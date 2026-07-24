Kisteherautókkal hordták a hulladékot a közterületre, most 70 ezer lejes pénzbírságot kell kifizessenek.

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Bejelentés nyomán szállt ki Marosvásárhelyen egy üresen levő közterületre a Maros megyei Környezetőrség. Mint a közösségi oldalukon írják

arról értesítették őket, hogy egy területre rengeteg lomot és textilhulladékot dobtak ki.

A helyszínen már nem találták ott a teherautókat, amelyekkel a hulladékot odaszállították, de később egy cég telephelyén azonosították azokat. Kiderült, hogy egy árufuvarozással foglalkozó vállalkozás autói.

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A környezetőrség munkatársai az érintett cégre, a hulladék engedély nélküli helyen történő elhelyezése miatt 70 ezer lej összegű bírságot szabtak ki, továbbá kötelezték a terület megtisztítására.