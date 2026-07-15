Ketten megsérültek egy kigyulladt kisteherautóban

Kigyulladt egy kisteherautó szerda délután a Maros megyei Dedrádon. A jármű három utasából ketten orvosi ellátásra szorultak.

Székelyhon 2026. július 15., 19:302026. július 15., 19:30 2026. július 15., 19:372026. július 15., 19:37

A tűz helyszínére a szászrégeni tűzoltóság egységeit riasztották, akik egy tűzoltóautóval, egy SMURD-rohamkocsival, vonultak a helyszínre, ahová valamint a Maros Megyei Mentőszolgálat is kiszállt egy mentőautóval.

A járműben utazó három személynek még időben sikerült önerőből elhagynia a kisteherautót,

mielőtt a lángok elharapóztak volna. Közülük ketten orvosi ellátásra szorultak. Hirdetés A mentőegységek a helyszínen látták el őket,

állapotukat közepes súlyosságú kategóriába sorolták.