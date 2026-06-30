A szociális segélyek menedzselőjére is ráférne egy kis támogatás

Több mint húszféle segély, támogatás kezelője, közvetítője a Kovászna Megyei Szociális Kifizetési és Ellenőrzési Ügynökség, melynek igazgatója ma a prefektus meghívottjaként számolt be az intézmény tevékenységéről.

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A román rövidítése alapján AJPIS néven ismert intézmény több hátrányos helyzetű társadalmi csoport számára folyósítja a támogatásokat, de közben a felnőttképzéssel foglalkozó szervezetek engedélyeztetésével is foglalkozik és ellenőrző tevékenységet is folytat.

a gyereknevelési támogatástól a fogyatékos személyeknek járó támogatásig, az inklúziót segítő minimáljövedelemtől a gyermekvédelmi rendszert elhagyó fiataloknak nyújtott segélyig, a fűtéstámogatástól a civil szervezetelnek nyújtott szubvencióig gyakorlatilag a hónap minden munkanapján pénzt folyósítanak egy-egy társadalmi csoportnak.

82 ezer kedvezményezettnek több mint 320 millió lejes támogatást utalt ki az ügynökség.

Ehhez természetesen rengeteg adatgyűjtésre, előzetes és utólagos ellenőrzésre van szükség, a segélyek felfüggesztése, megvonása, a felhasználás módjának monitorizálására is szükség van, amit jelenleg szűk, 25-ös létszámú személyzettel bonyolít az intézmény, tájékoztatott Támpa Ödön igazgató.

Felújított székhely

Az igazgató elégtétellel közölte, hogy végére értek a székhelyükül szolgáló épület felújításának és energetikai rehabilitációjának, ami azért volt az átlagosnál is bonyolultabb folyamat, mert közben az ott székelő intézmények (az AJPIS-on kívül a Kovászna megyei Nyugdíjpénztár és a Megyei Munkaerőfoglalkoztatási Hivatal) tevékenysége folyamatos volt.

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Beépítették, szigetelték a korábbi üvegfalú lépcsőházat, mely télen hideg, nyáron elviselhetetlenül meleg volt, kicserélték az összes nyílászárót, a tetőre napelemparkot telepítettek és saját elektromos autótöltőt is felszereltek az épület parkolójában.

Pályázat az életszínvonal emelésére

Az ügyvezető igazgató ugyanakkor fontosnak találta felhívni a figyelmet arra a kivételesen bő finanszírozású – 800 millió eurós – uniós projektre, amelyre önkormányzatok pályázhatnak a helységben levő