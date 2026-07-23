Egyre többen kérnek segítséget családon belüli erőszak miatt

Nőtt a bejelentett családon belüli erőszakos esetek száma Hargita megyében: az év első felében 261 bűncselekményt jegyeztek, szemben a tavalyi azonos időszak 199 esetével. A rendőrség szerint ez azt is jelezheti, hogy az áldozatok nagyobb bizalommal fordulnak a hatóságokhoz.

Barabás Hajnal 2026. július 23., 20:192026. július 23., 20:19 2026. július 23., 22:012026. július 23., 22:01

Hargita megyében 261 családon belüli erőszakkal kapcsolatos bűncselekményt jeleztek a rendőrségen 2026 első felében, míg a tavalyi év hasonló időszakában 199 ilyen esetet regisztráltak. Ez

62 esettel több, mint egy évvel korábban

– ismertették az adatokat csütörtökön a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányságon. Hirdetés Iordan Ștefan Mircea főparancsnok szerint a növekedés nem feltétlenül jelenti azt, hogy ennyivel több erőszakos cselekmény történik, hanem azt is tükrözheti, hogy

az érintettek nagyobb bizalommal fordulnak a hatóságokhoz.

Ehhez a megelőző ismertető kampányok is hozzájárulhattak. A legtöbb eset bántalmazás A regisztrált 261 bűncselekmény közül 163 esetben ütlegelés vagy más erőszakos cselekmény történt, ezek többségét, 198 esetet az otthon falai között követték el. A 267 elkövető közül 230 férfi, 37 pedig nő volt. Közülük 60-an alkohol befolyása alatt álltak a tett elkövetésekor.

Az áldozatok száma 291 volt, közülük 205 nő és 86 férfi.

Emelkedett a kiskorú sértettek száma is: idén eddig 47 kiskorút érintett a családon belüli erőszak, szemben a tavalyi év azonos időszakában regisztrált 29-cel. Az intervenciók számának növekedésével természetes módon az áldozatok száma is emelkedik, főleg ott, ahol egy családon belül több gyermek van. Védelmi rendeletek Az év első hat hónapjában a rendőrök 144 ideiglenes védelmi rendeletet bocsátottak ki, 75-tel többet, mint egy évvel korábban. Az intézkedések között szerepelt az agresszor kötelezése arra, hogy tartsa be az áldozattól előírt távolságot – ezt 136 esetben rendelték el. Negyvenhat esetben ideiglenesen kiutasították a bántalmazót a közös otthonból, míg

24 esetben elektronikus megfigyelőeszköz felszerelését rendelték el.

Ez utóbbi intézkedés alkalmazása jelentősen nőtt, hiszen míg tavaly az első félévben mindössze egy ilyen intézkedést rendeltek el, idén már 12 esetben alkalmazták. Nem kérnek védelmet A rendőrséghez az első félévben 632 alkalommal riasztottak családon belüli erőszak miatt. A 227 kockázatosnak minősített helyzet közül 157 esetben az áldozat beleegyezett az ideiglenes védelmi rendelet kibocsátásába, 70 esetben viszont elutasította azt. A rendőrök tapasztalata szerint

az áldozatok sokszor azért nem kérnek védelmet, mert kisebb konfliktusként értékelik a történteket,

vagy az agresszor családtagjuk. A hatóságok szerint ugyanakkor kulcsfontosságú, hogy az áldozatok ne csak az első bejelentéskor működjenek együtt a rendőrséggel, hanem később is, hiszen a büntetőeljárásokban a bizonyítékok és a sértett vallomása is jelentős szerepet játszhat. Elektronikus karkötő Az elektronikus megfigyelőeszközt (karkötőt) az agresszornak állandó jelleggel hordania kell. Amennyiben a bántalmazó megszegi a meghatározott távolságot, és megközelíti a védett személyt,

a rendszer riasztást küld a rendőrségi diszpécserszolgálatnak.