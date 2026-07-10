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Új SMURD-mentőautó állt szolgálatba Kovászna megyében

• Fotó: Kovászna megyei katasztrófavédelmi felügyelőség

Fotó: Kovászna megyei katasztrófavédelmi felügyelőség

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Új mentőautóval bővült a Kovászna Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség járműparkja. A mentőautó a sepsiszentgyörgyi tűzoltóegység bevetéseit segíti a jövőben.

Székelyhon

2026. július 10., 13:072026. július 10., 13:07

Néhány napja állt szolgálatba az új, Volkswagen Crafter típusú B kategóriás SMURD-mentőautó, amelyet a sepsiszentgyörgyi tűzoltóegység használ majd a sürgősségi bevetéseken.

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A járművet az Országos Helyreállítási Terv (PNRR) révén, a sürgősségi egészségügyi ellátás korszerűsítését célzó program részeként szerezték be. A mentőautó

korszerű felszereléssel rendelkezik,

amely lehetővé teszi a szakképzett elsősegélynyújtást a helyszínen.

A beruházás tovább erősíti a rohammentő-egységek beavatkozási képességét, így a segítség gyorsabban juthat el a bajba jutottakhoz – számol be a Kovászna megyei katasztrófavédelem.

Háromszék
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