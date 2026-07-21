Rövidzárlat okozott lakástüzet Szászrégenben

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Fotó: Tuchiluș Alex
Lakástűzhöz riasztották hétfőn a szászrégeni hivatásos tűzoltókat, röviddel éjfél előtt.
A tűz a város Egyesülés sugárútján található tömbház egyik lakásában ütött ki.
A helyszínre két tűzoltóautó és egy SMURD mentőegység érkezett. A lángok a lakás egyik helyiségében egy bútordarabot és egy szőnyeget rongáltak meg. A tűzoltók
majd átvizsgálták a helyiségeket az esetleges rejtett tűzfészkek felkutatása érdekében, végül kiszellőztették a lakást és a lépcsőházat.
A tömbház lakóinak kitelepítésére nem volt szükség. Az eset során
Az elsődleges megállapítások szerint a tüzet elektromos rövidzárlat okozhatta.
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