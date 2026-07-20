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Sanitas-tiltakozás Maros megyében: több kórház kimaradt

Nagyon sokan tiltakoznak az új közalkalmazotti bértörvény tervezete ellen

Nagyon sokan tiltakoznak az új közalkalmazotti bértörvény tervezete ellen

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Nem minden kórházban csatlakoztak az egészségügyi sztrájkhoz Maros megyében: a tiltakozáshoz a szívintézet, valamint a segesvári és dicsőszentmártoni kórház személyzete nem csatlakozott. Máshol azonban kétórás figyelmeztető sztrájkot tartottak.

Simon Virág

2026. július 20., 13:362026. július 20., 13:36

Marosvásárhelyen a Sürgősségi Klinikai Kórházban és a megyei kórházban is figyelmeztető sztrájkot tartottak hétfőn a Sanitas szakszervezethez tartozó alkalmazottak.

A betegek fogadása és ellátása azonban sehol nem szünetelt.

A Maros megyei Sanitas szakszervezet is csatlakozott az országos tiltakozáshoz, és hétfőn délelőtt kétórás figyelmeztető sztrájkkal hívták fel a figyelmet elégedetlenségükre.

A megyei szakszervezet alelnöke, Ioan Popșor a sajtónak elmondta, elsősorban az új, fizetésekre vonatkozó törvénytervezet miatt elégedetlenek, de azért is, mert mellőzve érzik magukat, úgy vélik,

nélkülük születnek meg az őket is érintő fontos döntések.

A szakszervezeti vezető elmondta, hogy a hétfői tiltakozáshoz nem csatlakozott több vidéki nagy kórház, például a segesvári és a dicsőszentmártoni. A marosvásárhelyi szívtranszplantációs intézet alkalmazottai sem tiltakoztak.

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Ioan Popșor szerint a szakszervezeti tagok arra hivatkozva maradtak távol, hogy nem szeretnék, ha a sztrájk idejére felfüggesztenék a munkaszerződésüket, és emiatt kevesebb lenne a fizetésük. Az illetékes szerint egy országos számítás alapján az alkalmazottak

minden óra tiltakozás miatt átlagosan 35 lejt veszítenének,

ami véleménye szerint nem nagy összeg. A Sanitas szakszervezet általános sztrájk megszervezését is kilátásba helyezte.

Az egészségügyi dolgozók azért tartottak kétórás figyelmeztető sztrájkot Romániában, mert tiltakoznak az új közalkalmazotti bértörvény tervezete ellen, amely szerintük igazságtalan bérkülönbségeket idéz elő, csökkenti a pótlékokat, és nem oldja meg a súlyos munkaerőhiányt, valamint az alulfinanszírozottságot. A szakszervezetek szerint az új bértörvény hátrányosan érint számos kategóriát, a dolgozók jelentős részénél bér- és pótlékcsökkenést eredményez.Nehezményezik a kormányzati megszorításokat, a betöltetlen állások befagyasztását, a túlórák kifizetetlenségét és a szociális párbeszéd hiányát.

Marosszék Egészségügy Sztrájk
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