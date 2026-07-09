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Hackertámadás érte több háromszéki község honlapját

Képünk illusztráció • Fotó: Pixabay

Képünk illusztráció

Fotó: Pixabay

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Meghekkelték több háromszéki község polgármesteri hivatalának honlapját, elérhetetlenné téve azok tartalmát. A háttérben egy kártékony program áll, amely a biztonsági rendszer gyenge pontjait kihasználva rombol, és akár személyes adatokat is megszerezhet.

Bodor Tünde

2026. július 09., 17:462026. július 09., 17:46

2026. július 09., 18:002026. július 09., 18:00

„Hacked by AntonKill” (Meghekkelte AntonKill) – ez a felirat fogadja jelenleg az információt kereső állampolgárokat Barót, Zabola, Kommandó, Mikóújfalu és Gidófalva hivatalos honlapján. Lehetséges, hogy több más település honlapja is veszélyben van, mivel ugyanazt a tartalomkezelő keretrendszert használják – árulta el érdeklődésünkre Toró Attila sepsiszentgyörgyi informatikus, a weboldalak készítésével és karbantartásával, reklámgrafikával foglalkozó Digital Studió tulajdonosa.

Főleg azok a weboldalak lehetnek veszélyben, amelyeket rég nem frissítettek

– és itt nem a tartalom feltöltésére, hanem a tartalomkezelő rendszerre kell gondolni. A szóban forgó honlapok a rég elavult Joomla 3 keretrendszert használják, amelyhez 2023 óta nem adtak ki biztonsági frissítést a fejlesztők.

Megelőzhető lett volna

Ezeket a weboldalakat már rég át kellett volna tenni (szaknyelven migrálni) a program egy újabb változatára, és abba is rendszeresen beépíteni azokat a frissítéseket, komponenseket, amelyeket a fejlesztők rendszeresen eljuttatnak a felhasználókhoz. Aktuálisan is egy ilyen, június 29-én közzétett komponenst kellett volna a honlapok karbantartóinak telepíteniük, persze csak abban az esetben, ha erre is volt szerződésük a hivatalokkal – tudtuk meg a szakembertől.

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Toró Attila tapasztalata szerint sok honlaptulajdonos nem tartja fontosnak arra áldozni, hogy karbantartási szerződést kössön a honlap készítőjével. Tudomása szerint bukaresti honlapok is hasonlóan jártak, és még lehetnek mások is, amelyekről még nem tudunk.

A meghekkelt honlapokat jobb esetben a tárhelyszolgáltatónál vagy az informatikusnál található biztonsági mentések alapján vissza lehet állítani, de ha ilyen nincs, akkor újat kell készíteni.

AntonKill tehát csak egy jól hangzó fantázianév annak a programnak, amelyet arra terveztek alkotói, hogy a honlapok biztonsági résein beszüremkedve romboljanak, esetleg e-mail-címeket vagy más adatokat halásszanak.

Nem mindenhol van biztonsági mentés

Demeter Ferenc, a hackertámadás által érintett egyik háromszéki település, Mikóújfalu polgármestere megkeresésünkre elmondta, bár ezeken a honlapokon leginkább közérdekű információkat, tanácshatározatokat közölnek, azokon az oldalakon, ahol a polgárok regisztrálnak valamilyen információért, személyes adatok is lehetnek. Mikóújfalunak július 17-re ígérte a honlap karbantartója az új, működő weboldalt.

A szintén megtámadott gidófalvi holnapról készült biztonsági mentés, így várhatóan könnyebben megy majd a visszaállítás, de a rekonstruált weboldal a régi sérülékenységet is hordozza, tehát a rendszer biztonságára fokozottan oda kell figyelni.

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