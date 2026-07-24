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Végül mégis utcára vonultak a román nacionalisták Sepsiszentgyörgyön – lesz-e bírság belőle?

Mihai Tîrnoveanu és követői mégsem mondtak le a tüntetésről • Fotó: Bodor Tünde

Mihai Tîrnoveanu és követői mégsem mondtak le a tüntetésről

Fotó: Bodor Tünde

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Mihai Tîrnoveanu előre tudatta követőivel, hogy egyesülete, a Calea Neamului (A nemzet útja) nem kapta meg a sepsiszentgyörgyi polgármesteri hivataltól a gyülekezési engedélyt, ám ennek ellenére jelen lesz a meghirdetett helyszínen.

Bodor Tünde

2026. július 24., 22:122026. július 24., 22:12

2026. július 24., 22:202026. július 24., 22:20

Kezdetben a volt Bodok szálló parkolójából még csak mintegy tízen indultak el, aztán a Mihai Viteazul-szobornál még várták őket mintegy kéttucatnyian, de

a trikolórral és molinókkal felszerelt csoport teljes létszáma nem érte el az ötvenet, noha a felvonulás engedélyezését kétszáz emberre kérték.

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Mint azt már korábban közölte Facebook-oldalán a Calea Neamului Egyesület vezetője, annak apropóján látogattak Háromszékre, hogy tiltakozzanak a polgármester által tervezett szabadtéri táblakiállítás ellen, amely szerintük „ártatlanul megvádolja a románokat”.

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Ismét Sepsiszentgyörgyön készül tüntetni Mihai Tîrnoveanu
Ismét Sepsiszentgyörgyön készül tüntetni Mihai Tîrnoveanu

Sepsiszentgyörgyön szervez tüntetést pénteken Mihai Tîrnoveanu, a hírhedt úzvölgyi provokátor. A megmozdulással a polgármester által tervezett szabadtéri táblakiállítás ellen tiltakozik, amely szerinte „ártatlanul megvádolja a románokat”.

Tîrnoveanu csoportja a szobornál számos olyan molinót feszített ki, amelyekkel azt akarták bizonyítani, hogy a rendszerváltás előtt, a kommunizmusban is magyar polgármesterei, illetve párttitkárai voltak Sepsiszentgyörgynek, a Ceaușescu-rendszer bűnei tehát nekik tulajdoníthatók, és a magyarok etnikai diszkriminációja egyértelműen a történelem meghamisítása.

Tanasă háttal a csoportnak, telefonos felvételt készítve szónokolt • Fotó: Bodor Tünde Galéria

Tanasă háttal a csoportnak, telefonos felvételt készítve szónokolt

Fotó: Bodor Tünde

A rendszerváltás utáni időkben a kétnyelvű iskolák megszüntetését is a magyarok bűneként lajstromozta, mint ahogy azt is – és ezt a későbbiekben Dan Tanasă is erősen sérelmezte –, hogy a városban a magyar középiskolák mind fel vannak újítva, de a Mihai Viteazul-iskola diákjai még konténerekben tanulnak, mert közel hét év alatt sem sikerült a középiskola felújítását befejezni.

• Fotó: Bodor Tünde Galéria

Fotó: Bodor Tünde

Továbbá a Mihai Viteazul-szoborcsoport környezetének állapotát is felemlegették, amely éles ellentétben áll a tiszta és rendbe tett „magyar városközponttal” . Tanasă úgy szónokolt, hogy közben élőben közvetítette magát a Facebookon, aztán a szobrot is körbevideózta.

Idézet
Azért vagyunk itt, hogy védjük a méltóságunkat, a felszólalási jogunkat és a történelmünkhöz való jogunkat

– jelentette ki a vezérszónok.

A szobortól, ahol csoportkép is készült, a polgármesteri hivatalhoz vonultak a tüntetők. Ott Tîrnoveanu elmondta, hogy az önkormányzat nem engedélyezte a demonstrációt, de ezt a határozatot majd a törvényszéken megfellebbezi.

• Fotó: Bodor Tünde Galéria

Fotó: Bodor Tünde

Az AUR-os képviselő pedig a városháza bejáratánál látható címerek és zászló kapcsán közölte, hogy rengeteg pert indított a polgármesteri hivatalok ellen, többek között ezért van az ország címere is a városháza falán.

Aztán számos vád elhangzott az RMDSZ politikusaira vonatkozóan, majd bő egy óra múlva visszatértek a parkolóba. Végül nem használtak hangosítókat és nem vonultak le a cigarettagyárig, ahogy eredetileg tervezték.

• Fotó: Bodor Tünde Galéria

Fotó: Bodor Tünde

A demonstrációt több rendőr és csendőr kísérte figyelemmel, de csak messziről, mint egyiküktől megtudtuk, ha nem engedélyezett a tüntetés, akkor majd utólag megbírságolják a szervezőket. Nem léptek közbe, ugyanis ha nincs rendbontás, nem kell megtenniük, mindenesetre megelőzésképpen Jakab Barna városmenedzsert a csendőrparancsnok igyekezett távol tartani a tüntetőktől.

A polgármesteri hivatal előtt ismét szó esett a címerekről • Fotó: Bodor Tünde Galéria

A polgármesteri hivatal előtt ismét szó esett a címerekről

Fotó: Bodor Tünde

Háromszék Sepsiszentgyörgy
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