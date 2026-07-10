Új SMURD-mentőautó állt szolgálatba Kovászna megyében

Fotó: Kovászna megyei katasztrófavédelmi felügyelőség
Új mentőautóval bővült a Kovászna Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség járműparkja. A mentőautó a sepsiszentgyörgyi tűzoltóegység bevetéseit segíti a jövőben.
Néhány napja állt szolgálatba az új, Volkswagen Crafter típusú B kategóriás SMURD-mentőautó, amelyet a sepsiszentgyörgyi tűzoltóegység használ majd a sürgősségi bevetéseken.
A járművet az Országos Helyreállítási Terv (PNRR) révén, a sürgősségi egészségügyi ellátás korszerűsítését célzó program részeként szerezték be. A mentőautó
amely lehetővé teszi a szakképzett elsősegélynyújtást a helyszínen.
A beruházás tovább erősíti a rohammentő-egységek beavatkozási képességét, így a segítség gyorsabban juthat el a bajba jutottakhoz – számol be a Kovászna megyei katasztrófavédelem.
Aláírták a kovásznai új tűzoltó-alegység tervezésére, megépítésére és felszerelésére vonatkozó szerződést. A beruházástól azt várják, hogy lerövidül a beavatkozási idő, hatékonyabbá válik a mentés, és javulnak az ügyeletesek munkakörülményei.
Meghekkelték több háromszéki község polgármesteri hivatalának honlapját, elérhetetlenné téve azok tartalmát. A háttérben egy kártékony program áll, amely a biztonsági rendszer gyenge pontjait kihasználva rombol, és akár személyes adatokat is megszerezhet.
Az AFI Europe megvásárolta a MAS hat romániai bevásárlóparkját – írja az MTI a Profit.ro gazdasági portál nyomán. A most lezárult tranzakció értéke 197,7 millió euró.
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