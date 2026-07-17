Megkezdődött a beiratkozás a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Gyergyószentmiklósi Kihelyezett Tagozatára. Az itt zajló gazdasági szemléletű oktatás célja olyan szakemberek képzése, akik a földrajzi teret képesek turisztikai szempontból hasznosítani.

Gergely Imre 2026. július 17., 20:322026. július 17., 20:32

A Csíky-kertben működő egyetemi tagozat iránt érdeklődők magyar és román nyelven is jelentkezhetnek turizmusföldrajz alapképzésre, valamint ökoturizmus és fenntartható fejlesztés mesterképzésre.

A beiratkozás már napok óta zajlik, és aki még nem tette le a jelentkezését, az még hétfőn, július 20-án ezt megteheti.

Amint az kihelyezett tagozat honlapja közli, a magyar nyelvű turizmusföldrajz alapképzésen 15 tandíjmentes és 35 tandíjköteles, a román nyelvű képzésen pedig 8 tandíjmentes és 17 tandíjköteles hely várja a diákokat.

A mesterképzésen 18 államilag finanszírozott és 26 tandíjköteles helyet hirdettek meg.

Fotó: Gergely Imre

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok listája az tagozat honlapján érhető el.

A képzés elsődleges célja, hogy olyan szakembereket képezzen, akik képesek turisztikai szempontból hasznosítani egy térség adottságait – mutat rá a lényegre Horváth Alpár, a tagozat igazgatója. Hozzátette,

a végzettek előtt jóval szélesebb pálya nyílik, mint az idegenvezetés vagy az utazásszervezés.

A diplomások elhelyezkedhetnek önkormányzatoknál területfejlesztési szakemberként, turisztikai elemzőként, pályázatíró és projektmenedzsmenttel foglalkozó cégeknél, de a turisztikai vállalkozásoknál is keresettek lehetnek. Hirdetés A munkáltatói visszajelzések alapján a következő tanévtől nagyobb figyelmet fordítanak a román nyelvi kompetenciák erősítésére:

szerepjátékokkal és szituációs gyakorlatokkal készítik fel a hallgatókat a szakmai kommunikációra, emellett a román nyelvű szakmai dokumentáció használatát is gyakorolják.

Fotó: Gergely Imre

Horváth Alpár elmondása szerint tovább növelik a szakmai gyakorlatok szerepét a tantervben. A hallgatók több tanulmányúton vehetnek részt, és vállalkozásokhoz, múzeumokba és természetvédelmi területekre is ellátogatnak, hogy

működés közben ismerjék meg a turizmus és a természetvédelem szereplőit, gyakorlatait.

A következő tanév egyik újdonsága, hogy visszakerül a tantervbe a falusi turizmus tantárgy. A hallgatók a vidéki turizmus működését nemcsak elméletben ismerik meg, hanem olyan kezdeményezéseket is tanulmányoznak, mint a helyi gasztronómiai pontok, a nyitott farmok vagy a különböző minősítési rendszerek.

Fotó: Gergely Imre

Nagyobb hangsúlyt kap az idegenvezetés tantárgy is: a jövő tanévtől már kötelező kurzusként szerepel a másodéves hallgatók számára. Horváth Alpár szerint a cél, hogy

a diákok a hároméves képzés végére akár hivatásos idegenvezetőként is megállják a helyüket.