Két baleset, négy sérült

Fotó: Maros megyei katasztrófavédelem
Rövid időn belül két közúti balesethez is riasztották a Maros megyei tűzoltókat kedden. A Náznánfalván történt ütközésben három, a nagyernyei balesetben egy ember sérült meg.
2026. július 14., 15:412026. július 14., 15:41
2026. július 14., 15:592026. július 14., 15:59
Két autó ütközött össze Náznánfalva főútján kedd délután. A közösségi médiában közölt képek alapján
A balesetben három személy sérült meg. Mindhárman eszméletüknél voltak és együttműködtek a mentősökkel, akik a helyszínen látták el őket. Később kettejüket kórházba szállítottak orvosi ellátásra, a harmadik érintett elutasította a kórházi kezelést.
Nem sokkal később Nagyernyén, szintén a főúton történ baleset, ahol
Az ütközés következtében egy nő megsérült, őt a marosvásárhelyi sürgősségi osztályra szállítottak – adja hírül a Maros megyei katasztrófavédelem.
Fotó: Info Trafic Mureș Facebook-csoport
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