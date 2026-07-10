Új SMURD-mentőautó állt szolgálatba Kovászna megyében

Új mentőautóval bővült a Kovászna Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség járműparkja. A mentőautó a sepsiszentgyörgyi tűzoltóegység bevetéseit segíti a jövőben.

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Néhány napja állt szolgálatba az új, Volkswagen Crafter típusú B kategóriás SMURD-mentőautó, amelyet a sepsiszentgyörgyi tűzoltóegység használ majd a sürgősségi bevetéseken.

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A járművet az Országos Helyreállítási Terv (PNRR) révén, a sürgősségi egészségügyi ellátás korszerűsítését célzó program részeként szerezték be. A mentőautó