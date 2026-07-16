Speciális helyek, valódi esélyek? Roma és sajátos nevelési igényű diákok a középiskolai felvételin

Az előző évek igényeihez igazodva szabják meg, hogy egy vagy két speciális helyet hagynak jóvá az adott iskolában
Fotó: Haáz Vince
A napokban zajlik a roma tanulók, valamint a sajátos nevelési igényű diákok számára fenntartott helyekre történő középiskolai jelentkezés is. Kérdés, hogy mekkora az igény ezekre a helyekre, és bírják-e a tanulási tempót az adott iskolában a diákok, miután bejutottak?
A 30 fős létszámhatáron belül külön helyeket különítenek el – egy vagy két helyet – minden osztályban a sajátos nevelési igényű diákok, illetve a roma tanulók számára a pozitív diszkrimináció elvére alapozva. Kivételt képeznek azok az osztályok, amelyek korábban „fél” osztályok voltak, és ahol emiatt kettős szakosítású osztályokat hoztak létre. Az előző évek igényeihez igazodva szabják meg, hogy egy vagy két speciális helyet hagynak jóvá az adott iskolában – magyarázta a Székelyhonnak Gazsi Ștefan, a roma tanulókért felelős Maros megyei szaktanfelügyelő.
A roma gyerekek jelentkezéséhez szükség van egy ajánlásra egy törvényesen bejegyzett civil szervezettől – olyantól, amelynek az alapszabályában szerepel ez a jogosultság, vagyis
A szaktanfelügyelő felhívta a figyelmet arra, hogy a gyerek nem kell a szervezetnek tagja legyen, csak egy igazolás kell az adott szervezettől, hogy roma származású gyerekről van szó.
Fotó: Haáz Vince
Minden évben jutnak be speciális helyekre Maros megye népszerűbb és a kevésbé népszerű iskoláiba egyaránt: vannak roma diákok a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceumban, az Unirea Főgimnáziumban, az Alexandru Papiu Ilarian Nemzeti Kollégiumban, vagy a szászrégeni Lucian Blaga iskolában is.
– avatott be a szaktanfelügyelő. A helyek száma elegendő, még marad is szabad hely minden évben, de ha egy helyre többen jelentkeznek, ugyanúgy versenyeztetéssel (jelentkezés alapján) töltik be őket, mint a többi gyerek esetében, és ez is számítógépes elosztással történik – tette hozzá Gazsi Ștefan.
A Marosvásárhelyi Református Kollégiumban idén 24 helyet hagytak jóvá minden osztályban. Ezen felül osztályonként van még két hely sajátos nevelési igényű (SNI) diákoknak, és két hely roma diákoknak. Érdekesség, hogy például
(1 SNI-s és 1 roma), mert ott a tavalyi törvény szerint eleve magasabb, 28 fős az osztálylétszám-határ. Zalányi Erzsébet, a Református Kollégium igazgató-helyettese szerint az iskolájuk hozzáadott értékét az is képezi, hogy
– annak ellenére is –, hogy az érettségin nem mindig teljesítenek száz százalékosan, így nem mindig van benne az iskola a top tízben. A speciális helyekre bejutott diákok legtöbb esetben sikeresen elvégzik a tizenkét osztályt, és minden sajátos nevelési igényű diákot érettségire küld az iskola.
már kilencediktől, illetve a beilleszkedésüket segítő tervet. Az idei végzős évfolyamban két érettségizőjük is sajátos nevelési igényű volt, de sajnos csak az egyiknek sikerült az érettségije – mesélte az aligazgtó.
Általában minden évben elfoglalnak egy-két roma helyet is az erre jogosult diákok. Az idén ősszel induló kilencedikes teológia osztályba is az egyik tanuló így jutott be. Azonban
Az iskolavezető hangsúlyozta, az utóbbi években mindkét esetre volt példa a Református Kollégiumban: tavaly az első nap után jelezte egyik kislány, hogy ez nem az ő közege és elmenne. Volt arra is példa, hogy kilencedikben jött rá a diák, hogy ezt nem fogja megbírni, és transzferrel más iskolába ment. Az idei végzősök között nem volt roma diák, de tavaly volt, és sikeresen érettségizett, most pedig továbbtanul egyetemen pszichológia szakon – mesélte a Székelyhonnak Zalányi Erzsébet.
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