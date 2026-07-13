Elfogadta az Országgyűlés az alaptörvény módosítását, megszűnik Sulyok Tamás köztársasági elnök megbízatása

Elfogadta az Országgyűlés hétfőn az alaptörvény tizenhetedik módosítását, amelynek értelmében a hatálybalépést követő napon Sulyok Tamás köztársasági elnök megbízatása megszűnik.

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Az Országgyűlés 139 igen, 6 nem szavazattal, tartózkodó szavazat nélkül fogadta el módosítást, amelyet a kormány nevében Magyar Péter miniszterelnök nyújtott be a parlamentnek – számol be az MTI.

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Az elfogadott jogszabály szerint az alaptörvény tizenhetedik módosításának hatálybalépését követő napon

a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása megszűnik,

és ezt követően az Országgyűlés az új alkotmány hatálybalépéséig, de legfeljebb öt évre választ államfőt.

A módosítás emellett bevezeti az országgyűlési képviselői mandátum 12 éves (vagy 3 ciklusos) időkorlátját, az alkotmánybírók 70 éves életkori határát, a Kúria és az Országos Bírósági Hivatal elnökének bírók által kezdeményezhető visszahívását, valamint lehetővé teszi a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását.

Magyar Péter: a választók döntését hajtottuk végre

A választók döntését hajtotta végre a magyar Országgyűlés az alaptörvény tizenhetedik módosításával – mondta a miniszterelnök a parlamenti zárószavazásokat követően egy rendkívüli sajtótájékoztatón az Országházban hétfőn kora este.

Magyar Péter ismertette: kétharmadost is meghaladó többséggel fogadták el az alaptörvény tizenhetedik módosítását, ezzel pedig az Orbán-rendszer közjogi átalakítása kezdődött meg, s „innentől fogva - szeptember elejétől - elindul egy átfogó, minden magyart érintő, és lehetőleg minden magyart bevonó alkotmányozási folyamat”.

Az MTI beszámolója szerint kijelentette:

Sulyok Tamás köztársasági elnök a döntést követően vagy „benyújtja még most a lemondását,

vagy öt napon belül aláírja ezt az alaptörvény-módosítást”, amellyel lehetővé válik a későbbiekben új államfő megválasztása.

Felidézte: bár megpróbálták személyes egyeztetéssel, szakmai érvekkel meggyőzni a közjogi méltóságot, s „hajlott is erre az elnök úr, de aztán megzsarolták, megfenyegették”.

Azt mondta: a választók döntését hajtották végre, és „ebben semmilyen időhúzás, semmilyen pártközpontból megírt beadvány nem akadályozhatja” meg őket, hiszen „a végső hatalom forrása – bármennyire is nem tetszik a szétesés szélén álló Fidesznek vagy a bábjaiknak – mégiscsak a magyar nép” – fogalmazott, hozzátéve: ennek érvényt fognak szerezni.

Magyar Péter: az államfői posztra kompromisszumos jelöltet igyekszünk találni

Olyan jelöltet igyekeznek találni az államfői posztra, akiről mindenki el tudja képzelni, hogy megtestesíti a nemzet egységét – jelentette ki a miniszterelnök a parlamenti zárószavazásokat követő rendkívüli sajtótájékoztatóján az Országházban hétfőn kora este.

Magyar Péter újságírói kérdésre azt mondta: