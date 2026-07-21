Baleset nehezíti a közlekedést Sepsiszentgyörgy kijáratánál

Fotó: Tuchiluș Alex
Közúti baleset történt Sepsiszentgyörgy Kökös felőli kijáratánál kedden délelőtt.
2026. július 21., 12:312026. július 21., 12:31
2026. július 21., 13:012026. július 21., 13:01
A helyszínre rendőrök, tűzoltók és mentők vonultak ki, a forgalom a térségben nehézkesen halad: 11 óra 20 perckor a közlekedést
A helyszínen készült felvételek alapján három személygépkocsi érintett a balesetben.
A rendőrség későbbi tájékoztatása szerint 12 óra 30 perckor a közúti forgalom nehézkesen halad a 12-es országúton a baleset következtében.
Fotó: Tuchiluș Alex
Az elsődleges információk szerint a balesetben három gépjármű érintett. A helyszínen az egészségügyi egységek elsősegélyt nyújtanak az érintett személyeknek.
A rendőrök irányítják a forgalmat, és megkezdték a baleset körülményeinek kivizsgálását. A közlekedőket fokozott óvatosságra kérik.
Fotó: Tuchiluș Alex
Fotó: Tuchiluș Alex
Fotó: Tuchiluș Alex
Fotó: Tuchiluș Alex
Fotó: Tuchiluș Alex
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