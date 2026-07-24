Hétvégén startol a City in the Park nyári rendezvénysorozat

Kezdődik a City in the Park programsorozat Marosvásárhelyen a Cserealja Parkban, ahol egész nyáron, minden szombaton ingyenes programokkal várják a családokat és minden korosztályt.

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Az első alkalomra július 25-én, szombaton kerül sor, és egész napos kínálattal készülnek: közlekedésbiztonsági foglalkozás kerékpáros gyerekeknek, gyógynövény- és természetismereti műhelyek, bábelőadás, valamint kreatív írás- és újságírói foglalkozás szerepel a programban. Emellett játékok, mozgásos tevékenységek és kétnyelvű programok is várják a résztvevőket. A napot szabadtéri mozivetítés és élőzenés filmkíséret, azaz cinekoncert zárja.

A programok reggel 10 órakor kezdődnek a Cserealja Parkban, és a részvétel minden foglalkozáson ingyenes. A rendezvények román és magyar nyelven zajlanak, így mindenki megtalálhatja a számára érdekes programot – áll a polgármesteri hivatal felhívásában.