A nyár közepére már bőséges a kínálat a piacokon, de a vásárlók figyelmét ilyenkor nemcsak a friss zöldségek és gyümölcsök, hanem az árak is lekötik. A sepsiszentgyörgyi piacot jártuk be, hogy kiderítsük, valóban itt kell-e a legmélyebbre nyúlni a pénztárcába a környéken.

Bodor Tünde 2026. július 17., 11:012026. július 17., 11:01 2026. július 17., 11:392026. július 17., 11:39

A nyár legkedveltebb zöldsége sokak számára a paradicsom. Vidékünkön a melegházakban most kezd tömegesen érni, szabadföldön még „szezon eleje” van. A kereskedelemben legkorábban kapható hazai paradicsom (a prekos hibrid), a sepsiszentgyörgyi központi piacon 8–10 lej, a nagy parasztparadicsom, ökörszív, sárgaparadicsom és más kerti fajták kilója 10–15 lej, a helyi termesztésű cherry paradicsomok kilója pedig 25 lej. Hirdetés A zöldpaprikát 10 lejért mérik, a töknek kilója 4–5 lej, a káposzta is ugyanannyi. Egy fej saláta 7 lej, a spenót kötése 20 lej, de nincs egy kiló. A zöldpaszulyt a piac közepén drágábban, a széle fele kissé olcsóbban mérik, 12–15 lej kilója.

Fotó: Bodor Tünde

Egy kötés friss sárgarépa (megvan egy kiló) 10 lej, a petrezselyem zöldjével együtt 20–25, a zeller darabja 8, a karalábéé 3 lej. Az idei hagymát még kötésben mérik, a tavalyi vöröshagyma kilója 10 lej, a fehér hagyma 8 lej. Az újkrumpli kilója 3–4 lej: olcsóbb a fehér, drágább a piros. A gyümölcsárakról A meggyet 20 lejért, a ropogós cseresznyét 25 lejért mérik, a kajszibarack kilója 20 lej. A dinnye 4 lej, ennek viszont az az előnye a multihoz képest, hogy

meg is vágják, ha nem jó, nem kell megvenni.

A sárgadinnye kilója 6 lej. Egy cső csemegekukorica 3 lej. Összességében úgy tűnik, hogy a piacon árult termények a többi székelyföldi város áraihoz, illetve a háromszéki fizetésekhez mérten is drágák. korábban írtuk Piac vagy szupermarket? Meglepő különbségek a nyári zöldségek és gyümölcsök árában A nyári gyümölcs- és zöldségszezon csúcsán megnéztük, mennyibe kerülnek a szezon kedvencei a piacokon és a szupermarketekben. Több terméknél jelentős árkülönbséget találtunk, de nem minden esetben a piac bizonyult olcsóbbnak. Sokan – talán éppen emiatt – inkább a multiknál szerzik be a szükségeseket, ahol

általában olcsóbbak a zöldségek, gyümölcsök,

ugyanakkor a különböző akciókkal még inkább bevonzzák a vásárlókat. A négy sepsiszentgyörgyi szupermarket közül egyikben szétnéztünk: legfeltűnőbb a cseresznye ára (9 lej), nagy paradicsom (igaz, talán kevésbé ízes, kemény fajta) 5–8 lejért kapható, de van parasztparadicsom is 13-ért. A zöldpaprika 11–12, a görögdinnye akciósan 2–2,5 lej. A padlizsán is feleannyi, mint a piacon, 5 lej.

Fotó: Bodor Tünde

Az önkormányzati alárendeltségű Urban Locato cég piacért felelős munkatársától, Váncsa Ágnestől megtudtuk,

idén elég sok az üres asztal a piacon.

Van azonban olyan árus, amelyik sok asztalt foglal, még annak az árán is, hogy a nem megyebeli forgalmazóknak és termelőknek a piaci standok napi bére majdnem 30 lej. Ennek ellenére úgy tűnik, még így is megéri eljönni ide a galaci dinnyeárusnak, a Dîmbovița megyebeli zöldségtermesztőnek vagy a giurgiui paradicsomárusnak.

A városhoz tartozó falvakban dolgozó őstermelőknek viszont 50 százalékos kedvezményt adnak,

a más környékbeli falvakból bejövőknek pedig a teljes ár 80 százalékát kell kifizetniük. Kézdivásárhelyen is hasonlóak az árak Az átfogóbb helyzetkép kedvéért Kézdivásárhelyen is megnéztük az árakat, csütörtök egyébként épp piacnap a céhes városban. Ennek ellenére nem volt nagy tolongás, a két miccssütő helyen (ilyen csak csütörtökönként van) többen álltak sorban, mint a zöldséges standok előtt. Néhányan rókagombát is árultak, egy kisebb zacskóért (kb. 30 deka) 15 lejt kértek, ezt 10 lejre lehetett lealkudni.

Fotó: Bodor Tünde

Az asztalokon a spenót kilója 15 lej, a káposzta 3, a paradicsom 8–12, 18–25, fajtától és nagyságtól függően, a vineta 10 lej, a sárgahagyma 5 lej. A kajszibarack 12, a nektarin 20 lej, ugyanannyi az őszibarack is, a cseresznye 25-30, a görögdinnye 4 lej. Úgy tűnik,

az árak közelítenek a megyeszékhelyi árakhoz,