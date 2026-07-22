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Baleset után lángra kapott egy autó, a sofőr megsérült

• Fotó: Maros megyei tűzoltóság

Fotó: Maros megyei tűzoltóság

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Kigyulladt egy személyautó egy közúti balesetet követően kedden a 14A jelzésű országúton, Őrhegy Meggyes felőli bejáratánál.

Székelyhon

2026. július 22., 11:342026. július 22., 11:34

A helyszínre a dicsőszentmártoni tűzoltókat riasztották egy tűzoltóautóval és egy SMURD-rohammentő-egységgel. Mire a beavatkozó egységek kiérkeztek,

a jármű vezetője önerejéből kiszállt az autóból.

A tűz a gépkocsi motorterében keletkezett. A tűzoltók rövid idő alatt megfékezték és eloltották a lángokat, majd átvizsgálták a járművet, hogy kizárják az esetleges rejtett izzásokat – olvasható a Maros megyei tűzoltóság közleményében.

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A balesetben megsérült férfit, aki az autót vezette, a SMURD mentőegység a helyszínen ellátta. A hatóságok egyelőre nem közöltek részleteket a baleset körülményeiről.

Maros megye Marosszék Baleset
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