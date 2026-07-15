Ketten megsérültek egy kigyulladt kisteherautóban

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Fotó: Tuchiluș Alex
Kigyulladt egy kisteherautó szerda délután a Maros megyei Dedrádon. A jármű három utasából ketten orvosi ellátásra szorultak.
2026. július 15., 19:302026. július 15., 19:30
2026. július 15., 19:372026. július 15., 19:37
A tűz helyszínére a szászrégeni tűzoltóság egységeit riasztották, akik egy tűzoltóautóval, egy SMURD-rohamkocsival, vonultak a helyszínre, ahová valamint a Maros Megyei Mentőszolgálat is kiszállt egy mentőautóval.
mielőtt a lángok elharapóztak volna. Közülük ketten orvosi ellátásra szorultak.
A mentőegységek a helyszínen látták el őket,
Az elsődleges információk szerint első- és másodfokú égési sérüléseket szenvedtek a felső végtagjaikon és az arcukon.
Kevésbé vannak kitéve az üzemanyagár-ingadozásnak, ezért viszonylag alacsony áron tudják tartani a repülőjegyárakat – mondta Ian Malin, a Wizz Air gazdasági vezetője, aki kedden Marosvásárhelyen az egynapos kedvezményekről is beszélt.
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