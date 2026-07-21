Kadicsfalván és Szombatfalván járnak a medvék

A bokros, sűrű növényzettel benőtt területeken elrejtőzhetnek a medvék
Fotó: Székelyhon
Továbbra is gondot jelentenek a medvék Székelyudvarhelyen. Noha a Rózsa és a Szentimre utcák környéken végzett területtisztítások segítettek, a Széldombon és Kadicsfalván még mindig feltűnnek a nagyvadak. Ebben az időszakban inkább a gyümölcsfákat dézsmálják.
A párzási időszak lejárt ugyan és némileg megcsappant a medvék miatti 112-es segélyhívások száma, ez nem jelenti azt, hogy nem járnak már be a nagyvadak Székelyudvarhelyre.
Néhány napja több utcán is átrohant egy medve a Széldombon, ami miatt értesítették a hatóságokat. A nagyvadat sikerült elűzni, de van rá esély, hogy az újra előbukkan, veszélyt jelentve az emberekre – jelezte lapunknak Dávid Endre székelyudvarhelyi alpolgármester, hozzátéve, hogy éppen a napokban szerveznek egy munkamegbeszélést a szakemberekkel medveügyben.
A medvék távoltartása érdekében megtisztítják Székelyudvarhely közterületeinek azokat a bozótos, sűrű növényzettel benőtt részeit, ahol a vadállatok korábban búvóhelyet találhattak.
Annyit azonban már most el tudott mondani, hogy
Természetesen más telkeken is vannak hasonló gondok a környéken, az egyik ilyen helyszínről jött ki a Templom utcába a városnapok idején a hárombocsos anyamedve, amely egy fiatal párra ijesztett rá. Ezeket mérlegelve hamarosan felszólítást fognak kapni a tulajdonosok, hogy végezzenek takarítást a földjeiken.
Ráijesztett egy anyamedve és három bocsa egy fiatal párra Székelyudvarhelyen, miután a Bagossy Brothers Company koncertjéről tartottak hazafelé. A Templom utcában a házak között bukkantak fel a nagyvadak, a fiatalok pedig egy közeli építményre menekültek.
Az elöljárótól megtudtuk, hogy az utóbbi időszakban szerencsére nem láttak medvét a Rózsa és a Szentimre utcák környékén. Ez annak is köszönhető, hogy lekaszálták, illetve ritkították a növényzetet a környéken.
– magyarázta Dávid Endre.
Vannak esetek, amikor ezt nem jelentik be a lakók, többször megjelentek a medvék a kadicsfalvi Fenyő és Rét utcák közelében is – folytatta az elöljáró. Utóbbi helyszínen rendszerint már csak a nagyvadak nyomait fedezik fel a gazdák, akiknek gyümölcsfáiban kárt tettek a medvék.
Ezenkívül a Szejkefürdőn és a II. Rákóczi Ferenc utca végében is találkozhatunk medvékkel, ott ugyanis úgynevezett vadösvények (vadhúzók) találhatók. Előbbi helyszínen a városháza lekaszáltatta, kitakarította a közterületeket, bízva abban, hogy mérsékelhetik a nagyvadak jelenlétét. Ilyen munkálatokra azonban nincs lehetőségük a magántulajdonban lévő telkeken.
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