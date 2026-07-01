Próbálták tisztára mosni a sikkasztott milliókat, vádat emeltek két férfi ellen Kovászna megyében

Vádat emelt a Kovászna megyei ügyészség két férfi és hét gazdasági társaság ellen egy több mint 9,2 millió lejes sikkasztási és pénzmosási ügyben.

Székelyhon 2026. július 01., 09:492026. július 01., 09:49 2026. július 01., 11:062026. július 01., 11:06

Két, 49, illetve 40 éves férfit állítanak bíróság elé folytatólagosan elkövetett sikkasztás és pénzmosás vádja miatt Kovászna megyében. Az ügyben hét gazdasági társaság is a vádlottak padjára kerül: egyikük sikkasztás és pénzmosás,

három vállalat sikkasztáshoz nyújtott bűnsegédlet és pénzmosás,

további három cég pedig pénzmosás miatt felelhet a bíróság előtt – olvasható az ügyészség szerdai közleményében. Mint írják, a nyomozás adatai szerint a két férfi 2021 novembere és 2024 októbere között ténylegesen irányított egy kereskedelmi társaságot, amely az ügy sértettje. Az ügyészség szerint az általuk közvetlenül vagy közvetve ellenőrzött cégek segítségével

jogtalanul 9 237 882,43 lejt tulajdonítottak el a vállalattól.

A vád szerint a sikkasztásból származó pénz eredetét összetett pénzügyi műveletekkel próbálták leplezni. Hirdetés A pénzt rövid időn belül több bankszámlán mozgatták át, saját és az ellenőrzésük alatt álló cégek számláit is felhasználva, emellett pedig

fiktív kölcsön-, kompenzációs és szolgáltatási szerződésekkel igyekeztek törvényesnek feltüntetni a tranzakciókat.