Speciális helyek, valódi esélyek? Roma és sajátos nevelési igényű diákok a középiskolai felvételin

Az előző évek igényeihez igazodva szabják meg, hogy egy vagy két speciális helyet hagynak jóvá az adott iskolában

A napokban zajlik a roma tanulók, valamint a sajátos nevelési igényű diákok számára fenntartott helyekre történő középiskolai jelentkezés is. Kérdés, hogy mekkora az igény ezekre a helyekre, és bírják-e a tanulási tempót az adott iskolában a diákok, miután bejutottak?

Hajnal Csilla 2026. július 16., 10:112026. július 16., 10:11

A 30 fős létszámhatáron belül külön helyeket különítenek el – egy vagy két helyet – minden osztályban a sajátos nevelési igényű diákok, illetve a roma tanulók számára a pozitív diszkrimináció elvére alapozva. Kivételt képeznek azok az osztályok, amelyek korábban „fél” osztályok voltak, és ahol emiatt kettős szakosítású osztályokat hoztak létre. Az előző évek igényeihez igazodva szabják meg, hogy egy vagy két speciális helyet hagynak jóvá az adott iskolában – magyarázta a Székelyhonnak Gazsi Ștefan, a roma tanulókért felelős Maros megyei szaktanfelügyelő. Származásukat igazoló dokumentumra van szükség A roma gyerekek jelentkezéséhez szükség van egy ajánlásra egy törvényesen bejegyzett civil szervezettől – olyantól, amelynek az alapszabályában szerepel ez a jogosultság, vagyis

hivatalosan igazolhatja, hogy a gyermek roma etnikumú.

A szaktanfelügyelő felhívta a figyelmet arra, hogy a gyerek nem kell a szervezetnek tagja legyen, csak egy igazolás kell az adott szervezettől, hogy roma származású gyerekről van szó.

Fotó: Haáz Vince

Minden évben jutnak be speciális helyekre Maros megye népszerűbb és a kevésbé népszerű iskoláiba egyaránt: vannak roma diákok a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceumban, az Unirea Főgimnáziumban, az Alexandru Papiu Ilarian Nemzeti Kollégiumban, vagy a szászrégeni Lucian Blaga iskolában is.

Tavaly több mint száz roma gyereket soroltak be ezen a módon Maros megyében

– avatott be a szaktanfelügyelő. A helyek száma elegendő, még marad is szabad hely minden évben, de ha egy helyre többen jelentkeznek, ugyanúgy versenyeztetéssel (jelentkezés alapján) töltik be őket, mint a többi gyerek esetében, és ez is számítógépes elosztással történik – tette hozzá Gazsi Ștefan. Az iskola hozzáadott értékét adják A Marosvásárhelyi Református Kollégiumban idén 24 helyet hagytak jóvá minden osztályban. Ezen felül osztályonként van még két hely sajátos nevelési igényű (SNI) diákoknak, és két hely roma diákoknak. Érdekesség, hogy például

a román tannyelvű Unirea Főgimnázium osztályainak csak egy-egy speciális hely jár

(1 SNI-s és 1 roma), mert ott a tavalyi törvény szerint eleve magasabb, 28 fős az osztálylétszám-határ. Zalányi Erzsébet, a Református Kollégium igazgató-helyettese szerint az iskolájuk hozzáadott értékét az is képezi, hogy

számos, speciális helyre bejutott diákjuk számára éppen ez az iskola jelenti a „terápiát”, azt a közeget, ahol elfogadják

– annak ellenére is –, hogy az érettségin nem mindig teljesítenek száz százalékosan, így nem mindig van benne az iskola a top tízben. A speciális helyekre bejutott diákok legtöbb esetben sikeresen elvégzik a tizenkét osztályt, és minden sajátos nevelési igényű diákot érettségire küld az iskola.

Számukra egyéni, sajátos igényeikre alkalmazott tantervet készítenek a tanárok

már kilencediktől, illetve a beilleszkedésüket segítő tervet. Az idei végzős évfolyamban két érettségizőjük is sajátos nevelési igényű volt, de sajnos csak az egyiknek sikerült az érettségije – mesélte az aligazgtó. Hirdetés Általában minden évben elfoglalnak egy-két roma helyet is az erre jogosult diákok. Az idén ősszel induló kilencedikes teológia osztályba is az egyik tanuló így jutott be. Azonban

személyfüggő, hogy mennyire bírják meg a speciális helyekre bejutott gyerekek az adott iskolai közeget.