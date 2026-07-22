Baleset után lángra kapott egy autó, a sofőr megsérült

Kigyulladt egy személyautó egy közúti balesetet követően kedden a 14A jelzésű országúton, Őrhegy Meggyes felőli bejáratánál.

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A helyszínre a dicsőszentmártoni tűzoltókat riasztották egy tűzoltóautóval és egy SMURD-rohammentő-egységgel. Mire a beavatkozó egységek kiérkeztek,

A tűz a gépkocsi motorterében keletkezett. A tűzoltók rövid idő alatt megfékezték és eloltották a lángokat, majd átvizsgálták a járművet, hogy kizárják az esetleges rejtett izzásokat – olvasható a Maros megyei tűzoltóság közleményében.

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A balesetben megsérült férfit, aki az autót vezette, a SMURD mentőegység a helyszínen ellátta. A hatóságok egyelőre nem közöltek részleteket a baleset körülményeiről.