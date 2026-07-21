Baleset nehezíti a közlekedést Sepsiszentgyörgy kijáratánál

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

A helyszínre rendőrök, tűzoltók és mentők vonultak ki, a forgalom a térségben nehézkesen halad: 11 óra 20 perckor a közlekedést

A rendőrség későbbi tájékoztatása szerint 12 óra 30 perckor a közúti forgalom nehézkesen halad a 12-es országúton a baleset következtében.

A helyszínen készült felvételek alapján három személygépkocsi érintett a balesetben.

Az elsődleges információk szerint a balesetben három gépjármű érintett. A helyszínen az egészségügyi egységek elsősegélyt nyújtanak az érintett személyeknek.

A rendőrök irányítják a forgalmat, és megkezdték a baleset körülményeinek kivizsgálását. A közlekedőket fokozott óvatosságra kérik.