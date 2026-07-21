Nem tudták megmenteni a Marosba esett gyermekek életét

Sikertelen volt annak a két, 10 és 11 éves kiskorúnak az újjáélesztése, akiket kedden kora délután húztak ki a Maros folyóból Maroscsapónál.

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A Maros megyei rendőrség sajtóközleménye szerint kedden 14 órakor a radnóti rendőrkapitányság munkatársait a 112-es segélyhívó számon egy férfi értesítette arról, hogy a Maros vízébe fulladhatott két kiskorú.

Mint korábban beszámoltunk róla, a helyszínre rendőrök, tűzoltóegységek, egy SMURD-mentőhelikopter, valamint két SMURD-mentőegység vonult ki. A mentési művelet során három csónakot vetettek be, amelyek közül az egyik a Radnóti Önkéntes Tűzoltó alakulathoz tartozott.

korábban írtuk Helikopterrel is keresték a Marosba esett két kiskorút Nagyszabású mentőakció indult kedden Maroscsapón, ahol a feltételezések szerint két kiskorú a Maros folyóba esett. A helyszínen több tűzoltóegység, mentőcsapat és búvárok keresték a gyermekeket.

A kutatási és mentési munkálatok eredményeként a két kiskorút megtalálták és kiemelték a vízből. A helyszínen az egészségügyi személyzet megkezdte az újraélesztésüket, azonban minden erőfeszítésük ellenére nem tudtak megmenteni őket – számolt be a rendőrség.

A gyermekek holttestét a marosvásárhelyi törvényszéki orvostani intézetbe szállították, a halál okának pontos megállapítása érdekében.

Az ügyben gondatlanságból elkövetett emberölés gyanújával folytatódik a nyomozás, annak érdekében, hogy a hatóságok tisztázzák a tragikus esemény körülményeit.