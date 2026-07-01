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Próbálták tisztára mosni a sikkasztott milliókat, vádat emeltek két férfi ellen Kovászna megyében

Képünk illusztráció • Fotó: Pixabay

Képünk illusztráció

Fotó: Pixabay

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Vádat emelt a Kovászna megyei ügyészség két férfi és hét gazdasági társaság ellen egy több mint 9,2 millió lejes sikkasztási és pénzmosási ügyben.

Székelyhon

2026. július 01., 09:492026. július 01., 09:49

2026. július 01., 11:062026. július 01., 11:06

Két, 49, illetve 40 éves férfit állítanak bíróság elé folytatólagosan elkövetett sikkasztás és pénzmosás vádja miatt Kovászna megyében. Az ügyben hét gazdasági társaság is a vádlottak padjára kerül:

  • egyikük sikkasztás és pénzmosás,

  • három vállalat sikkasztáshoz nyújtott bűnsegédlet és pénzmosás,

  • további három cég pedig pénzmosás miatt felelhet a bíróság előtt

– olvasható az ügyészség szerdai közleményében. Mint írják, a nyomozás adatai szerint a két férfi 2021 novembere és 2024 októbere között ténylegesen irányított egy kereskedelmi társaságot, amely az ügy sértettje. Az ügyészség szerint az általuk közvetlenül vagy közvetve ellenőrzött cégek segítségével

jogtalanul 9 237 882,43 lejt tulajdonítottak el a vállalattól.

A vád szerint a sikkasztásból származó pénz eredetét összetett pénzügyi műveletekkel próbálták leplezni.

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A pénzt rövid időn belül több bankszámlán mozgatták át, saját és az ellenőrzésük alatt álló cégek számláit is felhasználva, emellett pedig

fiktív kölcsön-, kompenzációs és szolgáltatási szerződésekkel igyekeztek törvényesnek feltüntetni a tranzakciókat.

Az ügyészség szerint három cég közvetlenül is jelentős összegeket utalt a vádlottak rendelkezésére: az egyik vállalat több mint 440 ezer lejt, egy másik 2,26 millió lejt, míg a harmadik 950 ezer eurót és 30 ezer lejt bocsátott rendelkezésükre. A két természetes személy jelenleg bírósági felügyelet alatt áll. Az érintett társaságokkal szemben a nyomozás során megelőző intézkedéseket rendeltek el.

Háromszék Bűnügy
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