Teljes útlezárás lesz csütörtökön a székelyudvarhelyi Iskola utcában

2026. július 13., hétfő

Több évtizedre nyúlhat vissza a Szejkefürdői gázszivárgás rejtélye

Valószínűleg egy több mint nyolcvanéves, azóta eltömítődött fúrásból szivároghatnak a gázok és a víz a Szejkefürdőn, amelyek már a felújításra váró mofettában is kárt tettek. Újabb szakembereket várnak a helyszínre a további elemzések elvégzéséhez.