Egyre többen kérnek segítséget családon belüli erőszak miatt

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Nőtt a bejelentett családon belüli erőszakos esetek száma Hargita megyében: az év első felében 261 bűncselekményt jegyeztek, szemben a tavalyi azonos időszak 199 esetével. A rendőrség szerint ez azt is jelezheti, hogy az áldozatok nagyobb bizalommal fordulnak a hatóságokhoz.
2026. július 23., 20:192026. július 23., 20:19
2026. július 23., 22:012026. július 23., 22:01
Hargita megyében 261 családon belüli erőszakkal kapcsolatos bűncselekményt jeleztek a rendőrségen 2026 első felében, míg a tavalyi év hasonló időszakában 199 ilyen esetet regisztráltak. Ez
– ismertették az adatokat csütörtökön a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányságon.
Iordan Ștefan Mircea főparancsnok szerint a növekedés nem feltétlenül jelenti azt, hogy ennyivel több erőszakos cselekmény történik, hanem azt is tükrözheti, hogy
Ehhez a megelőző ismertető kampányok is hozzájárulhattak.
A regisztrált 261 bűncselekmény közül 163 esetben ütlegelés vagy más erőszakos cselekmény történt, ezek többségét, 198 esetet az otthon falai között követték el. A 267 elkövető közül 230 férfi, 37 pedig nő volt. Közülük 60-an alkohol befolyása alatt álltak a tett elkövetésekor.
Emelkedett a kiskorú sértettek száma is: idén eddig 47 kiskorút érintett a családon belüli erőszak, szemben a tavalyi év azonos időszakában regisztrált 29-cel. Az intervenciók számának növekedésével természetes módon az áldozatok száma is emelkedik, főleg ott, ahol egy családon belül több gyermek van.
Az év első hat hónapjában a rendőrök 144 ideiglenes védelmi rendeletet bocsátottak ki, 75-tel többet, mint egy évvel korábban. Az intézkedések között szerepelt az agresszor kötelezése arra, hogy tartsa be az áldozattól előírt távolságot – ezt 136 esetben rendelték el. Negyvenhat esetben ideiglenesen kiutasították a bántalmazót a közös otthonból, míg
Ez utóbbi intézkedés alkalmazása jelentősen nőtt, hiszen míg tavaly az első félévben mindössze egy ilyen intézkedést rendeltek el, idén már 12 esetben alkalmazták.
A rendőrséghez az első félévben 632 alkalommal riasztottak családon belüli erőszak miatt. A 227 kockázatosnak minősített helyzet közül 157 esetben az áldozat beleegyezett az ideiglenes védelmi rendelet kibocsátásába, 70 esetben viszont elutasította azt.
A rendőrök tapasztalata szerint
vagy az agresszor családtagjuk. A hatóságok szerint ugyanakkor kulcsfontosságú, hogy az áldozatok ne csak az első bejelentéskor működjenek együtt a rendőrséggel, hanem később is, hiszen a büntetőeljárásokban a bizonyítékok és a sértett vallomása is jelentős szerepet játszhat.
Az elektronikus megfigyelőeszközt (karkötőt) az agresszornak állandó jelleggel hordania kell. Amennyiben a bántalmazó megszegi a meghatározott távolságot, és megközelíti a védett személyt,
„A diszpécserközpontban látjuk a közeledési riasztást, kapcsolatba lépünk a védett személlyel, és egyúttal az agresszorral is felvesszük a kapcsolatot, majd járőrt küldünk a helyszínre” – ismertette a rendőrség, hozzátéve, hogy az esetek többségében a bejelentéstől számítva tíz percen belül a helyszínre érnek.
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