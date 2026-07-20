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Pályázatból aszfaltoztak, de hitelre van szükség az önrész törlesztéséhez

Összesen 8,8 kilométernyi útra került aszfalt a pályázat részeként

Összesen 8,8 kilométernyi útra került aszfalt a pályázat részeként

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Közel tíz kilométeren terítettek le aszfaltot Homoródszentmárton községben, így több falu megközelíthetősége is javult. A 13 millió lej értékű beruházás önrésze azonban jelentős, az önkormányzat csak hitelből tudja törleszteni az összeget.

Fülöp-Székely Botond

2026. július 20., 11:582026. július 20., 11:58

Több utcát és utat szerettek volna felújítani az udvarhelyszéki Homoródszentmárton községhez tartozó településeken, de a tervet kénytelenek voltak három részre osztani, hiszen az Anghel Saligny-programban csak 4 millió lejes támogatást garantáltak – tudtuk meg korábban Jakab Attila polgármestertől. Ennek megfelelően kisebb igénylést nyújtottak be, és

8,8 kilométernyi út korszerűsítéséhez kaptak segítséget, ami 13 millió lejbe kerül.

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Főbb utcák, fontosabb utak

A beruházás egyik fontos része volt a 22-es számú, Lókodba vezető, 1,7 kilométer hosszú községi út aszfaltozása, hiszen az említett településen öregotthon és ifjúsági alapítvány is működik.

korábban írtuk

Aszfaltozott úton juthatunk el Lókodba
Aszfaltozott úton juthatunk el Lókodba

Két hónapon belül aszfalt lesz a Homoródszentmárton községbeli utcák hetven százalékán egy zajló útmodernizálásnak köszönhetően. Már most egyszerűbben juthatunk el Lókodba, ugyanakkor Kénos megközelíthetősége is javult.

Ugyancsak lényeges volt a 131-es megyei út és Kénos közötti 17-es községi út rendbetétele, mert ezáltal már két irányból is meg lehet közelíteni a kis települést.

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A beruházás továbbá Homoródszentmárton, Recsenyéd, Homoródszentpál, Homoródszentpéter, Városfalva, Homoródkeményfalva és Abásfalva főbb utcáinak modernizálását is tartalmazta. A munkálatok részeként, amelyeket a Viadukt és az ING Service vállalatok végeztek, egyebek mellett kisebb hidakat állítottak helyre, átereszeket cseréltek, megalapozták az utakat, és aszfaltozták is azokat.

Hitelt kell felvenni

Jakab Attila lapunknak kifejtette, mostanra befejeződtek a felújítási munkálatok, ám még tartozásaik vannak a kivitelezők irányába. Egyrészt költségvetés-kiegészítésért kellett folyamodniuk a fejlesztési minisztériumhoz az időközben megnövekedett anyagárak miatt, másrészt a projekt mintegy kétmillió lejes önrésze megterhelte az önkormányzat költségvetését.

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Utóbbi összeg megtérítése érdekében

egymillió lejes kölcsönt kell felvenniük, amelyből 180 ezer lejt még idén, a fennmaradó részt pedig jövő januárban folyósítaná a bank.

Természetesen ezt a pénzügyminisztériumnak is jóvá kell még hagynia. „A fejlesztési tárcától igényelt költségvetés-kiegészítés 385 ezer lej, reméljük, azt még ebben a hónapban megkapjuk, és ki tudjuk fizetni a vállalkozókat” – jegyezte meg az elöljáró.

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Ahol nem dolgoztak

Bágy felé nemrég készült el az aszfaltozott út, így a településen most nem végeztek felújításokat – magyarázta a polgármester. Gyepest és Homoródremetét sem foglalta magába a projekt, ám a két település között még idén szeretnének aszfaltozni.

A terv az, hogy ott 500–600 méteren végeznek felújításokat, amelyeket még idén befejeznek. „Az a cél, hogy évről évre haladva aszfaltúttal kössük össze a két települést” – közölte Jakab.

Udvarhelyszék Homoródszentmárton
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