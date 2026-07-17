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Fotó: Tuchiluș Alex
Több akciót is végrehajtott a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság pénteken reggel a megyében, ezúttal a Nyárád mentére összpontosítottak.
A hatóságiak három házkutatási parancsot hajtottak végre Kerelőn, egy minősített lopás ügyében indított büntetőeljárás keretében. A házkutatások során több bizonyítékot azonosítottak és foglaltak le.
– mindkettőjükkel szemben 24 órás őrizetet rendeltek el – adta hírül a Maros megyei rendőrség sajtóosztálya.
Ezzel egy időben a marosvásárhelyi rendőrség több szolgálatának bevonásával nagyobb létszámú akciót tartottak Kerelőszentpál községben, a közrend és közbiztonság fenntartása érdekében. Az akció során többek között 37 járművet és 42 személyt ellenőriztek le,
Gazdasági ellenőrzés során négy céget vizsgáltak át, egy 5000 lejes bírságot szabtak ki.
Állatvédelem terén kutyatartókat ellenőriztek, és
A rendőrök ugyanakkor a nyárádszeredai helyi rendőrség, a helyszínelők és a csendőrség segítségével két házkutatási parancsot hajtottak végre a településen egy üzemanyaglopási ügyben. A házkutatások során az ügy szempontjából fontos tárgyakat foglaltak le. Két előállítási parancsot is végrehajtottak, egy férfival szemben pedig 24 órás őrizetet rendeltek el.
Közel négyszer a törvényes határ feletti alkoholszinttel vezette személygépkocsiját egy nyárádtői férfi péntek reggel Kerelőszentpálon, de nem sokáig, mert a rendőrök lekapcsolták a sofőrt.
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