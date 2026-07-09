Hackertámadás érte több háromszéki község honlapját

Meghekkelték több háromszéki község polgármesteri hivatalának honlapját, elérhetetlenné téve azok tartalmát. A háttérben egy kártékony program áll, amely a biztonsági rendszer gyenge pontjait kihasználva rombol, és akár személyes adatokat is megszerezhet.

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

„Hacked by AntonKill” (Meghekkelte AntonKill) – ez a felirat fogadja jelenleg az információt kereső állampolgárokat Barót, Zabola, Kommandó, Mikóújfalu és Gidófalva hivatalos honlapján. Lehetséges, hogy több más település honlapja is veszélyben van, mivel ugyanazt a tartalomkezelő keretrendszert használják – árulta el érdeklődésünkre Toró Attila sepsiszentgyörgyi informatikus, a weboldalak készítésével és karbantartásával, reklámgrafikával foglalkozó Digital Studió tulajdonosa.

– és itt nem a tartalom feltöltésére, hanem a tartalomkezelő rendszerre kell gondolni. A szóban forgó honlapok a rég elavult Joomla 3 keretrendszert használják, amelyhez 2023 óta nem adtak ki biztonsági frissítést a fejlesztők.

Megelőzhető lett volna

Ezeket a weboldalakat már rég át kellett volna tenni (szaknyelven migrálni) a program egy újabb változatára, és abba is rendszeresen beépíteni azokat a frissítéseket, komponenseket, amelyeket a fejlesztők rendszeresen eljuttatnak a felhasználókhoz. Aktuálisan is egy ilyen, június 29-én közzétett komponenst kellett volna a honlapok karbantartóinak telepíteniük, persze csak abban az esetben, ha erre is volt szerződésük a hivatalokkal – tudtuk meg a szakembertől.

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Toró Attila tapasztalata szerint sok honlaptulajdonos nem tartja fontosnak arra áldozni, hogy karbantartási szerződést kössön a honlap készítőjével. Tudomása szerint bukaresti honlapok is hasonlóan jártak, és még lehetnek mások is, amelyekről még nem tudunk.