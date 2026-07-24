Büntetést is kapott, a területet is meg kel, tisztítsa
Fotó: Maros Megyei Környezetőrség
Kisteherautókkal hordták a hulladékot a közterületre, most 70 ezer lejes pénzbírságot kell kifizessenek.
2026. július 24., 11:292026. július 24., 11:29
2026. július 24., 11:352026. július 24., 11:35
Bejelentés nyomán szállt ki Marosvásárhelyen egy üresen levő közterületre a Maros megyei Környezetőrség. Mint a közösségi oldalukon írják
A helyszínen már nem találták ott a teherautókat, amelyekkel a hulladékot odaszállították, de később egy cég telephelyén azonosították azokat. Kiderült, hogy egy árufuvarozással foglalkozó vállalkozás autói.
A környezetőrség munkatársai az érintett cégre, a hulladék engedély nélküli helyen történő elhelyezése miatt 70 ezer lej összegű bírságot szabtak ki, továbbá kötelezték a terület megtisztítására.
Elfogadták a Barátok kertje és a Fűzhát övezeti rendezési terveit a csíkszeredai önkormányzati képviselők pénteki, rendkívüli ülésén. A városvezetés szerint ezzel hosszú távon új lakóövezetek kialakításának alapjait teremtették meg Csíksomlyón.
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