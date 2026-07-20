Pályázatból aszfaltoztak, de hitelre van szükség az önrész törlesztéséhez

Összesen 8,8 kilométernyi útra került aszfalt a pályázat részeként
Közel tíz kilométeren terítettek le aszfaltot Homoródszentmárton községben, így több falu megközelíthetősége is javult. A 13 millió lej értékű beruházás önrésze azonban jelentős, az önkormányzat csak hitelből tudja törleszteni az összeget.
Több utcát és utat szerettek volna felújítani az udvarhelyszéki Homoródszentmárton községhez tartozó településeken, de a tervet kénytelenek voltak három részre osztani, hiszen az Anghel Saligny-programban csak 4 millió lejes támogatást garantáltak – tudtuk meg korábban Jakab Attila polgármestertől. Ennek megfelelően kisebb igénylést nyújtottak be, és
A beruházás egyik fontos része volt a 22-es számú, Lókodba vezető, 1,7 kilométer hosszú községi út aszfaltozása, hiszen az említett településen öregotthon és ifjúsági alapítvány is működik.
Két hónapon belül aszfalt lesz a Homoródszentmárton községbeli utcák hetven százalékán egy zajló útmodernizálásnak köszönhetően. Már most egyszerűbben juthatunk el Lókodba, ugyanakkor Kénos megközelíthetősége is javult.
Ugyancsak lényeges volt a 131-es megyei út és Kénos közötti 17-es községi út rendbetétele, mert ezáltal már két irányból is meg lehet közelíteni a kis települést.
A beruházás továbbá Homoródszentmárton, Recsenyéd, Homoródszentpál, Homoródszentpéter, Városfalva, Homoródkeményfalva és Abásfalva főbb utcáinak modernizálását is tartalmazta. A munkálatok részeként, amelyeket a Viadukt és az ING Service vállalatok végeztek, egyebek mellett kisebb hidakat állítottak helyre, átereszeket cseréltek, megalapozták az utakat, és aszfaltozták is azokat.
Jakab Attila lapunknak kifejtette, mostanra befejeződtek a felújítási munkálatok, ám még tartozásaik vannak a kivitelezők irányába. Egyrészt költségvetés-kiegészítésért kellett folyamodniuk a fejlesztési minisztériumhoz az időközben megnövekedett anyagárak miatt, másrészt a projekt mintegy kétmillió lejes önrésze megterhelte az önkormányzat költségvetését.
Utóbbi összeg megtérítése érdekében
Természetesen ezt a pénzügyminisztériumnak is jóvá kell még hagynia. „A fejlesztési tárcától igényelt költségvetés-kiegészítés 385 ezer lej, reméljük, azt még ebben a hónapban megkapjuk, és ki tudjuk fizetni a vállalkozókat” – jegyezte meg az elöljáró.
Bágy felé nemrég készült el az aszfaltozott út, így a településen most nem végeztek felújításokat – magyarázta a polgármester. Gyepest és Homoródremetét sem foglalta magába a projekt, ám a két település között még idén szeretnének aszfaltozni.
A terv az, hogy ott 500–600 méteren végeznek felújításokat, amelyeket még idén befejeznek. „Az a cél, hogy évről évre haladva aszfaltúttal kössük össze a két települést” – közölte Jakab.
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