Ittasan közlekedett az elektromos rollerrel, baleset lett a vége

2026. július 03., péntek

Megérett a változásra a Székely Vágta, de muszáj is átszervezni

Mától nyitva a jelentkezés az idei, 15. Székely Vágtára, amely a kormányzati megszorítások következményeképpen gyakorlatilag egynapos lesz és az eddigiekkel ellentétben ősszel szervezik meg.