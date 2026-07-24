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770 millió euró helyreállítási forrás elvesztésével járna a közalkalmazotti bértörvény elfogadásának elmulasztása Romániának

Képünk illusztráció • Fotó: Pixabay

Képünk illusztráció

Fotó: Pixabay

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Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök csütörtökön figyelmeztetett arra, hogy a közalkalmazotti bértörvény elfogadásának elmulasztása 770 millió euró helyreállítási forrás elvesztésével járna, és nem eredményezne megtakarítást a bérkiadásokban sem.

Székelyhon

2026. július 24., 08:552026. július 24., 08:55

Sajtótájékoztatóján a kormányfő hangsúlyozta, hogy a törvény hatályba lépése után azoknak a közalkalmazottaknak a fizetése sem csökken, akiknek a jogszabály szerint csökkennie kellene, mert a bérkülönbözetet kompenzálja az állam. Ugyanakkor

a tervezet jelenlegi formájában a fizetések kétharmada nőne, egyharmada pedig stagnálna addig, amíg az alacsonyabb bérek felzárkóznak

– magyarázta az Agerpres szemléje szerint.

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Bolojan szerint a jogszabályjavaslat célja a béregyenlőtlenségek mérséklése és egy méltányosabb rendszer kialakítása. Kifejtette, hogy

  • számos közalkalmazott bére stagnál,

  • miközben mások különböző pótlékok és mechanizmusok révén jóval magasabb fizetést kapnak,

ami feszültségeket okoz a közszférában és a magánszektorban is.

A kormányfő ismertette a tervezet költségvetési vonzatait is. Közlése szerint

idén a becsült közalkalmazotti béralap 166 milliárd lej, vagyis a GDP 8,1 százaléka.

A jövő évi költségvetésben a GDP 7,9 százalékára korlátoznák ezt a bérkeretet, ami mintegy 174 milliárd lejt jelentene. A korábbi koalíciós pártok pedig megállapodást írtak alá a tervezet támogatásáról, hogy

Románia lehívhassa a 770 millió eurót, és a következő években igazságosabb bértörvénye legyen

– részletezte a kormányfő.

Bolojan elmondta, hogy a szakszervezetekkel és a közalkalkalmazottak képviselőivel folytatott tárgyalásokon elfogadták azt a javaslatot, hogy a béralap jövőre a korábban tervezett 7,9 százalék helyett továbbra is a GDP 8,1 százaléka körül maradjon.

Elmagyarázta, hogy ez nominálisan mintegy 12-12,1 milliárd lejes többletet, vagyis nagyjából 7,3 százalékos növekedést jelentene az idei béralaphoz képest, ami megfelel a nominális GDP becsült emelkedésének.

A kormányfő hangsúlyozta, hogy ha az új törvényt nem alkalmazzák,

január 1-jétől mindenképpen indexálni kell a béreket, legalább az éves inflációval.

Egy körülbelül 7 százalékos emeléshez szerinte szintén körülbelül 12 milliárd lejjel kellene növelni jövőre a béralapot, megtakarítás nélkül. Ráadásul a jelenlegi igazságtalanságok tovább mélyülnének, mert

a magasabb fizetésűek nagyobb, az alacsonyabb bérűek kisebb összegű emelést kapnának, miközben Románia elveszítené a 770 millió eurós helyreállítási forrást

– magyarázta Bolojan.

Belföld Gazdaság
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