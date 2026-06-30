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A szociális segélyek menedzselőjére is ráférne egy kis támogatás

Kovászna megyében 82 szociális szolgáltatás létezik, amit 70 szervezet tart fenn, 12 más megyében bejegyzett egyesületnek is vannak háromszéki kedvezményezettjei. E szervezetek tevékenységét is rendszeresen ellenőrzi az ügynökség. • Fotó: Erdély András

Kovászna megyében 82 szociális szolgáltatás létezik, amit 70 szervezet tart fenn, 12 más megyében bejegyzett egyesületnek is vannak háromszéki kedvezményezettjei. E szervezetek tevékenységét is rendszeresen ellenőrzi az ügynökség.

Fotó: Erdély András

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Több mint húszféle segély, támogatás kezelője, közvetítője a Kovászna Megyei Szociális Kifizetési és Ellenőrzési Ügynökség, melynek igazgatója ma a prefektus meghívottjaként számolt be az intézmény tevékenységéről.

Bodor Tünde

2026. június 30., 20:292026. június 30., 20:29

A román rövidítése alapján AJPIS néven ismert intézmény több hátrányos helyzetű társadalmi csoport számára folyósítja a támogatásokat, de közben a felnőttképzéssel foglalkozó szervezetek engedélyeztetésével is foglalkozik és ellenőrző tevékenységet is folytat.

A szociális támogatások rendkívül sokfélék,

a gyereknevelési támogatástól a fogyatékos személyeknek járó támogatásig, az inklúziót segítő minimáljövedelemtől a gyermekvédelmi rendszert elhagyó fiataloknak nyújtott segélyig, a fűtéstámogatástól a civil szervezetelnek nyújtott szubvencióig gyakorlatilag a hónap minden munkanapján pénzt folyósítanak egy-egy társadalmi csoportnak.

2025-ben közel

82 ezer kedvezményezettnek több mint 320 millió lejes támogatást utalt ki az ügynökség.

Ehhez természetesen rengeteg adatgyűjtésre, előzetes és utólagos ellenőrzésre van szükség, a segélyek felfüggesztése, megvonása, a felhasználás módjának monitorizálására is szükség van, amit jelenleg szűk, 25-ös létszámú személyzettel bonyolít az intézmény, tájékoztatott Támpa Ödön igazgató.

Felújított székhely

Az igazgató elégtétellel közölte, hogy végére értek a székhelyükül szolgáló épület felújításának és energetikai rehabilitációjának, ami azért volt az átlagosnál is bonyolultabb folyamat, mert közben az ott székelő intézmények (az AJPIS-on kívül a Kovászna megyei Nyugdíjpénztár és a Megyei Munkaerőfoglalkoztatási Hivatal) tevékenysége folyamatos volt.

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Beépítették, szigetelték a korábbi üvegfalú lépcsőházat, mely télen hideg, nyáron elviselhetetlenül meleg volt, kicserélték az összes nyílászárót, a tetőre napelemparkot telepítettek és saját elektromos autótöltőt is felszereltek az épület parkolójában.

Pályázat az életszínvonal emelésére

Az ügyvezető igazgató ugyanakkor fontosnak találta felhívni a figyelmet arra a kivételesen bő finanszírozású – 800 millió eurós – uniós projektre, amelyre önkormányzatok pályázhatnak a helységben levő

hátrányos helyzetű személyek életszínvonalának emelésére, felzárkóztatására, nevelésére, egészségügyi oktatására.

Ez a pályázat hasznosítja egy korábbi, kísérleti program tapasztalatait, amely 2018 és 2022 között bonyolódott le, és az ország 40 megyéjében 127 marginalizált közösség gondozását vállalta. A jelen pályázatot az oktatásügyi és egészségügyi minisztérium partnerségével, a Világbank asszisztenciájával bonyolítja az országos ügynökség (ANPIS), illetve a megyei egységei,

célcsoportját 450 ezer szociálisan hátrányos helyzetű személy alkotja:

nemcsak romák, hanem gondozásra szoruló idősek, fogyatékkal élők, munkanélküli fiatalok stb.

Az Integrált közösségi szolgáltatások fejlesztése a vidéki közösségekben – SCI 2000 című projekt ugyan nem finanszírozza azon önkormányzati alkalmazottakat, akik abba bedolgoznak, de lehetővé teszi egy szociális munkásból, egészségügyi végzettségű személyből és oktatási szakemberből álló csapat összeállítását – és az ő bérük már elszámolható – amely közösségi szolgáltatások nyújtását vállalná.

A Kovászna megyei AJPIS már szerződést kötött Bölön és Dobolló polgármesteri hivatalával, valamint folyamatban van Illyefalva, Mikóújfalu, Málnás és Zágonbárkány, emellett további 12 önkormányzat jelezte hasonló szándékát, tudtuk meg.

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