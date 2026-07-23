Újabb két korszerű és környezetbarát bölcsődét adtak csütörtökön át Hargita megyében. Az új intézmények Siménfalván, valamint Csíkszentgyörgy községben, Csíkbánkfalván épültek.

Bodor Tünde 2026. július 23., 19:552026. július 23., 19:55 2026. július 23., 19:552026. július 23., 19:55

A bölcsődék felépítését a fejlesztési minisztérium finanszírozta az RMDSZ által elindított bölcsődeépítési program keretében. A siménfalvi és a csíkszentgyörgyi bölcsődék korszerű, európai szabványok szerint épültek.

Az intézmények hálószobákkal, játszóterekkel, étkezőkkel, saját konyhával és mosodával biztosítanak biztonságos és kényelmes környezetet a gyermekek számára.

Az épületek energiahatékonyak, megújuló energiaforrásokat használnak, napelemekkel és napkollektorokkal vannak felszerelve.

Fotó: RMDSZ Facebook-oldala

„Országszerte 91 bölcsődét építettünk és adtunk át, közülük négyet Hargita megyében, és több mint negyvenet olyan településeken, ahol jelentős magyar közösség él.

Közel vagyunk a célhoz: augusztus végéig átadjuk a 110. új bölcsődét is”

– hangsúlyozta Cseke Attila fejlesztési miniszter.

Fotó: RMDSZ Facebook-oldala