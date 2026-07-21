Nem tudták megmenteni a Marosba esett gyermekek életét

Megtalálták a két gyermeket, de már késő volt
Fotó: Maros megyei ISU
Sikertelen volt annak a két, 10 és 11 éves kiskorúnak az újjáélesztése, akiket kedden kora délután húztak ki a Maros folyóból Maroscsapónál.
2026. július 21., 19:302026. július 21., 19:30
2026. július 21., 19:312026. július 21., 19:31
A Maros megyei rendőrség sajtóközleménye szerint kedden 14 órakor a radnóti rendőrkapitányság munkatársait a 112-es segélyhívó számon egy férfi értesítette arról, hogy a Maros vízébe fulladhatott két kiskorú.
Mint korábban beszámoltunk róla, a helyszínre rendőrök, tűzoltóegységek, egy SMURD-mentőhelikopter, valamint két SMURD-mentőegység vonult ki. A mentési művelet során három csónakot vetettek be, amelyek közül az egyik a Radnóti Önkéntes Tűzoltó alakulathoz tartozott.
Nagyszabású mentőakció indult kedden Maroscsapón, ahol a feltételezések szerint két kiskorú a Maros folyóba esett. A helyszínen több tűzoltóegység, mentőcsapat és búvárok keresték a gyermekeket.
A kutatási és mentési munkálatok eredményeként a két kiskorút megtalálták és kiemelték a vízből. A helyszínen az egészségügyi személyzet megkezdte az újraélesztésüket, azonban minden erőfeszítésük ellenére nem tudtak megmenteni őket – számolt be a rendőrség.
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Nagyszabású mentőakció indult kedden Maroscsapón, ahol a feltételezések szerint két kiskorú a Maros folyóba esett. A helyszínen több tűzoltóegység, mentőcsapat és búvárok keresték a gyermekeket.
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