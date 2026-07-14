Két baleset, négy sérült

Rövid időn belül két közúti balesethez is riasztották a Maros megyei tűzoltókat kedden. A Náznánfalván történt ütközésben három, a nagyernyei balesetben egy ember sérült meg.

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az egyik autó a tetejére fordult az úttesten kívül.

A balesetben három személy sérült meg. Mindhárman eszméletüknél voltak és együttműködtek a mentősökkel, akik a helyszínen látták el őket. Később kettejüket kórházba szállítottak orvosi ellátásra, a harmadik érintett elutasította a kórházi kezelést.

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Nem sokkal később Nagyernyén, szintén a főúton történ baleset, ahol