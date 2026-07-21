Kerékpározó gyereket ütöttek el Marosvásárhelyen

Elütöttek egy 12 éves, kerékpárral közlekedő gyereket kedden délután Marosvásárhelyen. A kiskorút kórházba kellett szállítani.

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A Maros megyei rendőrség sajtóirodája közölte, a kiskorú kerékpárral haladt át az úttesten a Bartók Béla utca és a Rózsák tere kereszteződésénél, amikor elütötte egy 56 évese férfi által vezetett személygépkocsi.

A sofőrt megszondáztatták, a teszteredmény szerint nem fogyasztott alkoholt a történtek előtt. A gyereket kórházba szállították kivizsgálásra.

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A rendőrség gondatlanságból elkövetett testi sértés miatt indított büntetőeljárást.