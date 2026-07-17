Fotó: Gergely Imre
Megkezdődött a beiratkozás a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Gyergyószentmiklósi Kihelyezett Tagozatára. Az itt zajló gazdasági szemléletű oktatás célja olyan szakemberek képzése, akik a földrajzi teret képesek turisztikai szempontból hasznosítani.
A Csíky-kertben működő egyetemi tagozat iránt érdeklődők magyar és román nyelven is jelentkezhetnek turizmusföldrajz alapképzésre, valamint ökoturizmus és fenntartható fejlesztés mesterképzésre.
Amint az kihelyezett tagozat honlapja közli, a magyar nyelvű turizmusföldrajz alapképzésen 15 tandíjmentes és 35 tandíjköteles, a román nyelvű képzésen pedig 8 tandíjmentes és 17 tandíjköteles hely várja a diákokat.
Fotó: Gergely Imre
A jelentkezéshez szükséges dokumentumok listája az tagozat honlapján érhető el.
A képzés elsődleges célja, hogy olyan szakembereket képezzen, akik képesek turisztikai szempontból hasznosítani egy térség adottságait – mutat rá a lényegre Horváth Alpár, a tagozat igazgatója. Hozzátette,
A diplomások elhelyezkedhetnek önkormányzatoknál területfejlesztési szakemberként, turisztikai elemzőként, pályázatíró és projektmenedzsmenttel foglalkozó cégeknél, de a turisztikai vállalkozásoknál is keresettek lehetnek.
A munkáltatói visszajelzések alapján a következő tanévtől nagyobb figyelmet fordítanak a román nyelvi kompetenciák erősítésére:
Fotó: Gergely Imre
Horváth Alpár elmondása szerint tovább növelik a szakmai gyakorlatok szerepét a tantervben. A hallgatók több tanulmányúton vehetnek részt, és vállalkozásokhoz, múzeumokba és természetvédelmi területekre is ellátogatnak, hogy
A következő tanév egyik újdonsága, hogy visszakerül a tantervbe a falusi turizmus tantárgy. A hallgatók a vidéki turizmus működését nemcsak elméletben ismerik meg, hanem olyan kezdeményezéseket is tanulmányoznak, mint a helyi gasztronómiai pontok, a nyitott farmok vagy a különböző minősítési rendszerek.
Fotó: Gergely Imre
Nagyobb hangsúlyt kap az idegenvezetés tantárgy is: a jövő tanévtől már kötelező kurzusként szerepel a másodéves hallgatók számára. Horváth Alpár szerint a cél, hogy
Emellett folytatódik a nyitott egyetem – nyitott tudomány jelszóval szervezett programsorozat is, amelynek keretében neves meghívott szakemberek tartanak workshopokat és előadásokat. Ezek nemcsak az egyetemisták, hanem a gyergyószentmiklósi érdeklődők számára is nyitottak.
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