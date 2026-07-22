Év végéig kijavítanák a felbontott utakat Gyergyószentmiklóson

Fotó: Gergely Imre
Folytatódik a közműberuházások után felásott utak helyreállítása Gyergyószentmiklóson: a főtéren a hét elején aszfaltoztak, korábban a Kórház utcában zárultak le a munkálatok. Több utcában kátyúzással és burkolatjavítással haladnak tovább.
A múlt héten a Kórház utcában befejeződtek a munkálatok. Az idei felújításoknak ez a leglátványosabb eredménye:
Így a Kórház utca teljes hosszában egységes aszfaltszőnyeget terítettek le.
Az önkormányzat erre a beruházásra 153 ezer lejt fordított, amelynek során 1445 négyzetméternyi útburkolat újult meg – mondta el Fórika Krisztina, a polgármesteri hivatal sajtóreferense.
Fotó: Gergely Imre
Az ivóvíz- és csatornahálózat építési munkálatai után egyszerre több helyszínen is zajlik az utak helyreállítása.
Ezután a Kápolna utca, a Csíky-kert utca és a Csobothegy utca következik, ahol szintén a vezetékek lefektetése miatt felásott aszfalt helyreállítását végzik el.
Fotó: Gergely Imre
Az utóbbi napokban a Békény utca aszfaltozott részének alsó részén és a hozzá kapcsolódó Régi Gyár utcában is befejeződtek a szükséges javítások. A városháza tájékoztatása szerint a következő időszakban már
A jelenlegi ütem befejezése után a Bucsin negyedben folytatódik a felásott utak helyreállítása.
Az önkormányzat célja, hogy az idei évben befejeződjenek a helyreállítási munkálatok Gyergyószentmiklós minden olyan részén, ahol a közműberuházások miatt fel kellett bontani az útburkolatot. Addig azonban még ásni is kell, mert vannak kisebb elmaradt szakaszok, ahol a közmű korszerűsítése még nem zárult le.
Fotó: Gergely Imre
A városháza szerint szennyvízhálózat bővítésének egyik utolsó mozzanataként
Hétfőtől a Testvériség sugárutat és a Nicolae Bălcescu utat összekötő szakaszon kezdte meg a munkát a kivitelező. A munkavégzés idejére a bekötőutat lezárják.
A munkálat befejezése szükséges ahhoz, hogy az önkormányzat az ősszel esedékes finanszírozásra benyújthassa a Virág negyed északi részén a közterek megújítását célzó pályázatot.
Fotó: Gergely Imre
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