Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Két baleset, négy sérült

• Fotó: Maros megyei katasztrófavédelem

Fotó: Maros megyei katasztrófavédelem

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Rövid időn belül két közúti balesethez is riasztották a Maros megyei tűzoltókat kedden. A Náznánfalván történt ütközésben három, a nagyernyei balesetben egy ember sérült meg.

Székelyhon

2026. július 14., 15:412026. július 14., 15:41

2026. július 14., 15:592026. július 14., 15:59

Két autó ütközött össze Náznánfalva főútján kedd délután. A közösségi médiában közölt képek alapján

az egyik autó a tetejére fordult az úttesten kívül.

A balesetben három személy sérült meg. Mindhárman eszméletüknél voltak és együttműködtek a mentősökkel, akik a helyszínen látták el őket. Később kettejüket kórházba szállítottak orvosi ellátásra, a harmadik érintett elutasította a kórházi kezelést.

Hirdetés

Nem sokkal később Nagyernyén, szintén a főúton történ baleset, ahol

egy teherautó és egy személygépkocsi ütközött össze.

Az ütközés következtében egy nő megsérült, őt a marosvásárhelyi sürgősségi osztályra szállítottak – adja hírül a Maros megyei katasztrófavédelem.

• Fotó: Info Trafic Mureș Facebook-csoport Galéria

Fotó: Info Trafic Mureș Facebook-csoport

Marosszék Baleset
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Huszonkét éves juhász holttestét találták meg Málnáson
Nicușor Dan kihirdette a törvényt: a bányászjárás áldozatai havi 5000 lej kártérítésre lesznek jogosultak
Új korszak a román labdarúgásban: teljesen megújul a VAR-rendszer
FRISSÍTVE – Megszavazta az Országgyűlés az Alaptörvény módosítását, megszűnik Sulyok Tamás megbízatása
Új online sportcsatorna indulhat Romániában
Egyfajta küldetés Elek apó ükunokáinak lenni
Huszonkét éves juhász holttestét találták meg Málnáson
Székelyhon

Huszonkét éves juhász holttestét találták meg Málnáson
Nicușor Dan kihirdette a törvényt: a bányászjárás áldozatai havi 5000 lej kártérítésre lesznek jogosultak
Székelyhon

Nicușor Dan kihirdette a törvényt: a bányászjárás áldozatai havi 5000 lej kártérítésre lesznek jogosultak
Új korszak a román labdarúgásban: teljesen megújul a VAR-rendszer
Székely Sport

Új korszak a román labdarúgásban: teljesen megújul a VAR-rendszer
FRISSÍTVE – Megszavazta az Országgyűlés az Alaptörvény módosítását, megszűnik Sulyok Tamás megbízatása
Krónika

FRISSÍTVE – Megszavazta az Országgyűlés az Alaptörvény módosítását, megszűnik Sulyok Tamás megbízatása
Új online sportcsatorna indulhat Romániában
Székely Sport

Új online sportcsatorna indulhat Romániában
Egyfajta küldetés Elek apó ükunokáinak lenni
Nőileg

Egyfajta küldetés Elek apó ükunokáinak lenni
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. július 14., kedd

Regionális innovációs projektben vesz részt Maros megye

Csatlakozott Maros megye a Brassóból indult regionális innovációs projekthez, amelyben több erdélyi és egy görögországi partner vesz részt. A kezdeményezés részeként a megyében elsőként autóipari és mechatronikai szakértői közösséget hoznak létre.

Regionális innovációs projektben vesz részt Maros megye
Regionális innovációs projektben vesz részt Maros megye
2026. július 14., kedd

Regionális innovációs projektben vesz részt Maros megye
Hirdetés
2026. július 14., kedd

Szenvedélybetegeken segítenének

Korszerű mentális egészségközpontot szeretne építtetni a dicsőszentmártoni városi kórház, ahol elsősorban szenvedélybetegeket kezelnének. A kórház vezetője szerint egyre több olyan ember kéri a segítségüket, aki valamilyen függőségtől szenved.

Szenvedélybetegeken segítenének
Szenvedélybetegeken segítenének
2026. július 14., kedd

Szenvedélybetegeken segítenének
2026. július 14., kedd

Fejlesztésekre költik a közpénzt, elmaradnak a falunapok

Az elkezdett beruházások folytatása és az önrész biztosítása érdekében idén elmaradnak a Mezőpaniti Községi Napok – jelentette be közösségi oldalán a nagyközség vezetője, Bodó Előd Barna, akivel részletesen beszélgettünk a kialakult helyzetről.

