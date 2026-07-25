Újabb, a román légtérbe behatoló drónt kellett lelőni szombat reggel

Ismét drón hatolt be a román légtérbe. Egy F-16-os vadászgép pilótája iktatta ki a célpontot.

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Újabb drónt lőttek le szombaton reggel fél 8-kor a román légtérben 10 kilométerrel Szentgyörgytől (Duna Delta). A drónt egy román pilóta iktatta ki egy F-16-os vadászgépről – írta Facebook-oldalán Nicușor Dan, Románia elnöke.

korábban írtuk Román F–16-os vadászgép lőtt le egy drónt a román légtérben Román F–16-os vadászgép semmisített meg pénteken egy drónt, amely behatolt a román légtérbe – jelentette be Nicușor Dan államfő.

A hírt megerősítette a Facebook-oldalán az ügyvivő védelmi miniszter is.

Radu Miruță bejegyzése szerint a hadsereg radarjai 8:22-kor észlelték a román légtérbe belépő drónt, amelyet néhány perccel később, 8:34-kor lőtt le egy román F-16-os vadászgép Sfântu Gheorghétől 9,6 kilométerre nyugatra.

Lakatlan területen lőtték ki a drónt

Biztonságos körülmények között, lakatlan területen semmisítette meg szombaton a román légierő egyik F-16-os vadászgépe a Románia légterébe behatoló drónt – közölte a védelmi minisztérium.

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Huszonnégy óra leforgása alatt ez volt a második légtérsértő drón, amelyet a román légierő megsemmisített.

A védelmi minisztérium közleménye szerint szombaton 8:22-kor a radarok újabb légtérsértést észleltek az ukrán határ térségében.