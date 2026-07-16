Teljes útlezárás lesz csütörtökön a székelyudvarhelyi Iskola utcában

Fotó: Olti Angyalka
Teljesen le lesz zárva a gépjárműforgalom elől július 16-án, csütörtökön 9 és 16 óra között a székelyudvarhelyi Iskola utca, munkálatok miatt.
Amint a székelyudvarhelyi városháza közli, új szakaszba lép az Iskola utcai gázhálózat korszerűsítése: gerincvezeték cseréjének befejezését követően
Az ehhez szükséges munkálatok miatt kell lezárni teljesen az utcát a forgalom elől.
Másodszor is kullancsirtást végeznek Székelyudvarhely több zöldövezetében. A munkálatok július 16-án, csütörtökön este kezdődnek, amennyiben az időjárás kedvez a beavatkozásnak.
Lezárják a 132-es megyei út egy szakaszát Szentegyházán a városnapok idején. A forgalom elterelésére több útvonalat is biztosítanak.
Több mint 9600 jelentkező vehet részt idén a pedagógusi véglegesítő vizsga írásbeli próbáján, amelyet kedden tartanak meg az erre kijelölt 42 vizsgaközpontban – tájékoztatott az oktatási minisztérium.
Valószínűleg egy több mint nyolcvanéves, azóta eltömítődött fúrásból szivároghatnak a gázok és a víz a Szejkefürdőn, amelyek már a felújításra váró mofettában is kárt tettek. Újabb szakembereket várnak a helyszínre a további elemzések elvégzéséhez.
Több százezer lejt különített el a székelyudvarhelyi önkormányzat hétfőn az Orbán Balázs Általános Iskola szerkezeti megerősítésére, ugyanakkor az ivó- és szennyvízhálózat fejlesztésével kapcsolatban is fontos határozatot hoztak.
Hamarosan elkezdik a Sziget utcai háziorvosi rendelők energetikai felújítását Székelyudvarhelyen, a munkálatok idejére pedig a nemrég korszerűsített Villanytelep utcai régi fogászat épületébe költöztetik át a családorvosokat.
Ingyenes ivartalanítást biztosít a Hargita Megye Tanácsa által indított program. A kutyatartó gazdák jelentkezéseket a székelyudvarhelyi városháza várja.
Személyautó és motorkerékpár ütközött össze Székelyudvarhelyen, vasárnap délelőtt, a motoros megsérült.
Idén elkezdődhetnek az árvízvédelmi munkálatok a tavaly májusban a Korond-patak által elárasztott parajdi sóbányánál, miután az Európai Unió szolidaritási alapjából 14,3 millió eurót hagytak jóvá a romániai árvízkárok helyreállítására.
A medvék távoltartása érdekében megtisztítják Székelyudvarhely közterületeinek azokat a bozótos, sűrű növényzettel benőtt részeit, ahol a vadállatok korábban búvóhelyet találhattak.
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