem is lenne látáshiba A kontaktlencse egyik legnagyobb előnye, hogy természetesebb látásélményt nyújt, mint a szemüveg. Nem szűkíti a látóteret, nincs keret, amely korlátozná a perifériás látást, és nem jelent problémát a párásodás sem. Éppen ezért

különösen népszerű a sportolók, színészek, aktív életmódot folytatók, illetve azok körében, akik egyszerűen nem szeretnének szemüveget viselni.

A szakember ugyanakkor minden kontaktlencse-viselőnek javasolja, hogy tartson otthon tartalék szemüveget is arra az esetre, ha például egy szemgyulladás miatt átmenetileg nem használhatná a lencséit.

Fotó: BestOptic

Tévhit: a kontaktlencse „eltűnhet” a szem mögött Talán az egyik legismertebb városi legenda, hogy a kontaktlencse becsúszhat a szemgödörbe, és eltűnhet a szem mögött. Bódi György szerint erre anatómiailag nincs lehetőség. A szemhéjat és a szemgolyót borító kötőhártya ugyanis összefüggő rendszert alkot, így a lencse nem tud a szem mögé kerülni.

A megfelelően illesztett kontaktlencse mindössze néhány millimétert mozdul el a helyéről, ezért az sem fordul elő, hogy egyszerűen „elveszik” a szemben.