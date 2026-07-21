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Rövidzárlat okozott lakástüzet Szászrégenben

Képünk illusztráció • Fotó: Tuchiluș Alex

Képünk illusztráció

Fotó: Tuchiluș Alex

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Lakástűzhöz riasztották hétfőn a szászrégeni hivatásos tűzoltókat, röviddel éjfél előtt.

Székelyhon

2026. július 21., 09:012026. július 21., 09:01

A tűz a város Egyesülés sugárútján található tömbház egyik lakásában ütött ki.

A helyszínre két tűzoltóautó és egy SMURD mentőegység érkezett. A lángok a lakás egyik helyiségében egy bútordarabot és egy szőnyeget rongáltak meg. A tűzoltók

rövid idő alatt megfékezték a lángokat,

majd átvizsgálták a helyiségeket az esetleges rejtett tűzfészkek felkutatása érdekében, végül kiszellőztették a lakást és a lépcsőházat.

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A tömbház lakóinak kitelepítésére nem volt szükség. Az eset során

személyi sérülés nem történt.

Az elsődleges megállapítások szerint a tüzet elektromos rövidzárlat okozhatta.

Marosszék
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