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Baleset nehezíti a közlekedést Sepsiszentgyörgy kijáratánál

• Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

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Közúti baleset történt Sepsiszentgyörgy Kökös felőli kijáratánál kedden délelőtt.

Székelyhon

2026. július 21., 12:312026. július 21., 12:31

2026. július 21., 13:012026. július 21., 13:01

A helyszínre rendőrök, tűzoltók és mentők vonultak ki, a forgalom a térségben nehézkesen halad: 11 óra 20 perckor a közlekedést

váltakozó irányban, egy sávon terelték.

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A helyszínen készült felvételek alapján három személygépkocsi érintett a balesetben.

A rendőrség későbbi tájékoztatása szerint 12 óra 30 perckor a közúti forgalom nehézkesen halad a 12-es országúton a baleset következtében.

• Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Fotó: Tuchiluș Alex

Az elsődleges információk szerint a balesetben három gépjármű érintett. A helyszínen az egészségügyi egységek elsősegélyt nyújtanak az érintett személyeknek.

A rendőrök irányítják a forgalmat, és megkezdték a baleset körülményeinek kivizsgálását. A közlekedőket fokozott óvatosságra kérik.

• Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Fotó: Tuchiluș Alex

• Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Fotó: Tuchiluș Alex

• Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Fotó: Tuchiluș Alex

• Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Fotó: Tuchiluș Alex

• Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Fotó: Tuchiluș Alex

Háromszék Baleset Sepsiszentgyörgy
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