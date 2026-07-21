Rövidzárlat okozott lakástüzet Szászrégenben

Lakástűzhöz riasztották hétfőn a szászrégeni hivatásos tűzoltókat, röviddel éjfél előtt.

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A helyszínre két tűzoltóautó és egy SMURD mentőegység érkezett. A lángok a lakás egyik helyiségében egy bútordarabot és egy szőnyeget rongáltak meg. A tűzoltók

A tűz a város Egyesülés sugárútján található tömbház egyik lakásában ütött ki.

rövid idő alatt megfékezték a lángokat,

majd átvizsgálták a helyiségeket az esetleges rejtett tűzfészkek felkutatása érdekében, végül kiszellőztették a lakást és a lépcsőházat.

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A tömbház lakóinak kitelepítésére nem volt szükség. Az eset során