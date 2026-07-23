Fotó: RMDSZ Facebook-oldala
Újabb két korszerű és környezetbarát bölcsődét adtak csütörtökön át Hargita megyében. Az új intézmények Siménfalván, valamint Csíkszentgyörgy községben, Csíkbánkfalván épültek.
2026. július 23., 19:552026. július 23., 19:55
2026. július 23., 19:552026. július 23., 19:55
A bölcsődék felépítését a fejlesztési minisztérium finanszírozta az RMDSZ által elindított bölcsődeépítési program keretében. A siménfalvi és a csíkszentgyörgyi bölcsődék korszerű, európai szabványok szerint épültek.
Az épületek energiahatékonyak, megújuló energiaforrásokat használnak, napelemekkel és napkollektorokkal vannak felszerelve.
Fotó: RMDSZ Facebook-oldala
„Országszerte 91 bölcsődét építettünk és adtunk át, közülük négyet Hargita megyében, és több mint negyvenet olyan településeken, ahol jelentős magyar közösség él.
– hangsúlyozta Cseke Attila fejlesztési miniszter.
Fotó: RMDSZ Facebook-oldala
Bíró Barna-Botond, Hargita megye tanácsának elnöke kiemelte, hogy az RMDSZ kezdeményezésének és közbenjárásának köszönhetően az elmúlt években jelentős oktatásfejlesztési programok valósultak meg Hargita megyében.
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