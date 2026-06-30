A szociális segélyek menedzselőjére is ráférne egy kis támogatás

Kovászna megyében 82 szociális szolgáltatás létezik, amit 70 szervezet tart fenn, 12 más megyében bejegyzett egyesületnek is vannak háromszéki kedvezményezettjei. E szervezetek tevékenységét is rendszeresen ellenőrzi az ügynökség.
Fotó: Erdély András
Több mint húszféle segély, támogatás kezelője, közvetítője a Kovászna Megyei Szociális Kifizetési és Ellenőrzési Ügynökség, melynek igazgatója ma a prefektus meghívottjaként számolt be az intézmény tevékenységéről.
A román rövidítése alapján AJPIS néven ismert intézmény több hátrányos helyzetű társadalmi csoport számára folyósítja a támogatásokat, de közben a felnőttképzéssel foglalkozó szervezetek engedélyeztetésével is foglalkozik és ellenőrző tevékenységet is folytat.
a gyereknevelési támogatástól a fogyatékos személyeknek járó támogatásig, az inklúziót segítő minimáljövedelemtől a gyermekvédelmi rendszert elhagyó fiataloknak nyújtott segélyig, a fűtéstámogatástól a civil szervezetelnek nyújtott szubvencióig gyakorlatilag a hónap minden munkanapján pénzt folyósítanak egy-egy társadalmi csoportnak.
2025-ben közel
Ehhez természetesen rengeteg adatgyűjtésre, előzetes és utólagos ellenőrzésre van szükség, a segélyek felfüggesztése, megvonása, a felhasználás módjának monitorizálására is szükség van, amit jelenleg szűk, 25-ös létszámú személyzettel bonyolít az intézmény, tájékoztatott Támpa Ödön igazgató.
Az igazgató elégtétellel közölte, hogy végére értek a székhelyükül szolgáló épület felújításának és energetikai rehabilitációjának, ami azért volt az átlagosnál is bonyolultabb folyamat, mert közben az ott székelő intézmények (az AJPIS-on kívül a Kovászna megyei Nyugdíjpénztár és a Megyei Munkaerőfoglalkoztatási Hivatal) tevékenysége folyamatos volt.
Beépítették, szigetelték a korábbi üvegfalú lépcsőházat, mely télen hideg, nyáron elviselhetetlenül meleg volt, kicserélték az összes nyílászárót, a tetőre napelemparkot telepítettek és saját elektromos autótöltőt is felszereltek az épület parkolójában.
Az ügyvezető igazgató ugyanakkor fontosnak találta felhívni a figyelmet arra a kivételesen bő finanszírozású – 800 millió eurós – uniós projektre, amelyre önkormányzatok pályázhatnak a helységben levő
Ez a pályázat hasznosítja egy korábbi, kísérleti program tapasztalatait, amely 2018 és 2022 között bonyolódott le, és az ország 40 megyéjében 127 marginalizált közösség gondozását vállalta. A jelen pályázatot az oktatásügyi és egészségügyi minisztérium partnerségével, a Világbank asszisztenciájával bonyolítja az országos ügynökség (ANPIS), illetve a megyei egységei,
nemcsak romák, hanem gondozásra szoruló idősek, fogyatékkal élők, munkanélküli fiatalok stb.
Az Integrált közösségi szolgáltatások fejlesztése a vidéki közösségekben – SCI 2000 című projekt ugyan nem finanszírozza azon önkormányzati alkalmazottakat, akik abba bedolgoznak, de lehetővé teszi egy szociális munkásból, egészségügyi végzettségű személyből és oktatási szakemberből álló csapat összeállítását – és az ő bérük már elszámolható – amely közösségi szolgáltatások nyújtását vállalná.
A Kovászna megyei AJPIS már szerződést kötött Bölön és Dobolló polgármesteri hivatalával, valamint folyamatban van Illyefalva, Mikóújfalu, Málnás és Zágonbárkány, emellett további 12 önkormányzat jelezte hasonló szándékát, tudtuk meg.
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