Fejlesztésekre költik a közpénzt, elmaradnak a falunapok
Fejlesztésekre költik a közpénzt, elmaradnak a falunapok
2026. július 14., kedd

Fejlesztésekre költik a közpénzt, elmaradnak a falunapok
2026. július 13., hétfő

Megsérült egy idős sofőr, miután autója lesodródott az úttestről

Baleset történt hétfőn délelőtt Dicsőszentmártonnál a 107D jelzésű megyei úton: egy autó lesodródott az úttestről. Egy ember súlyosan megsérült.

Megsérült egy idős sofőr, miután autója lesodródott az úttestről
Megsérült egy idős sofőr, miután autója lesodródott az úttestről
2026. július 13., hétfő

Megsérült egy idős sofőr, miután autója lesodródott az úttestről
Hirdetés
2026. július 13., hétfő

Meggyalázták a mezőméhesi gyilkosság áldozatának sírját

Eljárást indított a rendőrség sírgyalázás miatt, miután ismeretlenek meggyalázták Emil Gânj tavaly meggyilkolt áldozatának sírját a mezőméhesi temetőben. A nyomozók kamerafelvételeket elemeznek, és több tárgyi bizonyítékot is lefoglaltak.

Meggyalázták a mezőméhesi gyilkosság áldozatának sírját
Meggyalázták a mezőméhesi gyilkosság áldozatának sírját
2026. július 13., hétfő

Meggyalázták a mezőméhesi gyilkosság áldozatának sírját
2026. július 12., vasárnap

Hatezer lejre bírságoltak egy nőt két kiscica elhagyása miatt

Utcára tett két kiscicát egy nő Marosvásárhelyen, hatezer lejes bírságot kapott érte. A kisállatokat biztonságba helyezték, majd örökbe fogják adni őket.

Hatezer lejre bírságoltak egy nőt két kiscica elhagyása miatt
Hatezer lejre bírságoltak egy nőt két kiscica elhagyása miatt
2026. július 12., vasárnap

Hatezer lejre bírságoltak egy nőt két kiscica elhagyása miatt
2026. július 12., vasárnap

Házkutatásokat tartottak Maros megyében, engedély nélkül tartott fegyvert is találtak

Egy hosszúcsövű puskát, cigarettát, aprított dohányt, valamint hamisított márkájú ruházatot foglalt le a Maros megyei rendőrség egy pénteken tartott házkutatási akció alkalmával.

Házkutatásokat tartottak Maros megyében, engedély nélkül tartott fegyvert is találtak
Házkutatásokat tartottak Maros megyében, engedély nélkül tartott fegyvert is találtak
2026. július 12., vasárnap

Házkutatásokat tartottak Maros megyében, engedély nélkül tartott fegyvert is találtak
Hirdetés
2026. július 11., szombat

Orvosira készül Maros megye legjobb magyar érettségizője

Egész évben tanult, de az érettségi előtti három hétben az átlagosnál intenzívebben készült a megmérettetésre Bartha Előd, aki az idei vizsgán Maros megyében a legjobb jegyet kapta a magyar diákok közül. Vele beszélgettünk a vizsgákról és nem csak.

Orvosira készül Maros megye legjobb magyar érettségizője
Orvosira készül Maros megye legjobb magyar érettségizője
2026. július 11., szombat

Orvosira készül Maros megye legjobb magyar érettségizője
2026. július 10., péntek

Dohánnyal és hamisított ruhákkal üzletelő bandára csapott le a rendőrség

Légpuskát, zárjegy nélküli cigarettát és feltételezhetően hamisított, „márkás” ruhákat foglalt le a rendőrség Maros és Kolozs megyében egy pénteki nagyszabású akció során.

Dohánnyal és hamisított ruhákkal üzletelő bandára csapott le a rendőrség
Dohánnyal és hamisított ruhákkal üzletelő bandára csapott le a rendőrség
2026. július 10., péntek

Dohánnyal és hamisított ruhákkal üzletelő bandára csapott le a rendőrség
2026. július 09., csütörtök

Lezárás és elterelés: vitatják az erdélyi autópálya beszakadása után hozott megoldást

Két napja szünetel a forgalom egy beszakadás miatt a Szászsebes és Torda közötti sztrádaszakasz (A10) egyik menetirányú pályáján. Az ideiglenesen bevezetett megoldást többen is bírálják.

Lezárás és elterelés: vitatják az erdélyi autópálya beszakadása után hozott megoldást
Lezárás és elterelés: vitatják az erdélyi autópálya beszakadása után hozott megoldást
2026. július 09., csütörtök

Lezárás és elterelés: vitatják az erdélyi autópálya beszakadása után hozott megoldást
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!