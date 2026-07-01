Helyreállították az áramszolgáltatást szerdán reggelre minden Kovászna megyei fogyasztónál

Fotó: DEER
A nagy hőség és a kedd délutáni vihar egyaránt megizzasztotta a villanyvezetékek karbantartásáért felelős szolgáltatót Kovászna megyében: kábelek mentek tönkre a terheléstől, vezetékek szakadtak le a vihartól.
Több esetben a vezetékekre eső ágak, fák okoztak áramkiesést (Erdővidéken, a baconi vonalon), illetve ugyancsak emiatt az oszlopokon néhány szigetelő is eltört (a zágoni vonalon, a lécfalvi leágazásnál), de Bodzafordulón és Szépmező környékén is szakadtak le vezetékek. – tudtuk meg Józsa Csabától, a villanyvezetékek karbantartásáért felelős szolgáltató (DEER) háromszéki vezetőjétől.
– jelenleg is dolgoznak egy hasonló vezetéken a város északi részén, a fúrt kutak környékén.
Továbbá a megyében több helyszínen is van még helyreállítanivaló: a korábban átmeneti megoldásként működtetett, a meghibásodottakkal párhuzamos vonalakra átirányított áramellátást vissza kell helyezni az időközben megjavított vonalakra.
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