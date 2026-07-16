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Teljes útlezárás lesz csütörtökön a székelyudvarhelyi Iskola utcában

• Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

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Teljesen le lesz zárva a gépjárműforgalom elől július 16-án, csütörtökön 9 és 16 óra között a székelyudvarhelyi Iskola utca, munkálatok miatt.

Székelyhon

2026. július 16., 08:302026. július 16., 08:30

Amint a székelyudvarhelyi városháza közli, új szakaszba lép az Iskola utcai gázhálózat korszerűsítése: gerincvezeték cseréjének befejezését követően

megkezdik az egyes ingatlanok fogyasztópontjainak csatlakoztatását az új fővezetékhez.

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Az ehhez szükséges munkálatok miatt kell lezárni teljesen az utcát a forgalom elől.

Udvarhelyszék Székelyudvarhely Közlekedés
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