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Új bölcsődéket adtak át Siménfalván és Csíkbánkfalván

• Fotó: RMDSZ Facebook-oldala

Fotó: RMDSZ Facebook-oldala

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Újabb két korszerű és környezetbarát bölcsődét adtak csütörtökön át Hargita megyében. Az új intézmények Siménfalván, valamint Csíkszentgyörgy községben, Csíkbánkfalván épültek.

Bodor Tünde

2026. július 23., 19:552026. július 23., 19:55

2026. július 23., 19:552026. július 23., 19:55

A bölcsődék felépítését a fejlesztési minisztérium finanszírozta az RMDSZ által elindított bölcsődeépítési program keretében. A siménfalvi és a csíkszentgyörgyi bölcsődék korszerű, európai szabványok szerint épültek.

Az intézmények hálószobákkal, játszóterekkel, étkezőkkel, saját konyhával és mosodával biztosítanak biztonságos és kényelmes környezetet a gyermekek számára.

Az épületek energiahatékonyak, megújuló energiaforrásokat használnak, napelemekkel és napkollektorokkal vannak felszerelve.

• Fotó: RMDSZ Facebook-oldala Galéria

Fotó: RMDSZ Facebook-oldala

„Országszerte 91 bölcsődét építettünk és adtunk át, közülük négyet Hargita megyében, és több mint negyvenet olyan településeken, ahol jelentős magyar közösség él.

Idézet
Közel vagyunk a célhoz: augusztus végéig átadjuk a 110. új bölcsődét is”

– hangsúlyozta Cseke Attila fejlesztési miniszter.

• Fotó: RMDSZ Facebook-oldala Galéria

Fotó: RMDSZ Facebook-oldala

Bíró Barna-Botond, Hargita megye tanácsának elnöke kiemelte, hogy az RMDSZ kezdeményezésének és közbenjárásának köszönhetően az elmúlt években jelentős oktatásfejlesztési programok valósultak meg Hargita megyében.

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Tavaly 56 elektromos iskolabuszt adtak át, idén pedig 83 oktatási intézmény mintegy 1500 tanterme kapott új bútorokat, informatikai és korszerű oktatási eszközöket.

Csíkszék Udvarhelyszék Oktatás
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