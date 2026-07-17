Több akciót is végrehajtott a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság pénteken reggel a megyében, ezúttal a Nyárád mentére összpontosítottak.

Székelyhon 2026. július 17., 20:372026. július 17., 20:37

A hatóságiak három házkutatási parancsot hajtottak végre Kerelőn, egy minősített lopás ügyében indított büntetőeljárás keretében. A házkutatások során több bizonyítékot azonosítottak és foglaltak le.

Két, 20 és 22 éves, kerelői fiatalt gyanúsítanak az elkövetéssel

– mindkettőjükkel szemben 24 órás őrizetet rendeltek el – adta hírül a Maros megyei rendőrség sajtóosztálya. Hirdetés Ezzel egy időben a marosvásárhelyi rendőrség több szolgálatának bevonásával nagyobb létszámú akciót tartottak Kerelőszentpál községben, a közrend és közbiztonság fenntartása érdekében. Az akció során többek között 37 járművet és 42 személyt ellenőriztek le,

29 közlekedési bírságot szabtak ki, egy jogosítványt vettek el.

Gazdasági ellenőrzés során négy céget vizsgáltak át, egy 5000 lejes bírságot szabtak ki.

Állatvédelem terén kutyatartókat ellenőriztek, és

12 bírságot szabtak ki összesen 24.500 lej értékben.