Helyreállították az áramszolgáltatást szerdán reggelre minden Kovászna megyei fogyasztónál

A nagy hőség és a kedd délutáni vihar egyaránt megizzasztotta a villanyvezetékek karbantartásáért felelős szolgáltatót Kovászna megyében: kábelek mentek tönkre a terheléstől, vezetékek szakadtak le a vihartól.

Bodor Tünde 2026. július 01., 11:032026. július 01., 11:03

Több esetben a vezetékekre eső ágak, fák okoztak áramkiesést (Erdővidéken, a baconi vonalon), illetve ugyancsak emiatt az oszlopokon néhány szigetelő is eltört (a zágoni vonalon, a lécfalvi leágazásnál), de Bodzafordulón és Szépmező környékén is szakadtak le vezetékek. – tudtuk meg Józsa Csabától, a villanyvezetékek karbantartásáért felelős szolgáltató (DEER) háromszéki vezetőjétől.

Sepsiszentgyörgyön a föld alá helyezett középfeszültségű vezetékek robbantak el, de nem a vihar, hanem a hőség miatti nagy áramfogyasztás, terhelés következtében