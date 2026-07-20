Sanitas-tiltakozás Maros megyében: több kórház kimaradt

Nagyon sokan tiltakoznak az új közalkalmazotti bértörvény tervezete ellen

Nem minden kórházban csatlakoztak az egészségügyi sztrájkhoz Maros megyében: a tiltakozáshoz a szívintézet, valamint a segesvári és dicsőszentmártoni kórház személyzete nem csatlakozott. Máshol azonban kétórás figyelmeztető sztrájkot tartottak.

Simon Virág 2026. július 20., 13:362026. július 20., 13:36

Marosvásárhelyen a Sürgősségi Klinikai Kórházban és a megyei kórházban is figyelmeztető sztrájkot tartottak hétfőn a Sanitas szakszervezethez tartozó alkalmazottak.

A betegek fogadása és ellátása azonban sehol nem szünetelt.

A Maros megyei Sanitas szakszervezet is csatlakozott az országos tiltakozáshoz, és hétfőn délelőtt kétórás figyelmeztető sztrájkkal hívták fel a figyelmet elégedetlenségükre. A megyei szakszervezet alelnöke, Ioan Popșor a sajtónak elmondta, elsősorban az új, fizetésekre vonatkozó törvénytervezet miatt elégedetlenek, de azért is, mert mellőzve érzik magukat, úgy vélik,

nélkülük születnek meg az őket is érintő fontos döntések.

A szakszervezeti vezető elmondta, hogy a hétfői tiltakozáshoz nem csatlakozott több vidéki nagy kórház, például a segesvári és a dicsőszentmártoni. A marosvásárhelyi szívtranszplantációs intézet alkalmazottai sem tiltakoztak. Hirdetés Ioan Popșor szerint a szakszervezeti tagok arra hivatkozva maradtak távol, hogy nem szeretnék, ha a sztrájk idejére felfüggesztenék a munkaszerződésüket, és emiatt kevesebb lenne a fizetésük. Az illetékes szerint egy országos számítás alapján az alkalmazottak

minden óra tiltakozás miatt átlagosan 35 lejt veszítenének,

ami véleménye szerint nem nagy összeg. A Sanitas szakszervezet általános sztrájk megszervezését is kilátásba helyezte.