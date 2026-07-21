Kadicsfalván és Szombatfalván járnak a medvék

Továbbra is gondot jelentenek a medvék Székelyudvarhelyen. Noha a Rózsa és a Szentimre utcák környéken végzett területtisztítások segítettek, a Széldombon és Kadicsfalván még mindig feltűnnek a nagyvadak. Ebben az időszakban inkább a gyümölcsfákat dézsmálják.

Fülöp-Székely Botond 2026. július 21., 21:182026. július 21., 21:18

A párzási időszak lejárt ugyan és némileg megcsappant a medvék miatti 112-es segélyhívások száma, ez nem jelenti azt, hogy nem járnak már be a nagyvadak Székelyudvarhelyre. Takarítani kell a bebokrosodott területeket Néhány napja több utcán is átrohant egy medve a Széldombon, ami miatt értesítették a hatóságokat. A nagyvadat sikerült elűzni, de van rá esély, hogy az újra előbukkan, veszélyt jelentve az emberekre – jelezte lapunknak Dávid Endre székelyudvarhelyi alpolgármester, hozzátéve, hogy éppen a napokban szerveznek egy munkamegbeszélést a szakemberekkel medveügyben. korábban írtuk Bozótirtással próbálják távol tartani a medvéket Székelyudvarhelyen A medvék távoltartása érdekében megtisztítják Székelyudvarhely közterületeinek azokat a bozótos, sűrű növényzettel benőtt részeit, ahol a vadállatok korábban búvóhelyet találhattak. Annyit azonban már most el tudott mondani, hogy

a közelben van egy nagyon bebokrosodott, magántulajdonban lévő terület, amelyet ki kellene takarítani, hiszen az kiváló élőhelyet biztosít a medvéknek.

Természetesen más telkeken is vannak hasonló gondok a környéken, az egyik ilyen helyszínről jött ki a Templom utcába a városnapok idején a hárombocsos anyamedve, amely egy fiatal párra ijesztett rá. Ezeket mérlegelve hamarosan felszólítást fognak kapni a tulajdonosok, hogy végezzenek takarítást a földjeiken. korábban írtuk Medvehelyzet Székelyudvarhelyen: akiket a Bagossy-koncertről hazafelé tartva leptek meg a nagyvadak Ráijesztett egy anyamedve és három bocsa egy fiatal párra Székelyudvarhelyen, miután a Bagossy Brothers Company koncertjéről tartottak hazafelé. A Templom utcában a házak között bukkantak fel a nagyvadak, a fiatalok pedig egy közeli építményre menekültek. Az elöljárótól megtudtuk, hogy az utóbbi időszakban szerencsére nem láttak medvét a Rózsa és a Szentimre utcák környékén. Ez annak is köszönhető, hogy lekaszálták, illetve ritkították a növényzetet a környéken.

Még korai azt mondani, hogy bevált a területek megtakarítása, de tény, hogy az utóbbi időben nem voltak gondok